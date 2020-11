Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 23.11. bis 29.11. - WIEDERHOLUNG

Wahlergebnis in Michigan soll feststehen - Geberkonferenz für Afghanistan - Europaparlament tagt - Sarkozy und Joshua Wong vor Gericht - AfD-Parteitag mit 600 Delegierten

Die ganze Welt wartet darauf, dass US-Präsident Donald Trump seine Niederlage eingesteht, aber es gibt Wichtigeres: Etwa den Kampf gegen das grassierende Coronavirus, das die internationale Politik wieder in den Quarantäne-Modus gezwungen hat. Das Europaparlament hält dennoch seine monatliche Tagung ab, und in Genf soll am Montag und Dienstag eine Geberkonferenz für Afghanistan stattfinden.

Für Trump ist der kommende Montag ein weiterer wichtiger Lostag, weil in den umkämpften Staaten Michigan und Pennsylvania die Frist für die Bestätigung seiner dortigen Niederlage endet. Der Republikaner kann sich immer noch nicht damit anfreunden, dass er als erster Amtsinhaber seit fast drei Jahrzehnten von den US-Wählern in die Wüste geschickt wurde und wirft den Demokraten ohne Beweise Wahlbetrug vor.

Biden hat die Wahl in den umkämpften Staaten mit deutlicherem Abstand gewonnen als vor vier Jahren Trump gegen die Demokratin Clinton. Diese hatte noch in der Wahlnacht ihre Niederlage anerkannt. Trump hingegen weigert sich, dem Team Bidens bei der Vorbereitung auf die Übernahme der Amtsgeschäfte zur Hand zu gehen. Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten, wonach sich abgewählte Präsidenten politisch zurückhalten sollen, ließ er jüngst einen weiteren US-Truppenabzug aus Afghanistan und dem Irak verkünden, obwohl dies auch seine eigenen Republikaner ablehnen.

Während das Berliner Außenpolitikforum am Dienstag mit mehreren Außenministern und Regierungschefs online stattfindet, soll die internationale Afghanistan-Geberkonferenz zumindest teilweise am Schweizer UNO-Sitz abgehalten werden können. Die Konferenz, bei der Geld zum Wiederaufbau des Krisenstaates gesammelt werden soll, steht nach der Abzugsankündigung Trumps unter besonderen Vorzeichen. Kritiker befürchten, dass Afghanistan ohne internationale Truppenpräsenz wieder zu einem Hort des internationalen Terrorismus werden könnte. Die Lage in Afghanistan gilt als fragil, nachdem im September historische Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den radikal-islamischen Taliban aufgenommen wurden. In dem Land sind derzeit auch 20 Bundesheer-Soldaten stationiert.

Das Europaparlament in Brüssel hält von Montag bis Donnerstag seine Plenartagung statt. Es wird erwartet, dass wegen der sich zuspitzenden Coronalage wieder mehr Abgeordnete von der im Frühjahr eingeführten Möglichkeit der Fernabstimmung Gebrauch machen werden. Hauptthema wird der Streit um das EU-Budget sein, nachdem Polen und Ungarn den Kompromiss von Rat und Europaparlament blockiert haben. Dazu wird am Mittwoch eine Aussprache stattfinden. Am Donnerstag will die EU-Volksvertretung eine Resolution über die Spannungen im östlichen Mittelmeer annehmen, wo der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kürzlich durch einen Besuch im türkischen Nordteil Zyperns für Empörung gesorgt hat.

Während in Ägypten am Montag und Dienstag die ägyptischen Parlamentswahlen fortgesetzt werden und die Schweizer am Sonntag unter anderem über die Haftung von einheimischen Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland abstimmen, finden mehrere politisch brisante Gerichtsverfahren statt. Am Montag müssen sich in Hongkong die Demokratieaktivisten Joshua Wong und Ivan Lam vor Gericht verantworten, während in Paris dem konservativen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy der Prozess gemacht wird. Sarkozy soll versucht haben, über seinen Anwalt an geheime Informationen der Anklagebehörde zu kommen. Sarkozy hatte die Vorwürfe stets bestritten.

In Istanbul wird am Dienstag der Prozess um den Mord am saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi wiederaufgenommen. 20 Bürger Saudi-Arabiens müssen sich in Abwesenheit verantworten. Bereits am Montag geht in Paris der Prozess gegen mutmaßliche Helfer beim "Charlie Hebdo"-Anschlag weiter.

Papst Franziskus kreiert am Samstag im Vatikan 13 neue Kardinäle. Üblicherweise ein großes Ereignis, wird die Ernennung der Purpurträger pandemiebedingt in kleinem Rahmen erfolgen. Voraussichtlich weniger Rücksicht auf soziale Distanzierung wird die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) nehmen, die am Samstag und Sonntag in Kalkar ihren Bundesparteitag abhält. Während die deutschen Grünen ihren Parteitag an diesem Wochenende online abhalten, klagte die AfD beim zuständigen nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht sogar gegen die Maskenpflicht für die 600 Delegierten und argumentierte, dass dadurch die "Betätigungsfreiheit" der Partei "unangemessen eingeschränkt" werde.