Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 25.01. bis 31.01.

Erste Woche der Amtszeit von US-Präsident Biden - EU-Debatten über Corona-Impfstoff - Griechenland und Türkei sondieren im Erdgasstreit - Urteil im Lübcke-Prozess geplant - Online-WEF Davos

In den USA geht die Amtszeit des neuen US-Präsidenten Joe Biden in die erste Woche. Es bleibt abzuwarten, welche Akzente der 78-Jährige setzen kann, nachdem er gleich zu Amtsantritt die Rückkehr der USA in das Klimaschutzabkommen veranlasst, das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren überwiegend muslimisch geprägten Ländern aufgehoben und den Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestoppt hatte. Zudem wird sich Biden dem Kampf gegen Corona widmen müssen.

Damit ist er zweifellos nicht allein: In der EU wird weiter über die Corona-Impfstoffe diskutiert werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte ja am Donnerstag nach dem Gipfel, er erwarte eine Zulassung eines weiteren Impfstoffs spätestens kommende Woche. "AstraZeneca kann für Österreich im ersten Quartal zwei Millionen Impfdosen bereitstellen. (...) Europa darf hier nicht zurückfallen", sagte Kurz. Damit könnten noch im ersten Quartal alle über 65-Jährigen in Österreich geimpft werden.

Der EU-Gipfel hat sich auch grundsätzlich darauf verständigt, "nicht essenzielle Reisen" noch weiter zu beschränken, um die Ausbreitung gefährlicher Virus-Mutationen zu verhindern. Innerhalb der EU soll nunmehr eine neue, tiefrote Kategorie von Hochrisikogebieten definiert werden. Erste Vorschläge dazu will die EU-Kommission in den nächsten Tagen vorlegen. Am Montag und Dienstag tagen die EU-Außen- und Europaminister.

Griechenland und die Türkei nehmen am Montag die Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits im Mittelmeer wieder auf. Im schwelenden Konflikt um Erdgas in der Ägäis wirft Athen der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von Griechenland ausgebeutet werden dürften. Nach Lesart Ankaras gehören diese Gebiete zum türkischen Festlandsockel. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ging zuletzt davon aus, dass die Streitigkeiten um Seerechte in der Ägäis mit dem Nachbarn Türkei gelöst werden könnten.

"Ich habe der Türkei immer die Hand der Freundschaft gereicht", sagte er dem kanadischen Magazin "Monocle". Auch habe er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan immer ermutigt, sich zusammenzusetzen und über die Differenzen zu diskutieren, die man miteinander habe, nämlich die Abgrenzung der jeweiligen Seezonen. "Die Geschichte reicht Jahrzehnte zurück, aber wir können sie lösen", sagte Mitsotakis. "Und wenn nicht, dann können wir sie vor den Internationalen Gerichtshof bringen. Deshalb existieren internationale Gerichte ja." Im vergangenen Sommer sei die Situation mit der Türkei "heiß" gewesen, sagte der Regierungschef mit Blick auf die Spannungen in der Ägäis. Die strategische Bedeutung des östlichen Mittelmeers sei nicht nur für Griechenland und Zypern, sondern auch für Europa wichtig.

In Deutschland wird am Donnerstag das Urteil im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erwartet. Lübcke war Anfang Juni 2019 in seinem Haus mit einem Kopfschuss getötet worden. Er hatte sich 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht und war deshalb in rechten Kreisen zur Hassfigur geworden. Ein Hauptangeklagter gestand während des Prozesses, die Schüsse abgegeben zu haben. Die deutsche Bundesanwaltschaft, die von einem rechtsextremistischen Motiv ausgeht, hatte in ihrem Plädoyer im Dezember lebenslange Haft wegen Mordes unter Feststellung von besonderer Schwere der Schuld mit anschließender Sicherheitsverwahrung beantragt - die höchste im deutschen Strafrecht mögliche Bestrafung. Die Verteidigung widersprach am Donnerstag in ihrem Plädoyer jedoch dem Mordvorwurf. Der Angeklagte habe sich aber "des Totschlags schuldig gemacht".

Im Schweizer Kur- und Tourismusort Davos beginnt am Montag das traditionelle Jahrestreffen zum Weltwirtschaftsforum (WEF). Heuer kann die Veranstaltung wegen der Pandemie aber nicht wie üblich stattfinden, alternativ diskutieren Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vom 25. Jänner an online bei der "Davos Agenda" über aktuelle Fragen und Probleme. Geplant sind auch Ansprachen führender Staats- und Regierungschefs. Ein physisches Treffen ist für Ende Mai in Singapur geplant.

Im Vorfeld der "Davos Agenda" forderte WEF-Managerin Saadia Zahidi ein gemeinsames Vorgehen gegen das Coronavirus und künftige Pandemien. Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften müssten dringend neue wirtschaftliche und soziale Systeme gestalten, "die unsere kollektive Widerstandsfähigkeit" verbessern, sagte sie anlässlich der Vorstellung des Weltrisikoberichts. Gleichzeitig müssten die Ungleichheit verringert, die Gesundheit verbessert und der Planet geschützt werden. Die Corona-Pandemie habe Millionen Leben gekostet sowie die langjährigen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und digitalen Unterschiede noch vergrößert, beklagte Zahidi.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 25. Jänner 2021 WIEN 18.00 Uhr Online-Diskussion Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik (AIES) "Die geopolitische Rolle der EU 2021 & Strategic Review on Global Hotspots" mit Martin Selmayr (Vertreter der EU--Kommission in Österreich) http://go.apa.at/yoCHh49L EU Brüssel 09:00 EU-Außenministerrat SCHWEIZ Davos Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums "The Davos Agenda" (25.-29.1.) https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021 TÜRKEI/GRIECHENLAND Istanbul/Athen Griechenland und Türkei nehmen Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits wieder auf Dienstag, 26. Jänner 2021 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 EU-Rat Allgemeine Angelegenheiten der Außen- und Europaminister (Kohäsion) Mittwoch, 27. Jänner 2021 Bisher keine Termineinträge Donnerstag, 28. Jänner 2021 DEUTSCHLAND Frankfurt am Main Urteil im Prozess um ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke (geplant) EUROPARAT Straßburg 09:00 Jahrespressekonferenz Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Freitag, 29. Jänner 2021 Bisher keine Termineinträge Samstag, 30. Jänner 2021 Bisher keine Termineinträge Sonntag, 31. Jänner 2021 Bisher keine Termineinträge