Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 30.11. bis 6.12.

Juristisches Ringen um US-Wahl - Hongkong-Aktivisten vor Gericht - Paris: Entscheidung über Auslieferung von Ex-ETA-Chef an Spanien - UNO-Corona-Gipfel - Verleihung Alternative Nobelpreise

In den USA geht im Schatten der Coronakrise das juristische Ringen nach der Präsidentenwahl weiter. Die Fristen für die Bestätigungen der Ergebnisse in den umkämpftem Staaten Arizona und Wisconsin enden am Montag bzw. Dienstag. Während die Anwälte des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump die weitestgehend erfolglose Justizschlacht gegen die Anerkennung der Wahl wegen mutmaßlichen Betrugs fortsetzen, schmiedet der designierte Präsident Joe Biden an seinem Regierungsteam.

Der Demokrat wird kommende Woche aller Voraussicht nach sein Wirtschaftsteam und andere wichtige Posten vorstellen. Im Wirtschaftsbereich soll Insidern zufolge die ehemalige Notenbank-Chefin Janet Yellen Bidens Finanzministerin werden. Viele der Posten müssen vom Senat bestätigt werden, wo die Mehrheitsverhältnisse bis Anfang Jänner unklar sind, weil über die entscheidenden zwei Sitze in Stichwahlen in Georgia entschieden wird.

Jüngst hatte Biden die Wiederherstellung der globalen Führungsrolle der USA angekündigt. Der 78-Jährige distanzierte sich damit deutlich vom abgewählten republikanischen Amtsinhaber Donald Trump, der unter dem Motto "Amerika zuerst" auf nationale Alleingänge gesetzt und Partner wie beispielsweise die EU immer wieder vor den Kopf gestoßen hatte. Auch Bidens designierter Außenminister Antony Blinken betonte, die USA wollten künftig wieder stärker auf internationale Kooperation setzen. "Wir können nicht alleine alle Probleme dieser Welt lösen", sagte der frühere Vize-Außenminister und langjährige Biden-Berater. "Wir müssen mit anderen Ländern zusammenarbeiten."

Bidens designierter Sonderbeauftragter für den Klimaschutz, Ex-Außenminister John Kerry, rief die Weltgemeinschaft zu verstärkten Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung auf. Das Pariser Klimaschutzabkommen, dem die USA unter Biden wieder beitreten wollen, allein sei "nicht genug". Alle Staaten müssten sich ehrgeizigeren Klimazielen verpflichten, "sonst werden wir alle zusammen scheitern". Biden stellte neben Blinken und Kerry auch den designierten Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, die designierte UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, seinen künftigen Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und seine designierte Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines vor.

In Hongkong sollte am Dienstag der Prozess gegen die Demokratie-Aktivisten Joshua Wong und Ivan Lam zu Ende gehen. Sie wurden wegen nicht genehmigter Proteste vor der Hongkonger Polizeizentrale angeklagt. 2019 hatte es in Hongkong monatelang Massenproteste gegen den zunehmenden Einfluss Pekings gegeben. Mehr als 10.000 Menschen wurden festgenommen. Seitdem haben die Hongkonger Behörden ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung massiv verschärft. Seit Juni können sie auch auf ein von Peking verabschiedetes sogenanntes Sicherheitsgesetz zurückgreifen. Es erlaubt ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

Im Zuge des Waffenstillstands für die Kaukasusregion Berg-Karabach muss Armenien bis zum 1. Dezember die Region Lacin (Latschin) an Aserbaidschan übergeben, auf der die für die Versorgung wichtige Hauptstraße von Berg-Karabach nach Armenien verläuft. Die Straße soll von russischen Friedenssoldaten geschützt werden.

In Paris urteilt ein Berufungsgericht über einen spanischen Auslieferungsantrag bezüglich des früheren politischen Chefs der aufgelösten baskischen Untergrundorganisation ETA (Euskadi Ta Askatasuna/Baskenland und Freiheit), Josu Ternera. Er stand zuletzt unter Hausarrest und trug eine elektronische Fußfessel. Ermittler hatten Ternera ("Jesus, das Kalb") im Mai 2019 in der französischen Alpengemeinde Sallanches nahe den Grenzen zur Schweiz und zu Italien festgenommen.

Ternera, der mit bürgerlichem Namen José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea heißt, war der meistgesuchte unter den Dutzenden noch flüchtigen "Etarras". Die ETA hatte ihre Selbstauflösung 2018 bekanntgegeben. Bei ETA-Anschlägen wurden mehr als 800 Menschen getötet. Die Organisation wurde als Widerstandsbewegung gegen die Diktatur von Francisco Franco gegründet. Aber auch nach der Rückkehr Spaniens zur Demokratie im Jahr 1975 kämpfte sie mit dem Ziel eines unabhängigen Baskenlandes im Norden Spaniens und im Südwesten Frankreichs weiter. Nach der Verkündung im Jahr 2011, den bewaffneten Kampf einzustellen, verübte die ETA keine Anschläge mehr.

Für Donnerstag und Freitag haben die Vereinten Nationen einen Sondergipfel zur Corona-Pandemie einberufen, um die internationale Zusammenarbeit in der Krise zu stärken. Wegen der strengen Quarantäne-Vorschriften für Ausländer in New York wird der Gipfel großteils virtuell stattfinden. Dabei können die Staats- und Regierungschefs eine zuvor aufgezeichnete Botschaft einreichen, die nach einem Eingangsstatement ihres jeweiligen UNO-Vertreters im Plenum der UNO-Generalversammlung ausgestrahlt wird. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich aus dem Ausland eingereiste Gäste in New York für 14 Tage in Quarantäne begeben - die physische Anwesenheit der Staats-und Regierungschefs gilt deshalb als unwahrscheinlich.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat die UNO-Vollversammlung vier Resolutionen verabschiedet, in denen es unter anderem um die Gewährleistung des globalen Zugangs zu Medikamenten und Impfstoffen gegen das Coronavirus ging. Der UNO-Sicherheitsrat, das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen, verabschiedete seinerseits nur eine Resolution, in der eine Waffenruhe aufgrund der Corona-Pandemie in Konflikten weltweit gefordert wurde.

In Stockholm werden am Donnerstag die Alternativen Nobelpreise (Right Livelihood Awards) vergeben. Preisträger sind die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh, der US-Zivilrechtsanwalt Bryan Stevenson, die nicaraguanische Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Lottie Cunningham Wren und der weißrussische Menschenrechtsaktivist Ales Bialiatski.

Die Right Livelihood Awards wurden 1979 von dem deutsch-schwedischen Briefmarkensammler Jakob von Uexküll ins Leben gerufen und 1980 erstmals vergeben. Mit den Preisen werden Menschen gewürdigt, die sich - teils unter Gefahr für Leib und Leben - für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt für alle einsetzen. Unter den bisher Geehrten aus über 70 Ländern finden sich mit dem Ökonomen und Vordenker der Umweltbewegung, Leopold Kohr (1983), dem Zukunftsforscher Robert Jungk (1986) und dem emeritierten Amazonas-Bischof Erwin Kräutler (2010) auch drei Österreicher.

In den vergangenen Jahren gingen immer wieder Preise der Stiftung an international bekannte und kontroversielle Personen wie Edward Snowden oder Greta Thunberg. Zwei Preisträger, die kenianische Umweltaktivistin Wangari Maathai und der kongolesische Arzt Denis Mukwege, erhielten später auch den Friedensnobelpreis. Die vier von einer internationalen Jury ausgewählten Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld von einer Million Schwedenkronen (knapp 95.000 Euro). Jede Einzelperson kann Menschen und Organisationen für einen Award vorschlagen.

Am Samstag finden in Rumänien und Venezuela jeweils umstrittene Parlamentswahlen statt. In Rumänien herrschte lange Streit um den Termin für die noch heuer fällige Parlamentswahl. Anders als bisher durfte darüber nicht die Regierung entscheiden, sondern das Parlament. Das bestätigte im September das Verfassungsgericht in Bukarest am Dienstag. Staatspräsident Klaus Iohannis hatte gegen eine entsprechende Gesetzesänderung geklagt. Diese hatte das Parlament auf Initiative der sozialdemokratischen Oppositionspartei PSD gegen den Willen der bürgerlichen Regierungspartei PNL im Juli dieses Jahres beschlossen.

Ministerpräsident Ludovic Orban (PNL) regiert seit einem Jahr ohne sichere parlamentarische Mehrheit, toleriert auch von der gestürzten sozialdemokratischen Regierungspartei. Die PSD ist daran interessiert, bis zu den Wahlen möglichst lange Gelegenheit zu haben, sich gegen die Regierung zu profilieren. Erst vor Kurzem hatte das Parlament auf Betreiben der PSD gegen den Willen der Regierung massive soziale Geschenke beschlossen, darunter eine 40-prozentige Erhöhung der Pensionen. Experten halten dies für ruinös für das Staatsbudget. Bei landesweiten Kommunalwahlen im September musste die PSD zwar bedeutende Verluste einstecken, blieb aber dennoch in den Gemeinden und Regionen stärkste Kraft. Dies spielt bei Parlamentswahlen eine große Rolle, weil Lokalpolitiker wichtige Wahlkampfhelfer sind.

Am 6. Dezember sind die venezolanischen Bürgerinnen und Bürger gemäß ihrer Verfassung aufgerufen, neue Abgeordnete in die Nationalversammlung zu wählen. 14.400 Kandidierende aus 107 Parteien oder anderen Organisationen werden sich für die 277 Parlamentssitze zur Abstimmung stellen. Bereits im Vorfeld wird dem linkspopulistischem Regime des autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro von der rechtsgerichteten Opposition schon im Vorfeld des Urnengangs vom Sonntag bereits Betrug vorgeworfen.

Wenige Tage nach seiner Flucht aus Venezuela forderte Oppositionspolitiker Leopoldo López in Spanien unlängst, dass die Europäische Union die Ergebnisse der für den 6. Dezember in seiner Heimat angesetzten Parlamentswahl nicht anerkennen soll. Nachdem er knapp eineinhalb Jahre in der spanischen Botschaft in Caracas verbracht hatte, war López aus Venezuela nach Spanien geflohen. Gerüchte, seine Abreise aus Venezuela sei mit Maduro heimlich ausgehandelt worden, wies López energisch zurück. López war 2014 festgenommen worden, nachdem bei Protesten gegen die Regierung Maduros mehr als 40 Menschen gestorben waren. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Anstachelung zu Gewalt zu fast 14 Jahren Haft. López saß in Hausarrest, bis ihn aufständische Soldaten auf Anweisung von Oppositionsführer Juan Guaidó am 30. April 2019 befreiten. Ein geplanter Umsturzversuch gegen die Regierung scheiterte damals allerdings.

Guaidó und Maduro liefern einander seit Anfang 2019 einen erbitterten Kampf um die Macht im ölreichen Venezuela. Viele Staaten - darunter auch die USA und Österreich - haben Guaidó zwar als legitimen Interimspräsidenten anerkannt. In Venezuela selbst konnte er sich bisher aber nicht durchsetzen. Der in seiner Heimat vom Militär unterstützte Linkspopulist Maduro kann unter anderem auf China, Russland und seine Verbündeten Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen.

Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wissenschaft in Lateinamerika, der Karibik und Europa riefen die EU in dieser Woche auf, die Abhaltung und das Ergebnis der kommenden Parlamentswahlen in Venezuela zu respektieren. Die Haltung der EU zu Venezuela sei das Ergebnis des ständigen Drucks der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, deren Priorität nicht die Achtung der Demokratie, sondern ein Regimewechsel nach ihren Interessen sei, hieß es laut "amerika21.de" in der Petition.

Die "Angleichung an die Politik der Washingtoner Falken" wurde in dem Text als "ein ernstes Zeichen für die Abkehr von einer unabhängigen Außenpolitik" beurteilt. Die Unterzeichner schickten die Mitteilung an den ehemaligen spanischen Außenminister und heutigen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, der die europäische Diplomatie gegen Caracas anführt. Die Petition formulierte dem auf Lateinamerika spezialisierten Internet-Portal zufolge: "Wenn die Europäische Union wirklich entschlossen wäre, in einer Welt der Turbulenzen eine Orientierung zum Frieden zu sein, sollte sie den Weg der Gewalt und Konfrontation in Venezuela nicht unterstützen. Wir fordern daher die Europäische Union auf, das Wahlergebnis vom 6. Dezember dieses Jahres zu respektieren und den demokratischen Willen der Venezolaner zu stärken." Die EU habe gar die Einladung des venezolanischen Staates, Wahlbeobachter zu entsenden, zurückgewiesen.

Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, der frühere Präsident von Ecuador, Rafael Correa, die Vorsitzende der Arbeiterpartei Brasiliens, Gleisi Hoffman, der britische Musiker Roger Waters, der linksgerichtete französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon, der Journalist und Medienwissenschafter Ignacio Ramonet sowie der brasilianische Befreiungstheologe Frei Betto. Mehrere Mitglieder der deutschen Bundestagsfraktion der Partei Die Linke sind ebenfalls bei den Unterzeichnern zu finden.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 30. November 2020 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 Online-EU-Rat Jugend und Bildung CHINA Hongkong Ansprache von Hongkongs Regierungschefin Lam vor Legislativrat (geplant) NATO Brüssel 13:00 PK NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu Beratungen der Außenminister am 1. und 2. Dezember NIEDERLANDE Den Haag 25. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) USA Washington/Phoenix (Arizona) Juristisches Ringen um US-Präsidentenwahl - Frist für Bestätigung des Ergebnisses in umkämpftem Staat Arizona endet WELTWEIT Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Dienstag, 01. Dezember 2020 EUROPÄISCHE UNION Brüssel Videokonferenz der Außenminister von EU und ASEAN 10:00 Online-EU-Rat Kultur und Sport ARMENIEN/ASERBAIDSCHAN Jerewan (Eriwan)/Baku Lage in Berg-Karabach - Nach Einigung auf Waffenruhe Armenien übergibt Kontrolle über Bezirk Lachin an Aserbaidschan FRANKREICH Paris Parlamentsdebatte über die Migrationspolitik ITALIEN Catania Anhörung des italienischen Regierungschefs Conte im Prozess gegen Ex-Innenminister Salvini NATO Brüssel Videokonferenz der NATO-Außenminister (1.-2.12.) USA Washington/Madison (Wisconsin) Juristisches Ringen um US-Präsidentenwahl - Frist für Bestätigung des Ergebnisses in umkämpftem Staat Wisconsin endet Mittwoch, 02. Dezember 2020 EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 Online-EU-Rat Justiz und Inneres CHINA Hongkong Urteil gegen Joshua Wong und andere Hongkonger Aktivisten erwartet FRANKREICH Paris Urteil des Berufungsgerichts zum spanischen Auslieferungsersuchen für Ex-ETA-Chef Josu Ternera MONTENEGRO Podgorica Parlament in Montenegro stimmt über neue Regierung ab NATO Brüssel Videokonferenz der NATO-Außenminister (1.-2.12.) SLOWAKEI Bratislava Berufungsverhandlung gegen Ex-Soldaten Miroslav M. im Fall des ermordeten Investigativjournalisten Jan Kuciak USA New York Anhörung des ehemaligen Trump-Beraters Bannon per Videokonferenz im Verfahren um Vorwurf der Veruntreuung WELTWEIT Internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/ Donnerstag, 03. Dezember 2020 WIEN 15:00 Online-Diskussion European Policy Centre (EPC) "The future of the EU-UK relationship" mit u.a. Paulina Dejmek-Hack (Director, Task Force for Relations with the United Kingdom, European Commission), Kati Piri (Europaabgeordnete, UK Coordination Group im Europaparlament), Ivan Rogers (ehemaliger britischer Botschafter bei der EU), Fabian Zuleeg (Chief Executive, European Policy Centre) (Anmeldung erforderlich) (via Zoom) EUROPÄISCHE UNION Brüssel 10:00 Online-EU-Rat Beschäftigung und Soziales ALBANIEN Tirana 27. OSZE-Ministerrat (3.12.-4.12.) (online) BELGIEN Gent Berufungsgericht entscheidet über spanischen Auslieferungsantrag gegen mallorquinischen Rapper Valtonyc wegen Verherrlichung von Terror EUROPÄISCHE UNION Brüssel 09:30 EuGH-Gutachten zu Klage Ungarns gegen Entschließung des EU-Parlaments SCHWEDEN Stockholm 18:00 Verleihung der Alternativen Nobelpreise (Right Livelihood Awards) 2020 https://2020.rightlivelihoodaward.org/ Preisträger sind die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh, US-Zivilrechtsanwalt Bryan Stevenson, nicaraguanische Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Lottie Cunningham Wren und weißrussischer Menschenrechtsaktivist Ales Bialiatski UNO New York Corona: UNO-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs (teilweise virtuell) (3.-4.12.) Freitag, 04. Dezember 2020 ALBANIEN Tirana 27. OSZE-Ministerrat (3.12.-4.12.) (online) ITALIEN Catania Anhörung des italienischen Außenministers Di Maio im Prozess gegen Ex-Innenminister Salvini UNO New York Corona: UNO-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs (teilweise virtuell) (3.-4.12.) Samstag, 05. Dezember 2020 KUWAIT Kuwait-Stadt Parlamentswahlen in Kuwait VENEZUELA Caracas Beginn einer von der Opposition organisierten Volksbefragung über Legitimität der Parlamentswahlen am 6.12. (5.-12.12.) Sonntag, 06. Dezember 2020 RUMÄNIEN Bukarest Parlamentswahl in Rumänien VENEZUELA Caracas Parlamentswahl in Venezuela