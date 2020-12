Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 7.12. bis 13.12. - AKTUALISIERT

EU-Gipfel spricht über Polen-Ungarn-Veto - Friedensnobelpreis wird virtuell verliehen

Die Coronakrise hat die Welt auch in der zweiten Dezemberwoche nach wie vor fest im Griff, auch wenn in manchen Ländern bereits der Beginn von Impfkampagnen mit den neu entwickelten Vakzinen absehbar ist. Politischer Höhepunkt dieser Woche wird wohl der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag sein. Hier wird voraussichtlich erneut das Veto Ungarns und Polens gegen das EU-Budgetpaket im Mittelpunkt stehen. Das Treffen soll vor Ort in Brüssel stattfinden.

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden vermutlich versuchen, eine Lösung für die Budgetsituation zu finden, da durch das Veto sowohl der EU-Finanzrahmen 2021-27, als auch die beschlossenen Coronahilfen im Ausmaß von 750 Mrd. Euro blockiert werden. Kommt es zu keinem Einlenken Warschaus und Budapests, ist eine Fortschreibung des derzeitigen Budgets als Notlösung möglich. Zur Freigabe der Coronahilfen könnte wiederum eine engere Zusammenarbeit von 25 EU-Ländern ohne Polen und Ungarn eine Möglichkeit sein - wie sich diese gestalten soll, ist allerdings noch unklar.

Unterdessen gehen die schwierigen Verhandlungen rund um den Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien ins Finale. Es ist nach wie vor nicht vorhersehbar, ob es bis Jahresende eine Einigung geben kann, oder ob am 1. Jänner 2021 automatisch alle Handelsbeschränkungen - und damit ein sogenannter "harter Brexit" - in Kraft treten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson wollen am Montag erneut miteinander sprechen. Differenzen gibt es weiterhin bei den drei Themen Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und Regulierung der künftigen Beziehungen.

Weitere wichtige Themen des EU-Gipfels sind mögliche EU-Sanktionen gegen die Türkei wegen der Erkundung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer und die Neuausrichtung der EU-Strategie gegenüber den USA nach der Wahl des Demokraten Joe Biden zum neuen Präsidenten. Während der vierjährigen Präsidentschaft Donald Trumps war so manches Porzellan zwischen Washington und Europa zerschlagen worden und es war eine deutliche Distanz zu spüren.

Auch für Biden geht es nun in die Endrunde: Am Dienstag endet die Frist für die US-Staaten zur Auszählung der Wahlergebnisse. Die offizielle Wahl des neuen US-Präsidenten durch das Wahlmännerkollegium findet dann am 14. Dezember statt, die Amtseinführung erfolgt am 20. Jänner.

Ein bedeutendes, jährlich stattfindendes internationales Ereignis wird diesmal aufgrund der Corona-Pandemie in ungewöhnlicher Form abgehalten: Die Rede ist von der Verleihung des Friedensnobelpreises. Heuer wird das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen mit dem von Alfred Nobel gestifteten Preis ausgezeichnet. Statt einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo findet die Vergabe am Donnerstag in digitaler Form statt. Selbst der Chef des WFP, David Beasley, wird nicht für die Verleihung in die norwegische Hauptstadt reisen. Dementsprechend entfallen diesmal auch das traditionelle Bankett und das Konzert im Anschluss.

Apropos Friedensnobelpreis: Während die Vorbereitungen für die heurige Verleihung laufen, führt der Preisträger des Vorjahres, der äthiopische Premier Abiy Ahmed, gerade Krieg in seinem eigenen Land, in der Provinz Tigray. Obwohl bereits am 28. November die Regierung in Addis-Abeba das Ende der "Militäroperationen" verkündet hatte, ist die Lage in der nordäthiopischen Provinz nach wie vor unübersichtlich. Die äthiopische Regierung hatte vor rund einem Monat eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die in Tigray an der Macht war. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshochkommissariats flohen 46.000 Menschen vor den Kämpfen in den Sudan. Die Lage der Bevölkerung in der Provinz und auch der dort lebenden Flüchtlinge aus Eritrea ist prekär; zuletzt hatte das UNHCR davor gewarnt, dass die Lebensmittelvorräte der Flüchtlingslager zur Neige gingen.

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy muss am Montag einem Pariser Gericht wegen der Vorwürfe der Bestechung und Einflussnahme Rede und Antwort stehen. Sarkozy wird vorgeworfen, 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, von Gilbert Azibert, einem damaligen Generalanwalt beim Kassationsgericht, Ermittlungsgeheimnisse zu erfahren. Der Abschluss des Prozesses ist für Donnerstag geplant.

In Ghana werden am Montag ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Der Staatschef des westafrikanischen Landes, Nana Addo Akufo-Addo von der regierenden Neuen Patriotischen Partei (NPP), stellt sich zur Wiederwahl. Sein stärkster Herausforderer ist sein Amtsvorgänger John Dramani Mahama vom Nationalen Demokratischen Kongress (NDC). In dem Land an der westafrikanischen Küste spricht man von einem "Kampf der Giganten". Es ist schon das dritte Mal, dass Akufo-Addo (76) und Mahama (62) ihre Kräfte messen. Mahama siegte 2012, Akufo-Addo machte 2016 das Rennen. Politische Analysten der Universität von Ghana in Accra sagen einen knappen Sieg Akufo-Addos voraus.