Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche vom 4.1. bis 10.1.

Gericht in London entscheidet über US-Auslieferungsansuchen für Assange - Entscheidende Senatsstichwahl in Georgia - Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl wird offiziell bekanntgegeben

Kommende Woche blickt die Welt wieder einmal gespannt in die USA. In Georgia werden nämlich am Dienstag in einer Stichwahl zwei Senatoren bestimmt, die über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im US-Senat entscheiden. Am Mittwoch wird dann das offizielle Ergebnis der US-Präsidentenwahl bekanntgegeben. Die Versuche des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, den Wahlsieg von Joe Biden juristisch zu kippen, dürften damit endgültig als gescheitert betrachtet werden.

Zunächst wird aber am Montag in der britischen Hauptstadt London über ein US-Auslieferungsgesuch für Wikileaks-Gründer Julian Assange entschieden. US-Ankläger werfen ihm vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning (damals Bradley Manning) geholfen zu haben, Geheimmaterial von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Diese Wikileaks-Enthüllungen hatten zur Aufdeckung von Kriegsverbrechen durch US-Soldaten geführt. Der 49-jährige Australier sitzt seit rund eineinhalb Jahren in einem Gefängnis in London. Er war zuvor jahrelang in der Botschaft Ecuadors in London, um sich einer Auslieferung an die USA zu entziehen.

Am Dienstag blickt die Welt dann gespannt in den südlichen US-Staat Georgia. Demokraten und Republikaner ringen dort in einer Stichwahl um zwei Senatorenposten. Der Ausgang entscheidet darüber, ob der künftige Präsident Biden mit Unterstützung einer parlamentarischen Mehrheit regieren kann, oder ob er es mit einem gespaltenen Kongress zu tun bekommt, der ihm die Umsetzung vieler Projekte etwa in Bereichen der Wirtschafts- und Klimapolitik oder die Besetzung wichtiger Kabinettsposten erheblich erschweren könnte.

Bisher stellen die Republikaner beide Senatoren im traditionell konservativen Georgia, Umfragen deuten aber auf ein knappes Rennen hin. Können die Republikaner mindestens einen der zwei Sitze verteidigen, behalten sie im Senat die Mehrheit. Erobern jedoch die Demokraten beide Sitze, kommt es bei der Sitzverteilung zu einem 50-zu-50-Patt. Bei unentschiedenen Abstimmungen in der Kammer läge es dann an der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris, mit ihrem Stimmrecht eine Entscheidung herbeizuführen. Die Demokraten wären somit faktisch in beiden Kongresskammern im Vorteil, denn die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben sie bereits sicher.

Am Dienstag findet auch erstmals seit Dezember 2019 eine Sitzung des Golf-Kooperationsrates (GCC) in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Bei dem Treffen dürfte die Blockade Katars eine zentrale Rolle spielen. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain hatten im Sommer 2017 eine Blockade über Katar verhängt, der sich Ägypten anschloss. Die Staaten hatten alle Beziehungen zu dem Emirat abgebrochen. Die Golf-Länder warfen ihrem Nachbarn unter anderem die Unterstützung von Terror und zu enge Beziehungen zum Iran vor, mit dem die drei Blockadestaaten verfeindet sind. Katar wies die Vorwürfe zurück. Kuwait und die USA bemühten sich um Vermittlung. Im Vorfeld des Treffens sprach der saudi-arabische Außenminister von einem "bedeutenden Fortschritt" bei der Lösung der Krise.

In Venezuela konstituiert sich derweil das neu gewählte Parlament. Anfang Dezember hatte der autoritär regierende Präsident Nicolás Maduro den Sieg für seine Sozialisten bei der Parlamentswahl reklamiert. Große Teile der Opposition hatten die Abstimmung boykottiert. Die bisherige Nationalversammlung, die von der Opposition dominiert ist, hat für ihre eigene Mandatsverlängerung gestimmt, was laut Präsident Maduro jedoch verfassungswidrig ist. Bereits 2017 war mit einer verfassungsgebenden Versammlung ein gegenüber Maduro loyales Gegenparlament gegründet worden, weswegen die Regierung die Nationalversammlung seitdem weitgehend ignoriert hatte. Nun will der Präsident die Macht im Parlament wieder zurückgewinnen. In Venezuela, das auch von einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise gebeutelt wird, herrscht bereits seit Jahren ein politisches Patt: Die von Juan Guaidó, der sich 2019 zum Interimspräsidenten ausrief, geführte Opposition steht gegen den von Militär und Beamtenschaft unterstützten linken Politiker Maduro.

Am Mittwoch wird schließlich das offizielle Ergebnis der US-Präsidentenwahl vom 3. November veröffentlicht. Der Präsident wird in den USA indirekt gewählt. Dabei stimmen die insgesamt 538 Wahlleute stellvertretend für das Volk ab. In den allermeisten US-Staaten bekommt der Wahlsieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Biden, der 306 der 538 Wahlleute-Stimmen bekam, soll am 20. Jänner vereidigt werden. An diesem Tag endet Trumps Amtszeit laut Verfassung automatisch - auch dann, wenn er seine Niederlage nicht eingesteht.

In Deutschland stellen sich am Freitag die Kandidaten für den Parteivorsitz der regierenden Christlich-Demokratischen Union (CDU) online den Fragen der Mitglieder. Der Vorsitzende soll auf einem Online-Parteitag am 16. Jänner bestimmt werden. Zur Wahl für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer stellen sich Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der Ministerpräsident des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen.

Am Samstag wird in Palermo der Prozess gegen den ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini fortgesetzt. Dem Chef der rechtspopulistischen Lega wird Freiheitsberaubung bei der Blockade eines Schiffs mit geretteten Migranten an Bord vorgeworfen. Die NGO Open Arms hat sich als Nebenklägerin dem Prozess angeschlossen.

Zum Abschluss der Woche finden noch zwei Wahlen in Zentralasien statt. In Kasachstan wird ein neues Parlament gewählt. Bei der letzten Parlamentswahl 2016 gewann die Partei von Langzeitpräsident Nursultan Nasarbajew über 80 Prozent der Stimmen. Die OSZE hatte die Wahl als nicht frei bezeichnet. Nasarbajew trat 2019 nach fast 30 Jahren als Präsident zurück, hat aber immer noch zahlreiche Ämter inne. Nach seinem Rücktritt war die Hauptstadt Astana ihm zu Ehren in Nursultan umbenannt worden. Im benachbarten Kirgistan gibt es am Sonntag eine vorgezogene Präsidentenwahl, bei der die Bürger zugleich in einem Referendum über die Verfassungsreform entscheiden sollen. Kirgistan gilt als ein vergleichsweise demokratisches Land in Zentralasien, zugleich aber auch als politisch besonders instabil.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 04. Jänner 2021

GROSSBRITANNIEN

London

Urteil im US-Auslieferungsantrag gegen WikiLeaks-Gründer Assange (geplant)

Dienstag, 05. Jänner 2021

SAUDI-ARABIEN

Riad

Treffen der Golfstaaten wegen der Katar-Krise

SUDAN

Khartum

Wiederaufnahme des Prozesses gegen den gestürzten Machthaber Omar al-Bashir

USA

Atlanta (Georgia)

Senatsstichwahl in Georgia über die Besetzung von zwei Senatssitzen, die über die Mehrheitsverhältnisse im Senat entscheidet

VENEZUELA

Caracas

Konstituierende Sitzung des neu gewählten Parlaments in Venezuela

Mittwoch, 06. Jänner 2021

USA

Washington

Offizielle Bekanntgabe des Ergebnisses der US-Präsidentenwahl nach Abstimmung der Wahlleute (Ortszeit: 13:00 Uhr GMT-5)

Donnerstag, 07. Jänner 2021

FRANKREICH

Paris

6. Jahrestag des Terroranschlags auf die Redaktion des französischen Satiremagazins "Charlie Hebdo"

Freitag, 08. Jänner 2021

DEUTSCHLAND

Berlin

Kandidaten für den CDU-Vorsitz stellen sich online den Fragen der Parteimitglieder

Samstag, 09. Jänner 2021

ITALIEN

Palermo

Fortsetzung des Prozesses gegen italienischen Ex-Innenminister Salvini wegen seines Vorgehens wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauchs (NGO Open Arms als Nebenkläger)

Sonntag, 10. Jänner 2021

KASACHSTAN

Nur-Sultan (Astana)

Parlamentswahl in Kasachstan

KIRGISTAN

Bischkek

Präsidentenwahl in Kirgistan