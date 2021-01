Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 01.02. bis 07.02.

Entscheidung über Lockdown - Semesterferien

Trotz Semesterferien ist die Politik auch in der kommenden Woche gefordert - schuld daran ist natürlich wieder die Corona-Pandemie. Gleich zu Wochenbeginn wird die Entscheidung darüber erwartet, wie es mit dem an sich bis 7. Februar beschlossenen Lockdown weitergehen soll. Ferien haben diese Woche die Schüler in Wien und Niederösterreich, die anderen Bundesländer folgen nächste Woche.

Am Montag hat die Bundesregierung wieder ein Treffen mit Experten, Landeshauptleuten und der Opposition angesetzt. Dabei soll eine Entscheidung fallen, ob der bis Sonntag (7.2.) beschlossene Lockdown fortgesetzt wird oder vorsichtige Öffnungen vorgenommen werden. Die Regierung hat die Infektionszahlen als Maßstab dafür genannt, wobei man zuletzt noch deutlich über den Zielen von 700 bis 800 Neuinfektionen pro Tag und einer 7-Tages-Inzidenz von annähernd 50 pro 100.000 Personen lag. Wenn Öffnungsschritte ab Montag, 8.2., beschlossen werden sollten, dann wohl nur sehr vorsichtige für die Schulen und den Handel. Bei ersteren wäre ein Schichtbetrieb denkbar, bei dem die Klassen in zwei Gruppen geteilt werden. Bei letzteren wären größere Abstandsregeln vorstellbar.

Bekannt gegeben werden am Montag auch die Arbeitslosenzahlen für den Jänner, die wohl weiter über 500.000 liegen werden.

Unabhängig davon, wie die Entscheidung der Regierung am Montag zum Lockdown ausfällt, muss der Hauptausschuss des Nationalrates am Dienstag zusammentreten um die Ausgangsbeschränkungen neuerlich zu verlängern. Grund dafür ist, dass diese aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nur jeweils für zehn Tage gültig sind. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) lädt für Dienstag gemeinsam mit der Universitätsprofessorin für Umweltökonomie und Umweltpolitik, Sigrid Stagl, zu einer Pressekonferenz mit dem Titel: "Klimaschutz gelingt uns nur ohne Kernkraft". Zu einer ungewöhnlichen Allianz haben sich KPÖ und FPÖ in Graz zusammengefunden. Die Parteien vom linken und vom rechten Rand des politischen Spektrum haben gemeinsam eine Sondersitzung des Landtages zu "Wirtschafts-, Bildungs- und Planungschaos" einberufen.

Für den verstorbenen früheren Kathpress-Chefredakteur und langjährigen Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Erich Leitenberger, findet am Mittwoch ein Requien statt. Kardinal Christoph Schönborn wird dem Gottesdienst im Stephansdom vorstehen, für den strenge Corona-Sicherheitsmaßnahmen gelten. Ob am Mittwoch trotz Semesterferien der Ministerrat tagt, war am Freitag vorerst noch unklar.

In Eisenstadt tagt am Mittwoch und Donnerstag wieder der Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg. Am ersten Tag wird dabei der ehemalige Bankchef Martin Pucher aussagen, der die Bank mit seinen Malversationen in den Ruin geführt hat.

Der Verein der Frauenhäuser widmet sich am Donnerstag gemeinsam dem Dachverband der Männerarbeit in einer gemeinsamen Pressekonferenz dem Problem der Gewalt an Frauen.

Am Freitag ist der letzte Schultag in sieben Bundesländern. Ihre Semesterzeugnisse bekommen die meisten Schüler wegen des Lockdowns aber erst nach den Ferien. Ausgenommen sind nur die sogenannten Übergangsklassen - also jene, die im kommenden Schuljahr häufig in einen neuen Schultyp wechseln. Hier können die Schüler auf Wunsch die Schulnachrichten schon vorher bekommen. Am Sonntag gehen die Semesterferien in den restlichen beiden Bundesländern Wien und Niederösterreich zu Ende.

Für das Wochenende sind vorerst noch keine relevanten Termine vorgemerkt.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 1.2.:

Wien

* 13.00 - Regierung berät mit Landeshauptleuten und Opposition über Lockdown (Kanzleramt)

* - Bekanntgabe der Arbeitslosenzahlen

DIENSTAG, 2.2..:

Wien

* 10.00 - PK Gewessler "Klimaschutz gelingt uns nur ohne Kernkraft" (Umweltministerium)

* 12.00 - Hauptausschuss des Nationalrates verlängert Ausgangsbeschränkungen (Parlament)

MITTWOCH, 3.2..:

Wien

* 15.00 - Requiem für Erich Leitenberger (Stephansdom)

Eisenstadt

* 10.00 - U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg mit Pucher

DONNERSTAG, 4.2..:

Wien

* 09.30 - Online-PK der Frauenhäuser mit dem Dachverband der Männerarbeit zu Gewalt an Frauen

Eisenstadt

* 10.00 - U-Ausschuss zur Commerzialbank Mattersburg

FREITAG, 5.2..:

Wien

* - Letzter Schultag in sieben Bundesländern (außer Wien und Niederösterreich)