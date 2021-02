Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 1. bis 7.3.

Entscheidung der Bundesregierung über weitere Corona-Maßnahmen oder etwaige Lockerungen am Montag - Zwei Tage Ibiza-Untersuchungsausschuss

In der kommenden innenpolitischen Woche steht einmal mehr die Coronapandemie im Mittelpunkt. Hat doch die Regierung den 1. März als Tag der Entscheidung über weitere Maßnahmen bzw. Lockerungen ausgerufen. Weiterer Höhepunkt sind zwei Befragungstage im Ibiza-Untersuchungsausschuss.

Gleich zu Wochenbeginn will die Regierung mit Experten und Ländern beraten, ob die von Kultur, Gastronomie und Tourismus ersehnten weiteren Öffnungsschritte im März möglich sind. Von Regierungsseite war man wiederholt bemüht, darauf zu verweisen, dass dies vom Infektionsgeschehen abhängig sei. Zuletzt hatten die Corona-Neuinfektionen jedoch keinen Grund zur Entspannung gegeben.

Die Gewerkschaft GPA lädt am Montag zu einer Medienaktion vor das Bundeskanzleramt, um ihrer Forderung nach einer Millionärssteuer zur Finanzierung der Krisenkosten Nachdruck zu verleihen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist nach Slowenien und trifft seine Amtskollegen aus der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Und das vollständige Gesamtergebnis der am Vortag abgehaltenen Kärntner Gemeinderatswahlen sollte am Montag vorliegen, nachdem Städte wie Klagenfurt und Villach angekündigt hatten, am Sonntag nur das vorläufige Ergebnis der Urnenwahl zu veröffentlichen.

In einem Online-Pressegespräch legt am Dienstag SOS Mitmensch seinen Bericht über "Antimuslimischen Rassismus in der österreichischen Spitzenpolitik" vor. Des Weiteren empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen sein Schweizerisches Pendant Guy Parmelin und im Bautenauschuss des Nationalrats steht die von der Bundesregierung angekündigte Verschiebung der inflationsbedingten Mietpreiserhöhung um ein Jahr an.

Mittwoch und Donnerstag richtet sich dann das innenpolitische Interesse wieder einmal auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss. An beiden Tagen sind Auskunftspersonen aus dem engeren Umfeld von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz geladen. Neben Kurz-Berater Stefan Steiner werden auch ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior und die Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld, die Veranstaltungen mit potenziellen Unterstützern organisiert hatte, den Abgeordneten für Fragen zur Verfügung stehen. Die Regierung trifft sich am Mittwochvormittag zum Ministerrat.

Am Freitag legen die SPÖ-Frauen anlässlich des bevorstehenden Internationalen Frauentages (8. März) unter anderem am Zentralfriedhof Kränze für sozialdemokratische Frauenpolitikerinnen nieder. Zudem wird an der SPÖ-Zentrale die Frauentagsfahne gehisst.

Am Samstag rufen die Gegner der Corona-Maßnahmen neuerlich zu einer Großdemonstration in Wien auf. Und im Burgenland wird in der Evangelischen Kirche A.B. eine neue Superintendentin oder ein neuer Superintendent gewählt. Der Wahl stellen sich zwei Pfarrerinnen und ein Pfarrer.

