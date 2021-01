Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 11.1. bis 17.1.

Ibiza-Untersuchungsausschuss geht in zweite Halbzeit - Mittwoch und Donnerstag jeweils Sondersitzungen des Nationalrats

In der kommenden Woche ist die Weihnachtsruhe innenpolitisch gesehen endgültig passé. Am Programm stehen unter anderem zwei Sondersitzungen des Nationalrates und ebenso viele Befragungstage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Aber auch die Debatte um die Corona-Maßnahmen bzw. die Impfungen wird die heimische Innenpolitik weiter beschäftigen.

Bevor es mit dem parlamentarischen Geschehen am Dienstag so richtig los geht, stellt die SPÖ am Montag eine österreichweite Kampagne unter dem Motto "Jetzt braucht's was gegen die Kälte" vor. Und am Wiener Landesgericht wird der Prozess gegen Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer wegen übler Nachrede, die sogenannte Causa Bierwirt weiterverhandelt. Ebenfalls vor Gericht muss sich an diesem Tag in Linz ein 45-Jähriger verantworten, weil er auf seiner Facebook-Seite dazu aufgerufen haben soll, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) umzubringen.

Am Dienstag geht der Ibiza-Untersuchungsausschuss in seine zweite Halbzeit. Mit Clemens-Wolfgang Niedrist, dem Kabinettschef von Finanzminister Gernot Blümel, Martin Schwarzbartl von Novomatic und Kathrin Glock sind drei Befragungspersonen geladen. Zudem beraten die Abgeordneten am Vormittag im Gesundheitsausschuss über die Verankerung der Möglichkeit von Eintrittstests im Covid-19-Maßnahmengesetz. Beschlossen könnte dies dann in der Sondersitzung am Donnerstag werden.

Von der Initiative "Bildung brennt" ist der Dienstag wiederum zum bundesweiten Aktionstag gegen die geplante Novelle des Universitätsgesetzes ausgerufen worden. Drei Tage vor Ende der Begutachtungsfrist sind Aktionen in Wien, Graz, Innsbruck, Dornbirn und Linz geplant. In Salzburg demonstrierte die ÖH bereits tags zuvor gegen die Novellierung des Universitätsgesetzes. Darüber hinaus gibt es am Dienstag nach den Randalen in der Silvesternacht in Favoriten in Wien einen Sicherheitsgipfel, an dem neben der Exekutive auch Vertreter der Stadt und des Bezirks sowie von Sozialeinrichtungen teilnehmen werden. Und der frühere steirische Diözesanbischof Egon Kapellari feiert seinen 85. Geburtstag.

Der Mittwoch ist etwas für innenpolitische Frühaufsteher, beginnt doch die von der SPÖ beantragte Sondersitzung zu den Corona-Impfungen bereits um 7.30 Uhr, die Behandlung der Dringlichen startet dann um 10.30 Uhr. Der für diesen Tag ebenfalls angesetzte Ibiza-Untersuchungsausschuss bleibt insofern unberührt davon, weil die erste Auskunftsperson, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wegen einer neuerlichen Operation am Kehlkopf ausfällt. Befragt werden am Nachmittag somit der burgenländische Wirtschaftslandesrat Christian Illedits und Sigma Investment AG-Vorstand Markus Braun. Im ebenfalls am Nachmittag tagenden Umweltausschuss gibt es dann den zweiten Teil der Experten-Hearings zu den Forderungen des Klimavolksbegehren. Und voraussichtlich am Mittwoch findet auch die wöchentliche Ministerrats-Sitzung statt.

Und auch der Donnerstag startet mit einer Sondersitzung des Nationalrates. Dabei könnten die Corona-Eintrittstests für Veranstaltungen und möglicherweise auch den Tourismus von den Abgeordneten beschlossen werden. Vor Gericht muss sich am Donnerstag ein oberösterreichischer Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der ÖVP wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Verleumdung vor Gericht verantworten.

Für den Rest der Woche sind bis dato keine innenpolitisch relevanten Termine vorgemerkt.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG 11.1. Wien *10.00 PK SPÖ österreichweite Kampagne "Jetzt braucht's was gegen die Kälte" *10.30 Verhandlung Causa "Bierwirt" Linz *14.15 Prozess gegen 45-Jährigen wegen Mordaufruf gegen Kurz via Facebook DIENSTAG 12.1. Aktionstag #bildungbrennt in Wien, Graz, Innsbruck, Dornbirn und Linz Wien *10.00 Ibiza-Untersuchungsausschuss mit den Zeugen Niedrist, Scharzbartl und Kathrin Glock *10.00 Gesundheitsausschuss MITTWOCH 13.1. Wien *7.30 Sondersitzung des Nationalrates *14.00 Ibiza-Untersuchungsausschuss mit den Zeugen Illeditz und Braun DONNERSTAG 14.1. Wien *9.00 Sondersitzung des Nationalrates