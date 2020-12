Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 14.12. bis 20.12.

Massentestungen werden abgeschlossen - Nationalrat und Bundesrat feiern 75 Jahre konstituierende Sitzung - Bundesrat tagt Mittwoch und Donnerstag

Auch in der letzten Woche vor Weihnachten dominiert das Coronavirus das innenpolitische Geschehen. Nicht nur, dass mit Oberösterreich und Burgenland auch die letzten beiden Länder die Massentestungen abschließen, werden auch die Infektionszahlen eine Woche nach Ende des harten Lockdowns im Mittelpunkt des Interesses stehen, vor allem mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage. Mit einer virtuellen Festsitzung feiern Nationalrat und Bundesrat 75 Jahre konstituierende Sitzung.

Am Montag gehen in Oberösterreich die Massentestungen zu Ende und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stellte einen Covid-Hund vor. In einer Online-Diskussion des Österreichischen Instituts für Internationale Politik werden die Herausforderungen und Chancen durch die Pandemie für die österreichische Zivilgesellschaft diskutiert. Und am Abend machen die Wirtschafts- bzw. Tourismussprecher der fünf Parlamentsfraktionen selbiges in der zweiten Auflage des Formats "Politik am Ring" zum Thema "Weihnachtsgeschäft abgesagt".

Tags darauf schließt mit dem Burgenland das letzte der neun Bundesländer die Massentests ab. Über ein Jahr Österreichische Gesundheitskasse bilanzieren am Vormittag indes Obmann Andreas Huss und der Vorsitzender der Hauptversammlung Kurt Egger und der Integrationsgipfel befasst sich mit Integration in Zeiten von Corona. Ebenfalls am Vormittag laden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler zur virtuellen Festsitzung anlässlich des 75. Jahrestags der konstituierenden Sitzungen beider Parlamentskammern im Jahr 1945. Grußworte kommen dabei von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. ORF2 überträgt die Festsitzung live. Am Abend lädt die Länderkammer dann noch zu ihrem 100. Geburtstag im Palais Epstein. Verteidigungsministerin Tanner weilt bis Mittwoch für einen Arbeitsbesuch in Slowenien.

Am Mittwoch hält der Umweltausschuss sein erstes Experten-Hearing zum Klimavolksbegehren ab, der Bundesrat befasst sich mit den jüngsten Beschlüssen des Nationalrats und die Arbeiterkammer lädt zu einer PK zum Thema "Eltern entlasten, neuen Schul-Lockdown verhindern". Im Ministerrat wird sich die Regierung wohl wieder mit der Entwicklung der Corona-Zahlen und dem weiteren Vorgehen befassen. Im Wiener Neustädter Dom feiert Kardinal Schönborn am Nachmittag ein Requiem für den Anfang Dezember verstorbenen Dompropst Karl Pichelbauer.

Der Bundesrat kommt dann am Donnerstag zu seiner letzten regulären Plenarsitzung in diesem Jahr zusammen. Die Armutskonferenz thematisiert die Auswirkungen und Folgen der neu eingeführten Sozialhilfe. Und Sozialminister Rudolf Anschober lädt gemeinsam mit der Vorsitzenden des Monitoringausschusses und dem Präsident des Österreichischen Behindertenrates zu einer Pressekonferenz zum Thema Inklusion in Krisenzeiten".

Am Freitag präsentiert Nationalratspräsident Sobotka eine Parlaments-App für Menschen mit Behinderungen.

Bis dato ohne relevante Termine sind vorerst der Samstag und der Sonntag.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

