Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 15. bis 21.2.

Vorwürfe gegen Blümel - Corona

Neben der Corona-Pandemie hat die Innenpolitik nächste Woche ein zweites großes Thema. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit der Glücksspiel-Affäre und möglichen Parteispenden wird die Innenpolitik sicher weiter in Atem halten. Die Opposition hat dazu eine Nationalrats-Sondersitzung einberufen. Der Termin dafür steht aber noch nicht fest.

Am Montag steht aber zunächst wieder Corona im Mittelpunkt. Wie versprochen will da die Regierung kundtun, ob sie Gastronomie, Tourismus und Kulturbereich neue Perspektiven bieten kann. Bis Monatsende ist in dem Bereich ja der Lockdown fix. Dass sich Anfang März etwas ändert, ist dem Vernehmen nach aber eher unwahrscheinlich. Fix ist hingegen, dass nach Wien und Niederösterreich am Montag auch in den anderen sieben Bundesländern die Kinder wieder in die Schule gehen werden. Mit regelmäßigen Tests werden die Volksschüler alle zusammen in ihren Klassen sitzen, die älteren Schüler in zwei Gruppen geteilt im Schichtbetrieb unterrichtet. In Wien gehen derweil die Schüler auf die Straße. Sie protestieren am Nachmittag mit einer Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt gegen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und seine Corona-Maßnahmen.

Noch bevor draußen demonstriert wird, wird es im Kanzleramt am Vormittag staatstragend. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfängt trotz Corona den tschechischen Premierminister Andrej Babiš zu einem offiziellen Besuch. Im Wiener Straflandesgericht beginnt am Montag ein Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder der - mittlerweile angeblich aufgelösten - "Europäischen Aktion" (EA), ein länderübergreifendes rechtsextremes Netzwerk. Die Anklage lautet auf Vorbereitung eines Hochverrats und nationalsozialistische Wiederbetätigung. Im Fall von Schuldsprüchen drohen den Angeklagten zehn bis 20 Jahre Haft. Dieser Prozess wird auch am Dienstag fortgesetzt.

Am Mittwoch trifft sich die Regierung wieder zum Ministerrat, allerdings wieder nur virtuell. Die Minister und Staatssekretär werden wegen Corona wie in den vergangenen Wochen per Videokonferenz zugeschaltet. Auch der Aschermittwoch wird heuer nicht so wie in früheren Jahren ablaufen. Die FPÖ muss auf Bierzeltstimmung in der Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis verzichten und weicht ebenfalls ins Internet aus. In einem Livestream werden Reden von Parteichef Norbert Hofer und seinem oberösterreichischen Landeschef Manfred Haimbuchner übertragen.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat zwar durch die Vorwürfe gegen Finanzminister Blümel an Brisanz gewonnen, die für Mittwoch und Donnerstag geladenen Zeugen versprechen aber weniger Aufregung. Am ersten Tag sind die Wiener SPÖ-Stadträtin Ulrike Sima sowie die beiden ehemaligen LIF-Politiker Alexander Zach und Zoltan Aczel geladen, am zweiten Tag zwei Ermittler der Soko Tape und der ehemalige Direktor der Politischen Akademie der ÖVP Dietmar Halper. Ein prominenterer Zeuge tritt am Donnerstag im U-Ausschuss des burgenländischen Landtages zur Commerzialbank Mattersburg auf. Aussagen muss dort u.a. SPÖ-Alt-Landeshauptmann Hans Niessl.

Für Freitag ist eine Bilanz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nach einem Jahr Corona-Pandemie in Österreich in Aussicht genommen. Einen konkreten Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Für das Wochenende sind vorerst noch keine relevanten Termine vorgemerkt.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche: MONTAG, 15.2..: * - Regierung will Zukunft des Lockdowns für Gastronomie, Tourismus und Kultur bekanntgeben * 09.00 - Prozess gegen fünf Personen wegen Hochverrats (Straflandesgericht) * 09.30 - Kurz empfängt tschechischen Premier Babis (Kanzleramt) * 14.30 - Schülerdemonstration (Ballhausplatz) * - Rückkehr zum Präsenzunterricht in sieben Bundesländern DIENSTAG, 16.2..: Wien * 09.00 - Forts. Prozess gegen fünf Personen wegen Hochverrats (Straflandesgericht) MITTWOCH, 17.2..: Wien * 10:00 - Ibiza-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, 1., Josefsplatz 1) * 11:00 - Ministerrat (Videokonferenz) Ried * 18.00 - Politischer Aschermittwoch der FPÖ per Livestream DONNERSTAG, 18.2.: Wien * 09:00 - Ibiza-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, 1., Josefsplatz 1) Eisenstadt * 10.00 - U-Ausschuss Commerzialbank Mattersburg mit u.a. Niessl