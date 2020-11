Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 16. bis 22. 11. AKTUALISIERT

Lockdown - Neue rot-pinke Stadtregierung in Wien - Budget

Am Dienstag beginnt in Österreich der zweite harte Lockdown, um die explodierenden Corona-Infektionszahlen wieder nach unten zu drücken. Bis einschließlich 6. Dezember beenden die Schulen ihren Unterricht vor Ort, der Handel muss mit den üblichen Ausnahmen schließen. Auch Friseure und andere Dienstleistungen mit Körpernähe müssen die Rollläden unten lassen. In Wien wird die neue rot-pinke Stadtregierung präsentiert und der Nationalrat beschließt das Budget.

Am Montag präsentieren SPÖ und NEOS in Wien die neue Stadtregierung, nachdem sie am Sonntag die Einigung verkündet hatten. Die Wiener Grünen beraten indes in einer Klubsitzung, wie sie sich nach dem Rauswurf aus der Stadtregierung personell neu aufstellen. Es geht um die Besetzung der Klubführung und der nicht amtsführenden Stadträte.

Bundes-SPÖ und -FPÖ geben jeweils in einer Pressekonferenz einen Ausblick auf die bevorstehenden Plenartage. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) informiert mit Bundesrettungskommandant Gerry Foitik zur Stopp Corona App und deren Funktionsweise und Nutzungsstand.

Am Dienstag beginnt der Nationalrat mit seiner dreitägigen Plenardebatte über das Budget für das kommende Jahr, die Abstimmung ist dann für Donnerstag vorgesehen. Allein auf Bundesebene wird angesichts der Corona-Krise mit einem Defizit von zumindest 22,6 Milliarden Euro gerechnet. Am Freitag steht dann noch eine weitere Nationalratssitzung auf der Tagesordnung, bei der es unter anderem um den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit, die Verschiebung der kündigungsrechtlichen Besserstellung von Arbeitern und die gesetzlichen Grundlagen für den Ethik-Unterricht geht.

In Wien soll am Dienstag die erste rot-pinke Stadtregierung präsentiert werden. Davor wird das Koalitionsabkommen von SPÖ und NEOS noch in den jeweiligen Parteigremien abgesegnet und dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Damit dürfte neben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Christoph Wiederkehr erstmals ein NEOS-Vertreter Vizebürgermeister werden. Eine österreichweite Umfrage zur Kinderarmut präsentiert die Volkshilfe am Dienstag in einer Online-PK.

Zeitig aufstehen heißt es für die Regierungsmitglieder am Mittwoch. Die wöchentliche Ministerrats-Sitzung findet vor dem Nationalrat schon um 8.00 Uhr früh statt, Tagesordnung liegt vorerst noch keine vor.

Während der Nationalrat am Donnerstag das Budget beschließt, beschäftigen sich Experten des Wifo und von Umweltschutzorganisationen in einer gemeinsamen Online-PK mit einer ökosozialen Steuerreform.

Langfristigeres präsentiert die Statistik Austria am Donnerstag. Generaldirektor Tobias Thomas und der Experte Alexander Hanika stellen die Bevölkerungsprognose bis 2080 für Österreich und die Bundesländer vor.

Freitag ist eben noch einmal der Nationalrat an der Reihe, unter anderem mit dem Beschluss des Ethikunterrichts.