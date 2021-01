Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 18.1. bis 24.1.

Volksbegehren starten

Die Corona-Pandemie hält Österreich noch eine Woche im Lockdown. Trotzdem startet die Eintragungswoche zu drei Volksbegehen, unter anderem eine Initiative gegen "Zwangsimpfungen". An den Schulen ruht zwar der Präsenzunterricht, aber jene Schüler, die vor Ort betreut werden, können sich den neuen Selbsttests unterziehen. In St. Pölten wird der Gemeinderat gewählt.

Die Schul-Selbsttests starten am Montag und sind freiwillig. Künftig sollen die Schüler jeden Montag entweder daheim oder in der Schule einen entsprechenden Corona-Test ablegen. Unterfertigt werden können ab Montag gleich drei Volksbegehren. Eines davon plädiert für einen Ethik-Unterricht für alle, ein weiteres tritt für besseren Tierschutz ein und das dritte will eine Diskriminierung von Personen, die sich nicht impfen lassen, unterbinden.

Fleißig unterwegs ist in seiner zweiten Minister-Woche Martin Kocher. Der Arbeitsminister hält gleich zwei Bundesländer-Besuchstage ab, nämlich in der Steiermark am Montag und in Salzburg am Donnerstag. Dazwischen gibt es am Dienstag in Wien eine Pressekonferenz, für die freilich noch kein Thema vorgegeben ist. Unter anderem wartet man in seinem Bereich etwa auf die neuen Regeln für das Home-Office.

Dienstag beginnen in Oberösterreich die Impfungen für Über-80-Jährige. Angesichts des gefährlichen Zwischenfalls im europäischen Stromnetz vor kurzem treten Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne), E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch und APG Vorstand Gerhard Christiner zu einem Gespräch zum Thema "Versorgungssicherheit und Netzreserve" zusammen. SOS Mitmensch protestiert vor dem Kanzleramt gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung mit einem Eisblock.

Nach den zwei Sondersitzungen des Nationalrats diese Woche bleibt für das reguläre Plenum kommende Woche wenig spektakuläres übrig. Beschlossen werden die neuen Gemeindehilfen und das Bundesministeriengesetz, mit dem die Familien- und Jugendagenden vom Arbeitsministerium ins Kanzleramt zu Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) wandern. Ebenfalls für Mittwoch angesetzt ist eine Sitzung des Ministerrats.

Im Untersuchungsausschuss zur burgenländischen Commerzialbank kommt ein interessanter Gast zu Wort. Geladen ist der ehemalige Landesrat Christian Illedits (SPÖ), der über die Affäre gestolpert war. In Wels startet ein Prozess gegen zwei "Staatenbund"-Anhänger.

Donnerstag tagt wie üblich die Ampel-Kommission und entscheidet, ob nach vielen Wochen wieder einmal einzelne Bezirke auf orange geschalten werden.

Am Freitag ist noch nicht viel absehbar. In Oberösterreich starten neuerlich Massentests und die Statistik Austria veröffentlicht unter anderem Zahlen zur Tourismus-Wintersaison 2019/2020 sowie zur darauf folgenden Sommersaison.

Der Samstag ist aktuell terminfrei, Sonntag wählt St. Pölten einen neuen Gemeinderat. In Oberösterreich und der Steiermark finden Landwirtschaftskammer-Wahlen statt.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 18.1.:

* Corona: Start der Selbsttests an Schulen

DIENSTAG, 19.1.:

Wien

* PK mit Arbeitsminister Kocher (Ort und Thema noch unbekannt)

* 10.30 PK zu Gespräch Infrastrukturministerin Gewessler, E-Control Vorstand Wolfgang Urbantschitsch und APG Vorstand Gerhard Christiner zu "Versorgungssicherheit im österreichischen Stromnetz und die Netzreserve" (Infrastrukturministerium, Festsaal)

* 10.30 Protestaktion SOS Mitmensch zu Flüchtlingspolitik "Wir stellen dem Bundeskanzler einen Eisblock auf" (Ballhausplatz)

Oberösterreich

* Start der Corona-Impfungen für Über-80-Jährige

MITTWOCH, 20.1.:

Wien

* 9.00 Nationalrat (Parlament, Ausweichquartier Hofburg)

* 11.00 Ministerrat (Bundeskanzleramt)

Eisenstadt

* 10.00 Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung mit u.a. Ex-Landesrat Illedits, Ex-Aufsichtsratsmitglied, Prokurist (Kultur- und Kongresszentrum)

Wels

* 8.30 Geschworenenprozess gegen zwei "Staatenbund"-Anhänger (Landesgericht)

DONNERSTAG, 21.1.:

Wien

* Sitzung der Ampel-Kommission

FREITAG, 22.1.:

Linz

* Start neuer Corona-Massentests in Oberösterreich