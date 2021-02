Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 22. bis 28.2.

Nationalratssitzung mit Ministeranklage gegen Schramböck - Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten

Die erste richtige Fastenwoche lässt politische Routine einziehen. Nationalrat und Ministerrat treffen am Mittwoch zusammen. Der Sonntag bringt Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten mit sich. Weitere Höhepunkte sind noch nicht in Aussicht, zumal die Coronapandemie die Republik weiter im Lockdown verharren lässt. Die Pandemie beschäftigt auch weiterhin die Ausschüsse des Parlaments.

Kommunalpolitisch beginnt auch die Woche: In St. Pölten konstituiert sich der neue Gemeinderat. Am Wiener Straflandesgericht dürfte im Prozess gegen fünf frühere Mitglieder des rechtsextremen Netzwerks "Europäische Aktion" (EA) ein Urteil gefällt werden. Der Gesundheitsausschuss bringt unter anderem ein Expertenhearing zu den Covid-19-Maßnahmen.

Der Nationalrat am Mittwoch bietet ein recht buntes Programm: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Österreichisch-Jüdische Kulturerbegesetz, die nochmalige Aufstockung zweier Corona-Fördertöpfe für Künstler und die Ausweitung des Härtefallfonds zugunsten gewerblicher Privatzimmervermieter. Die SPÖ will außerdem eine Ministeranklage gegen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wegen des gescheiterten Projekts "Kaufhaus Österreich" durchbringen. Am Vormittag trifft sich die Regierung zum Ministerrat.

Im Hauptausschuss des Nationalrats werden am Donnerstag die nächsten Schritte im Zuge des Lockdowns aufgrund der Coronavirus-Pandemie diskutiert.

Einen Austausch mit Vertretern des organisierten Sports zu den Corona-Beschränkungen und möglichen Aussichten auf Lockerungen planen am Freitag Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne). Der Samstag bietet - vorerst - eine politische Verschnaufpause.

Am Sonntag werden schließlich in Kärnten die Gemeindevertretungen in allen 132 Kommunen gewählt, dazu die Bürgermeister. Tendenziell gibt es in den größeren Städten mehr Auswahl, so stellen sich in Klagenfurt elf Listen der Wahl, in Villach acht. In acht Kommunen gibt es nur zwei Listen zur Auswahl, und in zehn Gemeinden stehen die Bürgermeister de facto schon fest, weil es keine Gegenkandidaten gibt.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche: MONTAG, 22.2..: Wien *09.00 Prozess gegen fünf Mitglieder der "Europäischen Aktion" wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Bildung einer nationalsozialistischen Organisation *12.30 Gesundheitsausschuss mit Expertenhearing zu Covid-19-Maßnahmen (Hofburg) St. Pölten *10.00 Konstituierende Sitzung des Gemeinderates (VAZ) DIENSTAG, 23.2..: Graz *10.00 Sitzung Landtag (Landhaus Graz) MITTWOCH, 24.2..: Wien *09.00 Nationalratssitzung (Hofburg) *11.00 Ministerrat (Bundeskanzleramt) DONNERSTAG, 25.2.: Wien *09.00 Sitzung Gemeinderat (Rathaus) *11.30 Hauptausschuss mit Lockdown-Diskussion (Hofburg) St. Pölten *13.00 Sitzung Landtag (Landhaus) Eisenstadt *10.00 Sitzung U-Ausschuss Commerzialbank Mattersburg (Kultur- und Kongresszentrum) FREITAG * Sportgipfel mit Vizekanzler Kogler und Gesundheitsminister Anschober (Sportministerium)

SONNTAG, 28.2.: Kärnten * Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen