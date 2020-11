Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 23. bis 29.11. - AKTUALISIERT

Zweite Woche "harter" Lockdown - Konstituierende Sitzung des Wiener Gemeinderates - Ibiza-Untersuchungsausschuss übersiedelt ins Camineum der Nationalbibliothek

Die zweite Woche des "harten" Lockwowns bestimmt auch in den kommenden sieben Tagen die Innenpolitik. Neben dem Corona-Geschehen stehen aber etwa auch die konstituierende Sitzung des Wiener Gemeinderates mit der Wahl des Bürgermeisters oder zwei Befragungstage im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Programm. Gleich zu Wochenbeginn gibt Gesundheitsminister Rudolf Anschober ein Corona-Update.

Anschober wird am Montag bei der Gelegenheit auch eine internationale Studie zu den Regierungs-Maßnahmen der verschiedenen Länder im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie präsentieren. Am Montag startet auch der Verfassungsgerichtshof seine Dezember-Session. Die Höchstrichter werden sich in den drei Wochen dauernden Beratungen neben dem Verbot der Sterbehilfe und dem Kopftuchverbot an Volksschulen unter anderem mit Anti-Corona-Maßnahmen aus der ersten Pandemiewelle und der Vorlage des Ibiza-Videos im U-Ausschuss beschäftigen.

Ebenfalls am Montag startet ein zweitägiger Gewaltschutzgipfel, bei der sich Frauenministerin Susanne Raab und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) mit Organisationen und Polizeivertretern beraten werden. Mit ihrer Herbsttagung starten wiederum die Österreichischen Ordensgemeinschaften, diese geht diesmal jedoch wegen der Pandemie online über die Bühne. Und einen Bericht zur Wildtierkriminalität präsentiert Umweltministerin Leonore Gewessler gemeinsam mit WWF und BirdLife.

Der Wiener Gemeinderat tritt dann am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, bei dieser werden der Bürgermeister und die amtsführenden Stadträte gewählt. Anschließend gelobt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei Bürgermeister Michael Ludwig zum Landeshauptmann von Wien an. Zudem wartet die Arbeiterkammer mit einer Online-PK zum Thema Österreich im Home-Office auf. Und in der Steiermark startet ein Prozess gegen zwei Angehörige des Abwehramtes im Zusammenhang mit einer Schweinskopf-Aktion bei einer Grazer Moschee im Jahr 2016.

Am Mittwoch tagt dann trotz Lockdowns der Ibiza-Untersuchungsausschuss zum ersten Mal in seinem coronabedingten Ausweichquartier im Camineum der Nationalbibliothek. Geladen sind etwa der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda oder ÖBB-Aufsichtsrätin Teresa Pagitz. An diesem Tag trifft sich auch die Regierung zum wöchentlichen Ministerrat und im Verfassungsausschuss seht unter anderem das jüngst von dieser vorgelegte Kommunikationsplattformen-Gesetz als Maßnahme gegen Hass im Netz auf der Tagesordnung. Am Abend nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Auftaktveranstaltung für "Licht ins Dunkel" im ORF-Zentrum am Küniglberg teil.

Seine Befragungen setzt tags darauf der Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Andritz-Vorstandsvorsitzendem Wolfgang Leitner und ÖBAG-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger fort. Die für diesen Tag ebenfalls geladene Kathrin Glock, Ehefrau des Waffen-Produzenten Gaston Glock, hatte ihr Kommen wegen der Corona-Pandemie bereits im Vorfeld abgesagt. Im Justizausschuss beschäftigen sich die Abgeordneten mit dem Hass-im-Netz-Paket. Zudem tritt am Donnerstag der ORF-Publikumsrat zusammen, und die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ordensspitäler hält im Rahmen der Herbsttagung der Ordensgemeinschaften online ihre Vollversammlung ab. Über die Zukunft der österreichischen Medien sprechen dann am Abend ebenfalls in einer Online-Runde des Presseclubs Concordia die medienpolitischen Sprecher der Parteien.

Keine relevanten Termine sind bis dato für den Freitag vorgemerkt.

Anders am Samstag: Da kürt die oberösterreichische SPÖ bei einem Parteitag Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer zur Spitzenkandidatin für die im kommenden Jahr anstehende Landtagswahl und fixiert ihre Landesliste.

Und auch der Sonntag ist vorerst noch Termin-frei.