Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 25.1. bis 31.1. - Aktualisierung

Bundesregierung spricht mit Experten, Landeshauptleuten und Opposition - Corona-Verschärfungen und Evaluierung - Volksbegehren und Schulhalbjahr im Osten enden -

Relativ dünn ist der Terminkalender in der ersten Lockdown-Verlängerungswoche. Am Montag treten die zwei verschärften Maßnahmen - FFP2-Maske und Zwei-Meter-Abstand - in Kraft. Die Regierung wird die Pandemie-Lage wieder evaluieren und Gespräche führen. Zu Ende geht am Montag die Eintragungswoche für die drei Volksbegehren zu "Tierschutz", "Für Impf-Freiheit" und "Ethik für ALLE" - und am Freitag für die Schüler in Wien und Niederösterreich das Schulhalbjahr.

Angesichts der ansteckenderen britischen und südafrikanischen Mutation hat die Regierung auch die Verschärfungen verfügt, die Montag um 0.00 Uhr in Kraft treten: In Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen FFP2-Masken getragen werden - und im öffentlichen Raum sind zwei Meter Abstand zu Haushaltsfremden einzuhalten.

Die Regierung evaluiert die Lage und setzt am Montag ihre Gespräche über die Pandemie fort. Den Start machen Beratungen mit Experten und Expertinnen. Danach werden im Laufe des Tages auch die Landeshauptleute und die Opposition über die aktuelle Lage informiert. Ziel der Bundesregierung ist es, mit den Landeshauptleuten und der Opposition den aktuellen Wissensstand der Fachleute zur Infektionslage, den Mutationen und den darauf basierenden Prognosen zu teilen. Entscheidungen, wie es nach dem derzeitigen Lockdown ab 8. Februar weitergehen soll, werden bei diesen Gesprächen am Montag noch nicht getroffen, betonte das Kanzleramt im Vorfeld. Außerdem stellt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag gemeinsam mit Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek ein Corona-Förderungsprogramm für Schülerinnen und Schüler vor.

Wie viele Menschen trotz Pandemie die drei Volksbegehren unterzeichnet haben, wird man Montag am Abend wissen. Ein Gang aufs Gemeindeamt war allerdings nicht nötig, man konnte auch online unterschreiben. Somit haben nach Auskunft der Initiatoren die Begehren für mehr Tierschutz, Ethikunterricht für alle Schüler und gegen Impfpflicht die für die parlamentarische Behandlung nötige 100.000er-Hürde bereits genommen.

Der Ibiza-U-Ausschuss widmet sich Dienstag und Mittwoch u.a. der "Schredder-Affäre" und dem Video-Angebot an die SPÖ. Zu ersterer wird jener Mitarbeiter befragt, der die Datenträger des Kanzleramts unter falschem Namen und ohne zu bezahlen einem Unternehmen zur Vernichtung gegeben hat. Ferner sind auch der Kabinettschef von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Casinos-Austria-Prokurist Peter Erlacher geladen.

"Corona" ist sicherlich auch diesen Mittwoch wieder Hauptthema im Ministerrat. Das Parlament - auf dem von 25. bis 29. Jänner der Schriftzug "#WeRemember" prangt - begeht den Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust mit einer virtuellen Podiumsdiskussion.

Nach bereits zwei Sondersitzungen tritt am Donnerstag der Bundesrat zu seiner ersten regulären Sitzung im heurigen Jahr zusammen. Am Programm steht eine Erklärung des jetzigen Vorsitzenden der LH-Konferenz, des Steirers Hermann Schützenhöfer (ÖVP) - und natürlich "Corona" in der Fragestunde mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und mit dem Gemeindehilfspaket. Wegen Corona digital begehen in Kärnten die Grünen ihren Auftakt für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, auch Bundeschef Werner Kogler (Grüne) ist via Zoom dabei.

Ungewöhnlich starten - nach einem von Homeschooling geprägten Halbjahr - am Freitag die Semesterferien für die Schüler in Wien und Niederösterreich. Wegen des auch für sie verlängerten Lockdowns bekommen sie kein Zeugnis. Das gibt es erst, wenn sie wieder zum Präsenzunterricht in den Schulen erscheinen - was für die zwei großen östlichen Bundesländer für 8. Februar angepeilt ist.