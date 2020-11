Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 30.11. bis 6.12. - AKTUALISIERT

Ende des harten Lockdowns - Massentests - Urteil im Grasser-Prozess

Die Corona-Pandemie hat die Innenpolitik auch nächste Woche fest im Griff. Der "harte Lockdown" soll aber am Sonntag kommender Woche enden - wie die Öffnung des Landes danach vonstatten gehen soll, will die Regierung beim Ministerrat am Mittwoch festlegen. In einzelnen Bundesländern starten unterdessen die angekündigten Massentests. Und im Grasser-Prozess wird Ende nächster Woche ein Urteil erwartet.

Die größte Corona-Teststraße Österreichs wird am Montag beim Wiener Austria Center (ACV) eröffnet. In die Kameras lächeln werden dabei Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), ACV-Geschäftsführerin Susanne Baumann-Söllner und der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariterbundes Wiens, Oliver Löhlein. Vor dem Welt-Aids-Tag am Dienstag wird die Red-Ribbon-Fahne u.a. bereits am Montag an der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle in der Löwelstraße sowie am Dienstag am Parlament und am Wiener Rathaus gehisst.

Wie sich materieller Wohlstand, Lebensqualität und Umwelt in Österreich in den letzten Jahren entwickelt haben und wie sich die Corona-Krise darauf auswirkt, hat eine Studie untersucht, die Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas gemeinsam mit Wifo-Chef Christoph Badelt am Dienstag online vorstellt. Mit den durch Corona ebenfalls belasteten Gemeindefinanzen beschäftigen sich das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung und der Städtebund in einem Online-Pressegespräch.

Die Corona-Massentests beginnen am Dienstag - allerdings vorerst nur in einer kleinen Salzburger Gemeinde, nämlich in Annaberg-Lungötz. Spannender wird es in Sachen Massentestungen aber erst am Freitag, dann beginnen nämlich - zwei Tage später als zunächst geplant - in der Millionenstadt Wien die Massentests, wie auch in Tirol und Vorarlberg.

Im Ministerrat am Mittwoch will die Regierung beschließen, wie nach dem Ende des "harten" Lockdowns das Hochfahren des Landes aussehen soll. Klar ist, dass ab Montag, 7. Dezember, mit den Schulen und dem Handel begonnen werden soll. Details dazu sind aber noch offen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat aber bereits angekündigt, dass die Öffnung des Landes "sehr, sehr behutsam und vorsichtig" erfolgen werde. Zuletzt sprach er von "massiven Einschränkungen" auch nach dem 7. Dezember.

Am Mittwoch und Donnerstag hält der Ibizia-Untersuchungsausschuss die letzten beiden Sitzungen in diesem Jahr ab. Themen bleiben umstrittene Postenbesetzungen während der türkis-blauen Regierungszeit sowie der Glücksspielkonzern Novomatic, der in Verdacht steht, Gesetze der ÖVP-FPÖ-Regierung beeinflusst zu haben.

Am Donnerstag tritt der Bundesrat zusammen. Zu Beginn der Sitzung werden die neu gewählten Wiener Bundesräte angelobt, womit Rot-Blau seine Mehrheit in der Länderkammer verliert. Inhaltlich beraten die Mitglieder über ein Dutzend Beschlüsse, die der Nationalrat in seinen jüngsten Sitzungen gefasst hat, darunter etwa das Budgetbegleitgesetz, der Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit sowie das Aus für die abschlagsfreie Hacklerregelung.

Nach nicht weniger als drei Jahren und 168 Verhandlungstagen sollen im Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte am Freitag die Urteile fallen. Der ehemalige Finanzminister steht unter Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bundeswohnungen.

Am Freitag starten dann in Wien, Tirol und Vorarlberg die Massentestungen. Bis 13. Dezember können sich die Wiener freiwillig in der Stadthalle, in der Marxhalle oder in der Messehalle beim Prater testen lassen, wo insgesamt 300 Testlinien nach dem Walk-in-Prinzip errichtet werden. An allen Standorten könnten pro Tag bis zu 150.000 Personen mit Antigentests auf eine Virusinfektion überprüft werden. In den beiden westlichen Bundesländern können sich die Menschen über das Wochenende bis Sonntag auf eine mögliche Infektion mit dem Virus untersuchen lassen. Für Lehrer und Kindergartenbetreuer stehen die Corona-Tests in ganz Österreich dann am Samstag und Sonntag auf dem Programm.

Sonntag ist nach derzeitiger Beschlusslage der letzte Tag des "harten" Lockdowns. Wenn die Infektionszahlen wie erhofft zurückgehen und sich die Lage in den Spitälern entspannt, sollten am Montag darauf zumindest die Schulen und der Handel wieder öffnen.