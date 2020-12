Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 4.1. bis 10.1.

Hauptausschuss und Nationalratssondersitzung

Ein Blick auf den noch recht leeren politischen Terminkalender ließe eine ereignisarme nächste Woche erwarten - der Eindruck dürfte aber täuschen. Denn in der ersten Jännerwoche sollen die rechtlichen Regelungen für das Ende des Lockdowns und das "Freitesten" vorliegen, die auch per Sondersitzung durch den Nationalrat müssen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Am Montag tagt der Hauptausschuss und findet eine Videokonferenz von Bund und Ländern zur Coronakrise statt.

Auch das Neue Jahr wird vorerst einmal von der Coronakrise bestimmt, das Land befindet sich nach wie vor in einem Lockdown. Das von der Regierung ausgegebene Ziel lautet ja, dass der Lockdown ab 25. Jänner endet, wer schon eine Woche früher in Geschäfte und Lokale will, kann sich zwischen 15. und 17. Jänner "freitesten", so der Plan. Ob der Zeitplan hält, dürfte maßgeblich von den Infektionszahlen kommende Woche abhängen. Die Regelungen zum "Freitesten" sollen noch in einer Sondersitzung des Nationalrats beschlossen werden, deren Termin aber noch nicht fixiert wurde. Zuletzt gab es ja rege Diskussionen auch innerhalb der ÖVP, wer eigentlich kontrolliert, ob jemand tatsächlich ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Interessant wird auch die Frage, in welchen Bereichen das Test-Konzept auch über den Lockdown hinaus angewendet werden soll. So wird man wohl noch länger etwa auch vor dem Besuch einer Kultur- oder Sportveranstaltung ein negatives Testergebnis vorlegen müssen.

Noch mit dem aktuellen Lockdown beschäftigt sich der Hauptausschuss des Nationalrats am Montag. Dort werden die Ausgangsbeschränkungen verlängert, das geht immer nur in Zehn-Tages-Schritten. Am Vormittag will die Bundesregierung außerdem mit den Landeshauptleuten in einer Videokonferenz die aktuellsten Entwicklungen der Pandemie beraten.

Abgesehen davon sind am Montag die Sternsinger fleißig unterwegs, etwa bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) oder Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne). Auch den Rest der Woche singen die "Heiligen Drei Könige" für weitere Regierungsmitglieder und Spitzenpolitiker, teilweise übrigens per Video.

Für Dienstag werden die aktuellen Zahlen zu Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit erwartet. Der Mittwoch ist feiertagsbedingt vorerst terminfrei. Am Donnerstag steht auch noch nicht wirklich viel am Programm, angekündigt ist etwa eine Online-Pressekonferenz der Wiener Volkshochschulen und A1 Telekom Austria zum Thema "Digitale Bildung unabhängig vom Einkommen".

Am Freitag übergibt Salzburg den LH-Vorsitz an die Steiermark, coronabedingt aber nur per Videoschaltung.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche: Montag, 4.1. Wien * 9.30 Hauptausschuss des Nationalrats zu Corona-Verordnung (Parlament) * 11.00 Corona: Bund-Länder-Videokonferenz Dienstag, 5.1.

Österreichweit * Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie Zahlen zu Kurzarbeit" Mittwoch, 6.1. Vorerst keine Termineinträge. Donnerstag, 7.1. Wien * 9.30 Online-PK Wiener Volkshochschulen, A1 Telekom Austria "Digitale Bildung unabhängig vom Einkommen" Freitag, 8.1. Salzburg/Graz * Offizielle Übergabe des LH-Vorsitzes von Salzburg an die Steiermark Samstag, 9.1. Vorerst keine Termineinträge. Sonntag, 10.1. Vorerst keine Termineinträge.