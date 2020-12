Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 7.12. bis 13.12.

Vorweihnachtliche Lockdown-Lockerung - Studien und Berichte zu Auswirkungen von Corona auf Demokratie, Menschenrechte, Finanzen und Konjunktur - Nationalrats-Finish

Weihnachten naht, die Corona-Maßnahmen werden gelockert - auch wenn die zweite Welle noch nicht verebbt ist. Wie sich das auswirkt, werden die Massentests der nächsten Woche noch nicht zeigen. Dominant ist der Corona-Virus in den Jahresbefunden und -bilanzen. Die Auswirkungen der Pandemie auf Demokratie, Menschenrechte, öffentliche Finanzen und Konjunktur sind Thema von vier Pressekonferenzen der nächsten Woche. Jahresfinish gibt es im Nationalrat, mit 50 Gesetzesbeschlüssen.

Montag um 0.00 Uhr ist der mit 17. November verhängte strenge Lockdown zu Ende. Alle Geschäfte, auch Dienstleister mit Körperkontakt (Friseure, Masseure etc.) dürfen wieder Kunden bedienen, Bibliotheken und Museen sperren wieder auf. Pflicht- und Maturaschüler versammeln sich wieder - alle zusammen, Volksschüler weiter ohne Maske - in den Klassenzimmern zum Unterricht. Die Ausgangsbeschränkungen werden auf die Nachtstunden (20 bis 6 Uhr) zurückgenommen.

Der 8. Dezember ist zwar ein kirchlicher Feiertag. Aber an Mariä Empfängnis darf heuer nicht nur extra lang (von 9 bis 19 Uhr) geshoppt werden, es gibt auch Termine: Am Dienstag werden die Ergebnisse der International Mathematics and Science Study (TIMSS) präsentiert, für die auch 7.000 heimische Volksschüler getestet wurden. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) lädt abends mit dem "Komitee des Nationalen Parlamentarischen Gebetsfrühstücks" zum Online-Gebet "Hoffnung in der Krise".

Wie es im Corona-Jahr um die Demokratie steht hat das Meinungsforschungsinstitut SORA untersucht, der "Demokratie Monitor 2020" wird am Mittwoch - online - präsentiert. Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Zeiten der Pandemie kann man dem Jahresbericht entnehmen, den am selben Tag der Fiskalrat vorstellt. Über die Entwicklung der Corona-Zahlen und das weitere Vorgehen wird sich wohl auch diese Woche wieder die Regierung im Ministerrat austauschen.

Das Corona-Thema der Grundrechtsaspekte der Schutzmaßnahmen beleuchtet die Österreichische Liga für Menschenrechte u.a. in ihrem Jahres-Befund, den sie am Donnerstag in einer Online-PK vorstellt.

Zur letzten Sitzung des Corona-Jahres tritt der Nationalrat am Donnerstag und Freitag zusammen. Das Programm ist umfangreich, mit 50 Gesetzesvorlagen - und viele, aber nicht alle betreffen die Pandemie. So werden auch das Gesetzespaket gegen "Hass im Netz", die Ökologisierung der NoVA, die neue Taxi-Regelung oder das Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 beschlossen.

Eine neue Regelung für das - in der Pandemie massiv genützte - Homeoffice bespricht Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Freitag mit den Sozialpartnern. Wie sehr die zweite Corona-Welle die Konjunkturerholung verzögert hat, wird die Oesterreichische Nationalbank in einer Online-PK zur "Gesamtwirtschaftlichen Prognose" darstellen.

Am Samstag starten in den letzten drei Bundesländern (Niederösterreich, Salzburg, Steiermark) die Corona-Massentests. Auch im Burgenland (das am Donnerstag beginnt) sowie Oberösterreich und Kärnten (Freitag) und Wien (seit 4. Dezember) werden noch bis Ende dieser bzw. in die nächste Woche hinein kostenlose Antigen-Tests (und bei positivem Ergebnis noch ein PCR-Gurgeltest) angeboten. Tirol und Vorarlberg testeten von 4. bis 6. Dezember.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 7.12.: * Lockerung des Corona-Lockdowns DIENSTAG, 8.12. (MARIÄ EMPFÄNGNIS): Wien * 10:00 Bekanntgabe Resultate TIMSS Studie * 20:00 Online-Gebets-Adventfeier "Hoffnung in der Krise" im Parlament MITTWOCH, 9.12.: Wien * 09:30 Online-PK SORA "Demokratie Monitor 2020" * 11:00 Ministerrat (Bundeskanzleramt) * 11:00 Online-PG Fiskalrat Austria "Jahresbericht über die öffentlichen Finanzen 2019-2021" DONNERSTAG, 10.12.: Wien * 09:00 Nationalrat (Parlament, Hofburg) * 10:00 Online-PG Österreichische Liga für Menschenrechte "Menschenrechtsbefund 2020" Burgenland * Beginn Corona-Massentests im Burgenland FREITAG, 11.12.: * Beginn Corona-Massentests Oberösterreich und Kärnten Wien * 09:00 Nationalrat (Parlament, Hofburg) * Treffen Arbeitsministerin Aschbacher mit Sozialpartnern "Homeoffice-Regelung" * 10:00 Online-PK OeNB "Gesamtwirtschaftliche Prognose" SAMSTAG, 12.12.: * Beginn Corona-Massentests Niederösterreich, Salzburg, Steiermark SONNTAG, 13.12. Vorerst kein Termineintrag