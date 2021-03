Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 8.3 bis 14.3.

Corona-Entscheidung in Vorarlberg - U-Ausschuss mit Kern und Fuchs - Van der Bellen telefoniert

Corona, Frauentag und U-Ausschuss sind die vorhersehbaren politischen Schwerpunktthemen der kommenden Woche. In Schwaz endet die Anmeldefrist für die Sonderimpfung, in Hermagor starten Ausreisekontrollen und in Vorarlberg wird das Ausmaß der Lockerungen fixiert. Der U-Ausschuss hat unter anderen Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) zu Gast und anlässlich des Frauentags gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Kundgebungen.

Gleich am Montag muss feststehen, inwieweit Vorarlberg die strikten Regeln, die bisher für das ganze Bundesgebiet gelten, lockern darf, insbesondere, ob die Gastronomie auch indoor öffnen kann. Wer sich im von der Südafrika-Variante besonders stark betroffenen Tiroler Bezirk Schwaz vorzeitig impfen lassen will, muss dies bis Montagabend kundtun.

Montag ist Frauentag, was erstmals Anlass für eine von der Opposition beantragte Sondersitzung des Nationalrats ist, in deren Anschluss der Hauptausschuss wieder einmal eine neue Corona-Maßnahmenverordnung beschließt. Schon in der Früh ruft der österreichische Frauenring zu einer Kundgebung anlässlich des Frauentags auf.

Gestartet wird am Montag die Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz, das aber nicht wie geplant in Seitenstetten sondern virtuell, nachdem der Salzburger Erzbischof und Vorsitzende des Gremiums Franz Lackner derzeit in Corona-Quarantäne ist. Zur Resilienz der Demokratie diskutieren in Erinnerung an die Ausschaltung des Parlaments 1933 online die Vorsitzenden von National- und Bundesrat.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird kommende Woche viel Zeit am Telefon verbringen. Denn es sind zahlreichen Gespräche mit Staatsoberhäuptern anderer Länder geplant. Den Anfang nimmt das Programm am Montag mit König Philippe von Belgien. Dienstag folgt der irische Präsident Micheal D. Higgins und Freitag sind der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Italiens Präsident Sergio Mattarella am Rohr.

Der Rechnungshof-Unterausschuss des Nationalrats zu den Beschaffungen in der Corona-Krise hat am Dienstag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu Gast. Im Kärntner Hermagor, das aktuell mit den höchsten Ansteckungsraten in Österreich zu kämpfen hat, starten Ausreisekontrollen. Wer nicht negativ getestet ist, darf den Bezirk nicht verlassen. Die Polizei kontrolliert.

Mittwoch wird in Klagenfurt gegen den ehemaligen Kärntner Landtagsabgeordneten Martin Rutter wegen Verhetzung prozessiert. Der frühere Grünen-, Team Kärnten- und BZÖ-Politiker war zuletzt im Zusammenhang mit der Organisation von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen aufgefallen.

Ebenfalls am Mittwoch findet wie üblich der Ministerrat statt. Auch nicht Uninteressantes spielt sich ein paar Häuser weiter im parlamentarischen Untersuchungsausschuss ab. Dort sind nämlich Oberstaatsanwalt Johann Fuchs und der Leiter des Bundeskriminalamts Andreas Holzer, einst Leiter der Soko Tap, geladen. Beide gelten als Feindbilder der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Opposition.

Der ÖVP mehr Freude machen dürfte eine der Auskunftspersonen am Donnerstag. Es ist Ex-SPÖ-Chef Christian Kern. Getagt wird wie üblich von der Ampel-Kommission. SOS Kinderdorf und Rat auf Draht fragen in einer Online-Pressekonferenz anlässlich ein Jahr Corona: "Wer entschädigt die Jugend?"

Am Freitag präsentiert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine Antisemitismus-Studie. Sonst ist vorerst nur ein größerer Termin vorgesehen, und der auch noch unter Vorbehalt, nämlich die Pressekonferenz der Bischofskonferenz nach ihrer Vollversammlung, hinter der wegen Lackners Corona-Quarantäne noch ein Fragezeichen steht.

Samstag ist - Stand jetzt - terminfrei, am Sonntag werden in Kärnten in 28 Gemeinden per Stichwahl die Bürgermeister-Posten vergeben. Am Spannendsten ist wohl in Klagenfurt das Duell zwischen Amtsinhaberin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) und ihrem Amtsvorgänger Christian Scheider, ehemals freiheitlich, nun für das Team Kärnten am Start. Ebenfalls eng wird es in Spittal, wo sich der ehemalige rote Bürgermeister Gerhard Köfer nun als Spitzenkandidat des Team Kärnten den Posten zurückholen könnte.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 8.3.: Österreich * Frühjahrsvollversammlung der österreichischen Bischofskonferenz (bis 11.) Wien * 9.00 Sondersitzung des Nationalrats zum Internationalen Frauentag, Beginn Debatte 12 Uhr (Parlament, Ausweichquartier) * 9.00 PK und Kundgebung Frauenring "Es ist 5 nach 12 für Frauen in Österreich", mit u.a. Frieben, Heinisch-Hosek, Rösslhumer (Johanna Dohnal-Platz) * 10.00 Telefonat BP Van der Bellen mit König Philippe von Belgien (Präsidentschaftskanzlei) * 11:25 Diskussionsrunde "Resilienz der Demokratie - Krisenfestigkeit von Mensch und Gesellschaft" u.a. mit Sobotka, Bures, Hofer (virtuell) * 15.30 Hauptausschuss mit Corona-Schutzmaßnahmenverordnung (Parlament, Ausweichquartier) Schwaz * 20.00 Ende der Anmeldung für vorgezogene Impfung im Bezirk Schwaz DIENSTAG, 9.3.: Wien * 14.00 Rechnungshof-Unterausschuss mit Befragung Anschober zu Beschaffungen in der Coronakrise (Parlament, Ausweichquartier, Lokal 7) Hermagor * Start der Ausreisekontrollen MITTWOCH, 10.3.: Wien * 10.00 Ibiza/Casinos-Untersuchungsausschuss, Auskunftspersonen Fuchs (OStA), Holzer (BKA) (Nationalbibliothek, Camineum) * 11.00 Ministerrat (Bundeskanzleramt) Klagenfurt * Prozess gegen Ex-LAbg. Rutter wegen Verhetzung (Landesgericht) DONNERSTAG, 11.3.: Wien * 9.00 Ibiza-U-Ausschuss, Auskunftsperson Ex-Kanzler Kern (Nationalbibliothek, Camineum) * 10.00 Online-PK "Ein Jahr im Lockdown - Wer entschädigt die Jugend?", mit Satke (Rat auf Draht), Grabner (SOS Kinderdorf) (Concordia Cloud) FREITAG, 12.3.: Wien * 10.00 PG nach Frühjahresvollversammlung der Bischofskonferenz (unter Vorbehalt) * 10.30 PK "Antisemitismusstudie 2020", mit NR-Präsident Sobotka (Palais Epstein) * 10.30 Videocall BP Van der Bellen mit dem Präsidenten der Ukraine Selenskyj (Präsidentschaftskanzlei) * 12.30 Telefonat BP Van der Bellen mit Italiens Präsident Mattarella (Präsidentschaftskanzlei) SONNTAG, 14.3.: Klagenfurt * Bürgermeisterstichwahl in 28 Kärntner Gemeinden