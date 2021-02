Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 8. bis 14.2.

Lockerung und Ruhe in der zweiten Semesterferienwochen

Spannend wird die nächste Woche - im Hinblick darauf, ob die Lockerung des Lockdowns am Montag die Corona-Infektionszahlen, wie vielen Experten erwartet und Politikern befürchtet, nach oben schnalzen lässt. Weniger Spannung bietet der innenpolitische Terminkalender. Denn für die zweite Semesterferienwoche ist - abseits von Ibiza-Ausschuss und Staatsverweigerer-Prozess in OÖ - nicht viel geplant.

Am Montag dürfen - nach sechs Wochen - alle Läden, Friseure und Fußpfleger, Museen, Bibliotheken und Tiergärten wieder aufsperren. Dies mit etwas stärkeren Schutzmaßnahmen als bisher, so gilt seit 25. Jänner breitflächig FFP2-Pflicht und im Handel müssen 20 Quadratmeter pro Kunde reserviert sein. Für die körpernahen Dienstleister braucht man künftig Eingangstests. Die Ausgangsbeschränkungen gelten ab Montag nur noch nachts, und es dürfen sich je zwei Personen aus zwei Haushalten treffen.

Tests - in diesem Fall regelmäßig, alle zwei Tage - sind auch Voraussetzung für den Besuch des Präsenzunterrichts, den die Schulen wieder bieten. Die Volksschüler werden alle zusammen in die Klassen gesetzt, die älteren Schüler in zwei Gruppen geteilt im Schichtbetrieb unterrichtet. Wien und Niederösterreich machen den Anfang - für die anderen Bundesländer beginnen am Montag erst noch die einwöchigen Semesterferien.

Eine Wiederholung bringt der Dienstag: Am Landesgericht Steyr wird auf Geheiß des Obersten Gerichtshofes der Prozess gegen zwei mutmaßliche Staatsverweigerer neu aufgerollt. Sie waren im Juli 2020 von Geschworenen schuldig gesprochen und zu zehn bzw. drei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Die beiden sollen Führungsmitglieder der staatsfeindlichen Verbindung "International Common Law Court of Justice Vienna" (ICCJV) gewesen sein - die geplant haben soll, eine Rechtsanwältin zu entführen und den damaligen Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll (ÖVP), zu verhaften.

Im Verfassungsausschuss des Nationalrats wird die Aufstockung von Corona-Fördertöpfen für Künstler beschlossen - und auch der Beschluss auf Aussetzung der Inflationsanpassung der Parteienförderung steht noch aus.

Am Mittwoch soll eine der Schlüsselfiguren rund um das Ibiza-Video im dafür zuständigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen: Jener Wiener Anwalt, der das brisante Material vor der Veröffentlichung mehreren Parteivertretern angeboten haben soll, ist als Auskunftsperson geladen. Passend dazu sollen tags darauf auch - auf Begehren der ÖVP - mehrere Sozialdemokraten kommen, darunter der Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Christian Kern.

Auch einen Ministerrat der - in der Vorwoche in der Abschiebungsfrage gespaltenen - türkis-grünen Regierung gibt es wieder: Am Mittwoch wird wieder per Videokonferenz getagt.

Spätestens am Donnerstag wird das Urteil im Steyrer Staatsverweigerer-Wiederholungsprozess gesprochen.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 8.2..:

* Lockerung des Corona-Lockdowns: Handel, Dienstleister, Museen, Bibliotheken, Zoos öffnen, Ausgangsbeschränkung nur noch nachts

* Rückkehr zum Präsenzunterricht in Wien und Niederösterreich

DIENSTAG, 9.2..:

Wien

* 13:00 Verfassungsausschuss (Parlaments-Ausweichquartier)

OÖ/Steyr

* 09:00 Neuerlicher Prozess gegen zwei mutmaßliche Staatsverweigerer (bis 11.2.) (Landesgericht Steyr)

MITTWOCH, 10.2..:

Wien

* 10:00 Ibiza-U-Ausschuss - Zeugen: Mirfakhrai (Rechtsanwalt), Gruber (Finanzministerium) (Nationalbibliothek, Camineum, 1., Josefsplatz 1)

* 11:00 Ministerrat (Videokonferenz)

DONNERSTAG, 11.2.:

* 09:00 Ibiza-U-Ausschuss - Zeugen Nikolaus Kern, Oliver Stauber (beide SPÖ-"Sektion ohne Namen"), Kotlowski (Ex-Pressesprecher Faymann) (Nationalbibliothek, Camineum, 1., Josefsplatz 1)

O/Steyr

* 09:00 Forts. Prozess gegen mutmaßliche Staatsverweigerer (Urteil geplant) (Landesgericht Steyr)