Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 9. bis 15. 11.

Nach Schock und Trauer über den Terroranschlag in Wien wird die kommende Woche im Zeichen der Aufarbeitung und der Diskussion über nötige Konsequenzen stehen. Von den Terminen her befindet sich (auch) die Politik im Corona-Lockdown - viele Treffen und Veranstaltungen sind ganz abgesagt, einiges findet virtuell statt. Ob die Maßnahmen noch einmal verschärft werden müssen, um die heftige zweite Covid-Welle in Griff zu bekommen, wird Ende der Woche entschieden.

Wegen der Pandemie verschoben wurde der für Montag geplante Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Wien - der angesichts des Wiener Attentats mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über europäische Initiativen zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus reden wollte. Dies soll nun per Videokonferenz geschehen.

Im Nationalrat wird das - Corona-bedingt noch einmal korrigierte - Budget 2021 beraten, die ganze Woche über (bis 13. November) bereitet der Ausschuss den Beschluss im Plenum am 19. November vor. Wie weiter mit dem Ibiza-U-Ausschuss verfahren wird, klärt die Präsidialkonferenz am Montag in einer Sondersitzung.

Der November-Pogrome wird am Montag trotz Pandemie gedacht: Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert dafür seinen einzigen offiziellen Pressetermin der Woche, er legt um 10 Uhr einen Kranz beim Mahnmal für die jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz nieder. Die Regierung - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) - präsentiert zum 82. Jahrestag der Pogrome gemeinsam mit Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde vormittags im Kanzleramt einen Gesetzesentwurf zur "Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes".

Pandemie-bedingt abgesagt wurde jedoch ein ökumenischer Gedenkgottesdienst Montagabend anlässlich des 82. Jahrestages der Novemberpogrome in der Wiener Ruprechtskirche. Gestrichen wurde auch der traditionelle Foto-Termin der Bischöfe zum Auftakt ihrer Herbstkonferenz, sie beraten die Woche über online per Video.

Am Dienstag wird sich mit der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitslosen- und Kurzarbeits-Zahlen zeigen, wie sich die erste Woche des zweiten Corona-Lockdowns am Arbeitsmarkt ausgewirkt hat.

Per Videokonferenz "treffen" sich am Mittwoch die Regierungsmitglieder zum Ministerrat, Themen werden der islamistische Terror und Corona sein. Die Entscheidung über allfällige weitere Maßnahmen ist allerdings erst Ende der Woche zu erwarten. Real tagt am Mittwoch, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien - mit 150 bis 200 Teilnehmern unter strengen Corona-Auflagen in der großen Expedithalle in Favoriten.

In Wien verhandeln die ganze Woche über SPÖ und NEOS über ihre künftige Zusammenarbeit - in persönlichen Treffen, aber in Corona-bedingt kleinen Untergruppen. In den Gremien der Wiener ÖVP sollte am Donnerstag über die künftigen Stadträte und den Klubchef entschieden werden.

Was die Bischöfe die ganze Woche über per Video beraten haben, berichtet am Freitag Erzbischof Franz Lackner in einer Pressekonferenz.

Corona-gerecht wählen die burgenländischen Grünen am Samstag ihre Landesvorsitzende Regina Petrik wieder - bei der Landesversammlung wird nur die Parteiführung vor Ort sein, abgestimmt wird online.

Tatsächlich zur Wahl schreiten müssen am Sonntag die Steirer in den Gemeinden Leibnitz, Wildon, St. Andrä-Höch, Ilz und Mortantsch. Dort müssen nach Anfechtungen die Gemeinderatswahlen vom 28. Juni wiederholt werden.

