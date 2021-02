Sieben Tage Kultur - Die Woche 01.03. bis 07.03. - WIEDERHOLUNG

Eine Kulturwoche zwischen Berlinale, Golden Globes und Zukunftsentscheidungen in Österreich steht bevor

Der Film dominiert mit der Berlinale und den Golden Globes die kommende Kulturwoche, die allerdings mit der Bekanntgabe etwaiger Öffnungspläne durch die Regierung auch eine Perspektive für die Musik- und Theaterhäuser geben könnte. Von dieser Spannung ausgenommen sind die bereits geöffneten Museen, die mit der Beuys-Ausstellung im Belvedere 21 auch einen Blockbuster im Talon haben. Gespannt ist man jedoch in der Landesgalerie NÖ, wo eine neue Leitung vorgestellt werden soll.

Nach mitteleuropäischer Zeit beginnt am Montag um 2 Uhr morgens in Los Angeles die Verleihung der Golden Globes - oder besser im Internet, ist doch auch Hollywood coronabedingt gezwungen, von einer stargespickten Livegala abzusehen. Ebenso geht es der heurigen Berlinale, die sich mit den Globes gleichsam im selben Raum trifft - dem virtuellen. Am Montag startet das Onlinescreening der heurigen Filmauswahl für die Branche, an deren Ende am Freitag die Verleihung der Bären steht - via schnöder Aussendung. Mehr Glamour soll dann das Berlinale-Publikumsevent im Sommer haben. In Wien indes richten sich alle Augen auf die erwartete Pressekonferenz der Regierung, die etwaige Öffnungspläne für die Zukunft von Gastronomie, Hotellerie und nicht zuletzt der Kultur bekannt gibt, wobei die Erwartungshaltung in Richtung von ersten Schritten um Ostern herum tendiert.

Am Dienstag gibt dann das Grazer Universalmuseum Joanneum Einblicke in seine neuen Zukunftsschau, während das heimische Fernsehschaffen gebannt ins deutsche Marl blickt, wo die heurigen Nominierungen für die Grimme-Preise verkündet werden, bei denen oft auch das österreichische TV-Schaffen Chancen hat.

Der Mittwoch gehört dann Fett und Filz - respektive Joseph Beuys, dem das Belvedere 21 eine Großausstellung widmet, die bis Mitte Juni zu sehen sein soll, wenn nicht.... Na ja, eh klar.

Während dann am Donnerstag der ORF-Publikumsrat zusammenkommt, um über die Geschicke des Medienunternehmens zu debattieren, startet im Radiokulturhaus das jährliche Architekturfestival "Turn On", heuer allerdings auch nur online zu verfolgen. Und in Graz bereitet sich Schauspielhaus-Chefin Iris Laufenberg darauf vor, zu den aktuellen Entwicklungen in der Branche Stellung zu beziehen.

Mozarts "Zauberflöte" erklingt des Freitags dann nicht in den gewohnten heiligen Hallen des Salzburger Landestheaters, sondern wird aus diesen in die unendlichen Weiten des Internets gesendet. Hier trifft sie dann auf die Bären-Gewinner der heurigen Berlinale, die am Freitag ebenfalls online bekanntgegeben werden, wobei sich heimische Filmschaffende bis auf Daniel Kehlmann als Drehbuchautor von Daniel Brühls Regiedebüt "Nebenan" keine Hoffnungen machen können - mangels Teilnahme im Wettbewerb.

Ganz anders sieht es da am Samstag bei der Verleihung des Titels des European Museums Of The Year aus, sind hier doch aus heimischer Sicht mit dem Frauenmuseum Hittisau und dem Bergbau- und Gotikmuseum Leogang (für das Jahr 2021) sowie dem Joanneum und dem hdgö (für 2020) gleich mehrere heiße Eisen im Feuer.

Was wäre passender, als inmitten der Corona-Pandemie eine Oper über eine Frau, die an einer tödlichen Lungenkrankheit auf offener Bühne stirbt, auf selbige zu bringen? Und so zeigt die Staatsoper am Sonntag Verdis "Traviata" als mittlerweile schon etablierte ORF/Streamingpremiere vor leerem Haus in der mit Spannung erwarteten Regie von Simon Stone und mit dem südafrikanischen Shootingstar Pretty Yende in der Titelpartie.