Sieben Tage Kultur - Die Woche 09.11. bis 15.11.

Der derzeitige Lockdown hat in Österreich auch den Kulturbetrieb fast vollständig zum Erliegen gebracht. Geöffnet bleiben die Bibliotheken und die Kunstgalerien, die auch neue Ausstellungen zeigen und betonen: "Wir sind Geschäfte, keine Museen!" Ansonsten haben sich die Streaming-Aktivitäten im Kulturbereich für die zweite Woche des zweiten Lockdowns intensiviert. Diesmal dürfen Buchhandlungen geöffnet bleiben. Der Buchpreis wird allerdings ohne Veranstaltung verliehen.

Die heimische Kulturwoche beginnt ungewöhnlich, denn der Montag steht im Zeichen von zwei Aussendungen: Nachdem vor einer Woche die erste Programm-Pressekonferenz des neuen Wiener Volkstheater-Direktors Kay Voges aufgrund eines Corona-Falls in seiner Dramaturgie abgesagt werden musste, gibt er seinen ersten Spielplan und sein Ensemble nun ganz ohne Pressegespräch bekannt. Das Theater befindet sich ja derzeit in der Endphase seiner Renovierung und soll Anfang des kommenden Jahres wiedereröffnet werden.

Ebenfalls nur per Pressemitteilung wird am Montag der Gewinner bzw. die Gewinnerin des Österreichischen Buchpreises sowie des Debütpreises verlautbart. Die bereits auf Anti-Covid-19-Maßnahmen-Kompatibilität verkleinerte traditionelle Verleihung im Kasino am Schwarzenbergplatz wurde abgesagt. Helena Adler, Monika Helfer, Karin Peschka, Cornelia Travnicek und Xaver Bayer (Buchpreis) sowie Leander Fischer, Gunther Neumann und Mercedes Spannagel (Debütpreis) warten also am Montag nicht auf den Aufruf ihres Namens auf der Bühne, sondern auf einen Anruf der Jury - ganz wie mancher Kollege vor einem Monat, als sich die Schwedische Akademie daran machte, den neuen Nobelpreisträger (der mit Louise Glück eine Nobelpreisträgerin wurde) zu verständigen.

Die Bekanntgabe der Nominierungen zum "Europäischen Filmpreis" soll am Dienstag während eines Livestreams auf dem Europäischen Filmfestival von Sevilla erfolgen. Die ursprünglich für 12. Dezember in Reykjavik geplante Gala ist abgesagt, die Siegernamen sollen nun in mehreren virtuellen Zeremonien ohne Studiopublikum per Livestream aus Berlin verkündet werden.

Gleich drei kulturelle Online-Presseveranstaltungen bietet der Donnerstag in Wien: Das Wien Museum lädt zur Präsentation seiner Online-Sammlung, die Vienna Art Week zur Vorstellung ihrer Online-Veranstaltungen und das designforum MQ zur Online-Award-Show, bei der die Gewinner eines internationalen Wettbewerbs mit Schwerpunkt Grafikdesign und Illustration mit dem "Joseph Binder Award 2020" ausgezeichnet werden.

Am Freitag schließlich präsentiert Sänger Michael Schade online das - dann hoffentlich reale - Programm der Internationalen Barocktage Stift Melk 2021. In Wien startet die Gratisbuchaktion "Eine Stadt. Ein Buch." Dieses Mal haben 29 Wiener Autorinnen und Autoren eigens für die Aktion Kurzgeschichten verfasst. Beteiligt sind u.a. Stefan Slupetzky, Renate Welsh oder Franzobel.

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 09. November 2020 WIEN * BILD KI Bekanntgabe "Österreichischer Buchpreis 2020" (Verleihung abgesagt) * 10:00 KI Volkstheater Wien gibt ersten Spielplan von Direktor Kay Voges bekannt (Volkstheater, 7., Arthur-Schnitzler-Platz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 10. November 2020 WIEN - 19:00 KI Online-Eröffnung Ausstellung/Buchpräsentation II Residenz Verlag "Wien wird Bundesland. Die Wiener Stadtverfassung 1920 und die Trennung von Niederösterreich" (bis 7.5.2021) (Livestream via www.wienbibliothek.at ) (Wienbibliothek im Rathaus, 1., Lichtenfelsgasse 2) SPANIEN Sevilla * 12:00 KA Bekanntgabe der Nominierungen zum "Europäischen Filmpreis" --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 12. November 2020 WIEN - 10:00 KI Online-Präsentation Wien Museum "Wien Museum IT Online-Sammlung" mit StR. Kaup-Hasler (Anmeldung erforderlich) (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) - 10:00 KI Online-PG "Vienna Art Week-Online - Living Rituals" (13. bis 20.11.) - 18:30 KI Online-Award-Show "Joseph Binder Award 2020" (live auf http://go.apa.at/w86FN2Zn ) http://go.apa.at/HpV4Dvf4 ab 1.12. Ausstellung "What A Year!" (bis 10.1.2021) (designforum MQ, 7., Museumsplatz 1/Hof 7) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 13. November 2020 WIEN - KI Gratisbuchaktion "Eine Stadt. Ein Buch.": "29 Kurzgeschichten aus Wien" - 11:00 KI Fototermin anl. Preisüberreichung "1. Joe Zawinul MI Prize" durch Marianne Mendt (14.11., ab 23:03 Verleihung im Rahmen der Ö1- Jazznacht) (Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), 1., Johannesgasse 4a) NIEDERÖSTERREICH Melk - 18:00 KI Online-Präsentation "Programm 'Internationale Barocktage Stift Melk 2021'" mit künstl. Leiter Schade --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 15. November 2020 DEUTSCHLAND Frankfurt am Main - 12:04 KA Verleihung "Wortmeldungen-Literaturpreis" an KI Kathrin Röggla (im Rahmen der Radiosendung "Literaturland Hessen" auf hr2-kultur)