Sieben Tage Kultur - Die Woche 11.01. bis 17.01. - WIEDERHOLUNG

Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnet als Onlineausgabe - Onlinepremieren von brut und Tanzquartier - Digitalkonferenz des Belvedere

Die kommende Kulturwoche ist eine eher melancholische: So sind die kommenden Tage von zahllosen Verschiebungen geprägt, während zugleich traurig stimmt, dass die Woche ursprünglich die letzte vor der Wiedereröffnung der Kulturbetriebe unter Auflagen hätte sein sollen - bis die fixe Verlängerung des allgemeinen Lockdowns bis 24. Jänner kam. Fix war aber auch vorher schon, dass eine starke Theaterwoche mit starker weiblicher Note wird entfallen müssen.

Weder war der Doppelschlag im Volkstheater unter Neo-Intendant Kay Voges mit Susanne Kennedys Inszenierung der "Drei Schwestern" und seiner eigenen Uraufführung von Lydia Haiders "Zertretung" möglich, noch konnte die Josefstadt Anna Bergmanns Deutung von Elfriede Jelineks "Rechnitz (Der Würgeengel)" auf die Bühne bringen. Weder konnte Katharina Straßer im Rabenhof ihre Revue "Keine Angst! - 50 Jahre Austropop - eine Hommage" anklingen lassen, noch die Staatsoper ihr neues Nachwuchsprojekt "Der Barbier für Kinder" vom Stapel lassen.

Stattdessen eröffnet das Belvedere am Montag passend seine die gesamte Woche über andauernde Digitalkonferenz zum "Kunstmuseum im digitalen Zeitalter" und damit ein virtuelles Branchentreffen zum Thema der Stunde.

In Nieder- und Oberösterreich blickt man ebenfalls nach vorne, wenn am Dienstag der zugegebenermaßen in Wien gelegene Kunstraum NÖ und in Linz das Kunstmuseum Lentos ihre Jahresprogramme präsentieren. Unterdessen werden jene zehn "European Shooting Stars" vorgestellt, die heuer als Schauspielnachwuchs im Rahmen der coronamodifizierten Berlinale ihren großen Auftritt haben.

Salzburg reiht sich am Mittwoch in den Reigen jener Bundesländerinstitutionen ein, die den Blick nach richten, wenn die ARGEkultur ihre Vorhaben für 2021 enthüllt.

Bereits auf die neue Zeit eingerichtet ist man allerdings auch in Wien, wo das Tanzquartier am Donnerstag die Erstaufführung von "On Abeyance" der Tanzcompany Gervasi, David Altweger und Mira Loew präsentiert - selbstredend als Onlinepremiere, die Sehnsüchte und Einsamkeiten in Zeiten der Unsicherheit zum Thema hat.

Auf dasselbe Medium zielt am Samstag auch das Wiener brut, das "AyH" von Alex Franz Zehetbauer und Christian Schröder online zur Uraufführung bringt, für das die beiden Künstler ein Soundexperiment kreieren, das von der schwedischen Malerin Hilma af Klint inspiriert ist.

Und in Saarbrücken eröffnet am Sonntag dann gänzlich als Digitalvariante das heurige Filmfestival "Max Ophüls Preis", das traditionell auch von starker österreichischer Beteiligung geprägt ist. So konkurrieren um den Hauptreis etwa Sebastian Brauneis' No-Budget-Produktion "3Freunde2Feinde" oder Arman T. Riahis neues Werk "Fuchs im Bau", der später im Jahr dann auch die Grazer Diagonale eröffnen soll.