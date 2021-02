Sieben Tage Kultur - Die Woche 15.02. bis 21.02. - AKTUALISIERT

Entscheidung der Regierung zum Kultur-Lockdown erwartet - Zahlreiche Online-Premieren - Audiowalk "Black Box" im Volkstheater - ORF zeigt die Staatsopern-"Carmen"

Die Museen haben seit dieser Woche wieder geöffnet, und so schlägt nach zahlreichen Ausstellungspräsentationen kommende Woche wieder die Stunde des übrigen Kulturlebens. Allerdings scheint es aktuell eher unwahrscheinlich, dass das von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Montag avisierte Ergebnis der Evaluierung weitere Lockerungen zulässt und etwa die Theater Anfang März öffnen können. So oder so hat man aber für die kommende Kulturwoche einiges im Online-Talon.

Während am Montag die Gesellschaft für Literatur zur Onlinelesung von "Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärung - Über das Private" von Margit Schreiner lädt, meldet sich auch das Analog-TV zu Wort, wenn Puls 4 Staffel 2 seines Erfolgsformats "The Masked Singer" startet.

Am Dienstag dominiert dann die Trauer, wenn die Kultur- und Politprominenz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abwärts Abschied vom jüngst verstorbenen Arik Brauer am Wiener Zentralfriedhof nimmt, wo der Universalkünstler in einem Ehrengrab beigesetzt wird. Und während der Streaminganbieter Disney+ in einem Pressegespräch mit "Star" seinen neuen Spartenkanal vorstellt, lädt das Wiener Kosmos Theater etwas martialischer zur Premiere von "Fight Club Fantasy" - natürlich online.

Auch am Mittwoch erschallt das Horn der Literatur, wenn das Literaturmuseum am Abend mit Expertinnen und Experten wie Bernhard Fetz, Daniela Strigl oder Daniel Wisser in einer Onlinesoiree versichert: "Literatur ist der Rede wert".

Dann nimmt am Donnerstag das Theater den Ball auf, wenn das Wiener Werk X am Petersplatz zumindest professionelle Beobachter zur Premiere von "Gott ist nicht schüchtern" von Olga Grjasnowa lädt, was dann für gewöhnliche Theatersterbliche ab 25. Februar im kostenlosen Stream zu sehen ist. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) präsentieren wiederum die Verlängerung der gemeinsamen Initiative "Wir spielen für Österreich", bei der ab 26. Februar wöchentliche TV-Premieren heimischer Theaterbühnen anstehen.

Geballte Digitalkreativität hält dann der Freitag bereit, wenn in Wien das jüngst präsentierte Medienkunstfestival CIVA in seine erste Ausgabe startet und dann bis 27. das virtuelle Vernetzen in mannigfaltiger Gestalt ermöglichen möchte. In Linz indes hat das Theater Phönix seine Produktion "Winnetou eins bis drei" von Erik Etschel und Lisa Fuchs angesichts der Coronalage gänzlich online umgebaut und bringt die Uraufführung nun als Stream.

In dieser Disziplin ist die Wiener Staatsoper mittlerweile schon Routinier. Hier beendet man die Kulturwoche mit der nächsten Premiere - der coronabedingt zunächst noch verschobenen "Carmen" von Georges Bizet. ORF III zeigt die zugekaufte Inszenierung von Regieprovokateur Calixto Bieito mit Anita Rachvelishvili und Piotr Beczala in den beiden Hauptpartien live-zeitversetzt aus der - bis auf wenige professionelle Beobachter - leeren Staatsoper. Tags zuvor gibt es die zweite Premiere unter dem neuen Volkstheater-Direktor Kay Voges, wenn ins frisch renovierte Haus zum Audiowalk "Black Box" von Stefan Kaegi / Rimini Protokoll geladen wird. Alle fünf Minuten kann sich dabei ein Besucher alleine mit Kopfhörern auf eine Erkundungstour begeben.