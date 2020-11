Sieben Tage Kultur - Die Woche 30.11. bis 06.12. - WIEDERHOLUNG

Onlinefilmfestival, Preisverleihung und gestreamte Premieren

Preise und Gestreamtes - auf diese beiden Nenner lässt sich die kommende Kulturwoche bringen. Ganze Festivals wandern dabei in den Webspace aus - respektive gibt es stattliche Premieren etablierter Häuser zu erleben. Der spannendste Termin der Woche steht noch nicht fest: die Bekanntgabe der Regierung, wie es mit dem Lockdown und dem damit verbundenen Veranstaltungsverbot weitergeht.

Bereits am Montag geht der Preisregen los, wenn aus Berlin die Oper!-Awards gestreamt werden, während die Literaturszene nach Frankreich blickt, wo der Prix Goncourt über den künftigen Auflagenerfolg entscheidet.

Kurz fällt tags darauf der musikalische Adventkalender aus, der eigentlich täglich aus dem Wiener Jazzclub Porgy&Bess hätte gesendet werden sollen: Immerhin der Auftaktabend wird gestreamt, der Rest des Programms jedoch auf 2021 verschoben.

Johan Simons muss sich - nach derzeitiger Planung - nun bis mindestens 12. Dezember gedulden, bis seine Inszenierung von Shakespeares "Richard II." am Burgtheater zu sehen ist. Die für Mittwoch vorgesehene Premiere ist in jedem Falle coronaschließungsbedingt verschoben.

Die Eröffnung der heurigen Onlineausgabe aufgrund der Covid-Beschränkungen feiert dann am Donnerstag das Wiener Filmfestival "This Human World", während auch die St. Pöltener Bühne im Hof für ihre Programmpräsentation in den virtuellen Raum ausweicht. Exakt dort findet heuer ebenso die Kunstmesse Art Basel Miami Beach statt. Und in Los Angeles werden bei einer Auktion Hollywoodmemorabilia versteigert - darunter die erste Bond-Waffe aus "007 jagt Dr. No" zum Schätzpreis von 170.000 Euro.

Immerhin mit je 5.000 Euro sind hingegen die "FC Gloria Filmpreise" dotiert, die heuer zum zweiten Mal und das in vier Kategorien verliehen werden, um das weibliche, österreichische Filmschaffen zu ehren - dieses Mal als voraufgezeichnete Gala im Internet. Dort findet parallel nun auch die erste eigene Premiere des neuen Direktors des Wiener Staatsballetts, Martin Schläpfer, statt: Der Abend "Mahler, live" aus dem Klassiker "Live" von Hans van Manen und Schläpfers eigener Uraufführung "4" ist auf Arte-Concert zu erleben. Wer mehr dem Sprechtheater zugetan ist, für den sendet indes die Neue Bühne Villach Daniel Glattauers "Die Liebe Geld" als Onlinepremiere.

Nach so viel Internet und Preisen kann der Kulturfreund oder die -freundin getrost am Wochenende einmal das Radio anmachen und sich am Sonntag mit dem Ö1 Weihnachtsquiz "gehört.gewusst" auf die stille Zeit einstimmen lassen - von Stars wie Michael Niavarani, Ina Regen oder Ruth Brauer-Kvam. Und wer ohne den virtuellen Raum nicht auskommt, für den wird das Ganze auch auf www.radiokulturhaus.orf.at übertragen.