Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 01.03. bis 07.03.

Entscheidung über mögliche Öffnung von Gastronomie und Hotellerie - Arbeitslosenzahlen Februar - Entwicklung BIP 2020 - Haushaltsausgaben in Österreich - Quartalsergebnisse

Die vermutlich spannendste Frage der Woche sollte am Montag beantwortet werden: Wird es weitere Öffnungsschritte für die Gastronomie und Hotellerie geben oder angesichts steigender Infektionszahlen doch nicht. Abgesehen davon stehen zahlreiche Termine ohne direkten Coronabezug am Programm. Dazu gehören die Arbeitslosenzahlen vom Februar, Details über die Entwicklung der Wirtschaftsleistung (BIP) 2020, Haushaltsausgaben im Land und Quartalszahlen.

Abgesehen von der Entscheidung der Regierung über weitere Maßnahmen in Bezug auf den Coronalockdown stehen am Montag die Arbeitslosenzahlen für Februar an. AK, ÖGB und Kirche werben für den Erhalt des arbeitsfreien Sonntags. Die dafür zuständigen Minister der EU-Länder beraten virtuell über die Entwicklung im Tourismus. Die Arbeiterkammer Oberösterreich gewährt einen Blick auf die Coronakrise aus betriebsrätlicher Sicht.

Ein virtuelles Treffen der für Außenhandel zuständigen Minister der EU-Länder, die nächste Auktion von Bundesanleihen, eine Neugewichtung des ATX aber auch Quartalszahlen von Zumtobel stehen am Dienstag am Programm. Die Erste Bank verweist auf die "Finanzrealität der Frau" und startet damit den Reigen von Terminen anlässlich des Frauentags am 8. März. In Deutschland äußert sich das Höchstgericht zum Handelsabkommen CETA mit Kanada. Dazu kommen Daten zur Weinernte 2020.

Die Aufschlüsselung der Haushaltsausgaben (RollAMA) wird am Mittwoch dargelegt. Auch gibt es Jahreszahlen von Andritz und Daten zur Forstwirtschaft. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht. Die Wirtschaftskammer legt ihre Position zum Energieeffizienzgesetz dar.

Flughafen Wien und AUA präsentieren ihre Jahresergebnisse am Donnerstag, die Vertreter der OPEC und OPEC+-Länder haben ein virtuelles Treffen. Die Arbeiterkammer legt Berechnungen vor, wonach drei Viertel der Coronahilfen Unternehmen zugutekommen.

Am Freitag gibt es Zahlen zum BIP 2020.

APA - Termine von Mo, 01.03.21 bis So, 07.03.21

APA - Termine am Montag, 01. März 2021

WIEN

* GRAFIK WI II Bekanntgabe Arbeitsmarktdaten Februar

* 09:30 WI II Online-PK Allianz für den freien Sonntag "Internationaler Tag des freien Sonntags am 3.3. - Präsentation aktuelle Meinungsumfrage zur Bedeutung des arbeitsfreien Sonntags" mit AK-Präsidentin Anderl, ÖGB-Präsident Katzian, Bischof Schwarz (Kirchlicher Sprecher der Sonntagsallianz), Geist (Evangelischer Superintendent Wien)

OBERÖSTERREICH

Linz

* 11:00 WI II Online-PK Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) "Die Coronakrise aus Sicht der Betriebsräte: Kurzarbeit, Homeoffice und wirtschaftliche Perspektiven" mit Präs. Kalliauer, Csoka (Leiterin Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik)

EU

Brüssel

- WA CA AA Informeller Online-EU-Rat Tourismus

APA - Termine am Dienstag, 02. März 2021

WIEN

* WI II Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie Zahlen zu Kurzarbeit"

- WI WB ATX-Komitee - Turnusmäßige Sitzung zur Neugewichtung des Index (für Abend erwartet, ca. 19 Uhr)

* WI II Auktionstermin für österreichische Bundesanleihe

* WI CI Bekanntgabe Statistik Austria "Weinernte und Weinbestand in Österreich 2020"

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Zumtobel AG "Ergebnis 1.-3. Quartal 2020/21" (Mai bis Jänner)

* 09:00 WI II Bekanntgabe Statistik Austria "Erwerbspersonenprognose 2020"

- 09:30 WI Online-PK Standort + Markt, Handelsverband "S+M City Retail Health Check 2021" mit GF Lindner, Schwarzenecker (S+M), GF Will (Handelsverband)

* 10:00 WI II Online-PK Erste Bank "Die Finanzrealität der Frau - Studie" mit Vorstandsvorsitzender Holzinger-Burgstaller, Privatkundenvorstand Schaufler

EU

Brüssel

- WA AA Informeller Online-EU-Außenhandelsrat

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung)

DEUTSCHLAND

Karlsruhe

* 12:00 WA AA Bekanntgabe Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu Organklage der Linksfraktion betreffend das Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada (CETA)

APA - Termine am Mittwoch, 03. März 2021

WIEN

* 09:30 WI WB Online-PG Andritz AG "Ergebnisse Geschäftsjahr 2020" mit Vorstandsvorsitzendem Leitner, Finanzvorstand Nettesheim, Buchbauer 07:30 Ergebnis-Bekanntgabe

* 09:30 WI CI Online-PK AgrarMarkt Austria (AMA) "RollAMA Haushaltspanel: Einkaufsverhalten 2020 - Was hat Corona verändert?" mit Schantl (Leiterin AMA-Marktforschung), GF Blass (AMA-Marketing)

- 09:45 WI II Online-PK Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) "Forderungen der Wirtschaft zum Energieeffizienzgesetz NEU - Praxis-Erfahrungen mit dem bisherigen System" mit WKÖ-Generalsekretär Kopf, CEO Oswald (Mayr-Melnhof Karton)

* 10:00 WI CI Online-PG Land&Forst Betriebe Österreich "Forstwirtschaft" mit Präsident Montecuccoli

- 10:00 WI CI II Online-PK Verein Klimavolksbegehren "Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Klimakrise" mit Aiginger (WU Wien), GF Prechtl-Grundnig (Dachverband Erneuerbare Energie Österreich), Rogenhofer (Sprecherin Klimavolksbegehren), Green Finance Experte Pointner, Prettenthaler (Joanneum Graz)

* 11:00 WI WB ao HV BAWAG - Beschluss über Auszahlung eines Teils der für 2020 geplanten Dividende (40 Mio. von insgesamt 460 Mio. Euro - für den Rest HV im 2. Halbjahr geplant)

USA

Washington

* 20:00 WA US-Notenbank Fed veröffentlicht Konjunkturbericht "Beige Book"

APA - Termine am Donnerstag, 04. März 2021

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Atrium European Real Estate Ltd. "Jahresbericht 2020"

* WA WI Treffen OPEC und Nicht-OPEC-Minister (OPEC+) (per Videokonferenz)

* GRAFIK 09:30 WI WB Online-PG Flughafen Wien AG "Bilanzergebnisse 2020 und Ausblick 2021" mit den Vorständen Jäger und Ofner 08:00 Ergebnis-Bekanntgabe

- 09:30 WI IT Online-Konferenz trainconsulting "Systemicum" u.a.. mit Infrastrukturministerin Gewessler, CEO Spalt (Erste Group), Ökonom Schulmeister (Anmeldung erforderlich) (kostenpflichtig)

* GRAFIK 11:00 WI Online-PG Austrian Airlines AG (AUA) "Jahresergebnis 2020" mit CEO von Hoensbroech, CCO Trestl, COO Ritter

- 11:30 WI Online-PG Immobilienrendite AG "Wie nachhaltig sind Immobilien - Covid-19-Auswirkungen auf Wohnsituation - Energieausweis" mit Studienleiterin Starecek (Integral), Immobilienrendite-Vorständen Mühlhofer, Kitz-Augenhammer, Rajtora

OBERÖSTERREICH

Linz

* 11:00 WI II Online-PK Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) "AK-Verteilungsanalyse: Coronahilfen gehen zu fast drei Viertel an Unternehmen - Arbeitnehmer kommen viel zu kurz" mit AK-OÖ-Präsident Kalliauer, AK-Direktorin Heimberger

EU

Luxemburg

* 11:00 WA AA Bekanntgabe EU-Arbeitsmarktdaten Jänner

APA - Termine am Freitag, 05. März 2021

WIEN

- WI WB Bekanntgabe BAWAG "Konzern-Geschäftsbericht 2020"

* GRAFIK 09:00 WI II Online-PG Statistik Austria "Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 4. Quartal 2020 sowie erste, vorläufige Jahresergebnisse" mit GD Thomas, Leitner (Direktion Volkswirtschaft)