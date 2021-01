Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 04.01.-10.01 - WIEDERHOLUNG

Gesetzlicher Rahmen für die Zeit nach dem harten Lockdown - Lage am Arbeitsmarkt im Krisenjahr 2020 - Konjunkturdaten

Schwerpunktthema der ersten Arbeitswoche des neuen Jahres bleibt die Coronakrise. Erwartet wird das rechtliche Gefüge für das Ende des aktuellen harten Lockdowns und zum "Freitesten". Am Montag beginnt das Arbeitsjahr gleich mit den Arbeitslosenzahlen. Per Videokonferenz beraten die OPEC-Minister und Ölminister außerhalb des Kartells. Die ersten Tage gehören traditionell auch den Konjunkturexperten verschiedenster Branchen mit ihren Rückblicken und Vorschauen.

Am Montag wird ersichtlich, wie sehr die Coronakrise die Arbeitslosenzahlen 2020 in die Höhe getrieben hat. Virtuell läuft das Treffen der OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten ab. Zuletzt hatten die Länder der OPEC+ bereits beschlossen, die Fördermenge ab Jänner um täglich 500.000 Barrel auszuweiten. EHL hat sich eine Prognose zum Wiener Wohnungsmarkt 2021 vorgenommen.

Immobilienzahlen und Trends am heimischen Markt gibt es auch am Dienstag (RE/MAX). In Deutschland steht unter den wichtigen Konjunkturdaten das Arbeitsmarktgeschehen 2020 an.

Am Dreikönigstag veröffentlicht die US-Notenbank die Protokolle ihrer letzten Zinssitzung vom Dezember.

Der Donnerstag ist Statistiktag: Es kommen Österreichs Großhandelspreise Dezember, die Konjunkturumfrage der Jungen Wirtschaft, Marktprognosen von Raiffeisen, erste EU-Daten zur Inflation und zur Wirtschaftsstimmung. Außerdem veröffentlicht die EZB ihren Wirtschaftsbericht.

Aus den USA kommen am Freitag die Arbeitsmarktzahlen für Dezember. Die EU liefert sie erst für November.