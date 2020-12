Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 04.01.-10.01

Gesetzlicher Rahmen für die Zeit nach dem harten Lockdown - Lage am Arbeitsmarkt im Krisenjahr 2020 - Konjunkturdaten

Schwerpunktthema der ersten Arbeitswoche des neuen Jahres bleibt die Coronakrise. Erwartet wird das rechtliche Gefüge für das Ende des aktuellen harten Lockdowns und zum "Freitesten". Am Montag beginnt das Arbeitsjahr gleich mit den Arbeitslosenzahlen. Per Videokonferenz beraten die OPEC-Minister und Ölminister außerhalb des Kartells. Die ersten Tage gehören traditionell auch den Konjunkturexperten verschiedenster Branchen mit ihren Rückblicken und Vorschauen.

Am Montag wird ersichtlich, wie sehr die Coronakrise die Arbeitslosenzahlen 2020 in die Höhe getrieben hat. Virtuell läuft das Treffen der OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten ab. Zuletzt hatten die Länder der OPEC+ bereits beschlossen, die Fördermenge ab Jänner um täglich 500.000 Barrel auszuweiten. EHL hat sich eine Prognose zum Wiener Wohnungsmarkt 2021 vorgenommen.

Immobilienzahlen und Trends am heimischen Markt gibt es auch am Dienstag (RE/MAX). In Deutschland steht unter den wichtigen Konjunkturdaten das Arbeitsmarktgeschehen 2020 an.

Am Dreikönigstag veröffentlicht die US-Notenbank die Protokolle ihrer letzten Zinssitzung vom Dezember.

Der Donnerstag ist Statistiktag: Es kommen Österreichs Großhandelspreise Dezember, die Konjunkturumfrage der Jungen Wirtschaft, Marktprognosen von Raiffeisen, erste EU-Daten zur Inflation und zur Wirtschaftsstimmung. Außerdem veröffentlicht die EZB ihren Wirtschaftsbericht.

Aus den USA kommen am Freitag die Arbeitsmarktzahlen für Dezember. Die EU liefert sie erst für November.

WIEN

* GRAFIK WI II Bekanntgabe Arbeitsmarktdaten Dezember und Gesamtjahr 2020

* WA WI Treffen OPEC und Nicht-OPEC-Minister (OPEC+) (per Videokonferenz)

* 10:00 WI Online-PK EHL Immobilien "Wiener Wohnungsmarkt 2021" mit GF Bauernfeind (EHL Wohnen) (live auf https://us02web.zoom.us/j/86070759759)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 10:00 WI PK Wirtschaftskammer Kärnten (WK) "Kärntner Exportstatistik 1. Halbjahr 2020: Kampf gegen Corona" mit u a. Präsident Mandl, LR Schuschnig (ÖVP)

OBERÖSTERREICH

Linz

- 11:00 WI IT Online-PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) "IT und Unternehmensberatung: 7 große Trends für 2021" mit Fachgruppen-Obmann Roth https://www.gotomeet.me/BV15/ubit-besprechung

USA

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Bauausgaben November

WIEN

* 10:30 WI Online-PG RE/MAX "Immobilien-Zukunftstrends 2021" mit GF Reikersdorfer, Managing Dir. Nenning (Anmeldung erforderlich) (live auf https://us02web.zoom.us/j/84901783218) (via Zoom)

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 10:00 WA Bekanntgabe EZB "Kreditvergabe in Eurozone sowie Geldmenge M3 November"

Nürnberg

* 10:00 WA AA Bekanntgabe deutsche Arbeitsmarktdaten Dezember und Gesamtjahr

WIEN

- WI WB "Heilige Drei Könige": Heuer das zweite Jahr in Folge Handel an der Börse Wien an diesem Feiertag

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Erzeugerpreise November

DEUTSCHLAND

Wiesbaden

* 14:00 WA Bekanntgabe deutsche Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)

USA

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Auftragseingang Industrie November

* 20:00 WA Bekanntgabe US-Notenbank Fed Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. Dezember ("Minutes")

WIEN

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Großhandelspreise Dezember"

- 09:30 WI WB Online-PG Raiffeisen Bank International AG (RBI) "Raiffeisen Research Prognose 2021: More risk than fun?" mit Deuber (Raiffeisen Research), Chefanalyst Brezinschek (via MS Teams)

- 09:30 WI II Online-PG Junge Wirtschaft (JW) "Konjunkturbarometer" mit Bundesvorsitzender Holzinger, Vorstand Pfarrhofer (market-Institut) (via Skype, Daten nach Anmeldung)

EUROPÄISCHE UNION

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Kommission "Geschäftsklimaindex Eurozone und Index Wirtschaftsstimmung Dezember"

* 11:00 WA Bekanntgabe Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung)

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Einzelhandelsumsatz November

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 10:00 WA Bekanntgabe EZB "Wirtschaftsbericht" (Economic Bulletin)

USA

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Handelsbilanz November

WIEN

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Außenhandel (Einfuhren, Ausfuhren) Oktober"

EUROPÄISCHE UNION

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Arbeitsmarktdaten November

DEUTSCHLAND

* 08:00 WA Bekanntgabe Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe November

* 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Handels- und Leistungsbilanz November

USA

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Arbeitsmarktdaten Dezember