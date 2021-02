Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 08.02. bis 14.02. - WIEDERHOLUNG

Handel und Friseure wieder offen - Zahlen von Voest, BAWAG, Telekom Austria, ams/Osram - Mattersburg-U-Ausschuss geht weiter - Außenhandel November, Auto-Neuzulassungszahlen Jänner

Der gesamte Handel und personennahe Dienstleister wie Friseure dürfen ab Montag in Österreich wieder aufsperren - unter besonderen Corona-Sicherheitsvorkehrungen. Neue Zahlen kommen zum Außenhandel und den Auto-Neuzulassungen. voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und eine Reihe internationaler Paradeunternehmen berichten Ergebnisse. In Eisenstadt geht der Commerzialbank-Mattersburg-U-Ausschuss weiter.

Am Montag endet der Lockdown für weite Teile des Handels, die bisher noch geschlossen bleiben mussten. Auch professionelle Haarpflege und der Besuch von Kosmetikstudios ist wieder möglich, jedoch nur mit einem höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Testergebnis. Die Statistik Austria berichtet zum Außenhandel im November, in Wien wird eine Studie zum Lehrlingsmarkt präsentiert.

BAWAG, Telekom Austria, die steirische ams und deren Tochter Osram veröffentlichen am Dienstag ihre Jahresergebnisse, die voestalpine die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Die Auto-Neuzulassungszahlen Jänner kommen von der Statistik Austria. Umweltministerin Gewessler nimmt zum Thema "Heizen" Stellung. TUI, Total und Twitter bringen Quartalszahlen.

AK und Mietervereinigung setzen sich am Mittwoch einmal mehr für eine Kostenentlastung für Mieter ein. Der Commerzialbank-Mattersburg-U-Ausschuss geht in Eisenstadt weiter (auch am Donnerstag). Mit Zahlen warten Thyssenkrupp, Metro, Toyota, Coca-Cola, General Motors und Uber auf.

Zum Ölmarkt kommt von der OPEC am Donnerstag der neue Monatsbericht der Organisation mit Sitz in Wien. Jahreszahlen sind von UniCredit, Commerzbank, AstraZeneca und Walt Disney zu erwarten.

Über die Jänner-Passagierzahlen informiert am Freitag der Flughafen Wien. Von der Statistik Austria kommen Zahlen über die Entwicklung der offenen Stellen am Arbeitsmarkt im abgelaufenen Jahr.

APA - Termine von Mo, 08.02.21 bis Fr, 12.02.21

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Montag, 08. Februar 2021

ÖSTERREICH-WEIT

* BILD GRAFIK CI WI KI Corona: Lage in Österreich - Lockdown-Lockerungen treten in Kraft (u.a. dürfen Handel, Friseure und Museen unter Auflagen öffnen)

WIEN

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Außenhandel (Einfuhren, Ausfuhren) November"

* 10:00 WI II XI PK "Auswirkungen von Covid-19 auf den aktuellen Lehrlingsmarkt - Studie" u.a. mit Institutsvorstand Pfarrhofer (market), Vorstandsvors. Pierer (KTM), Gertner-Schaschl (IV, Vorsitzende Task Force Fachkräfte und Lehre) (auch online) live auf http://events.streaming.at/zloe-20210208)

DEUTSCHLAND

Wiesbaden

* 08:00 WA Bekanntgabe Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe (Industrie) Dezember und Gesamtjahr 2020

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Dienstag, 09. Februar 2021

WIEN

* WI WB Bekanntgabe BAWAG "Vorläufige Jahresergebnisse 2020"

* 07:00 WI WB Bekanntgabe ams AG (früher: austriamicrosystems) "Ergebnis 4. Quartal und Gesamtjahr 2020"

* 07:30 WI WB Bekanntgabe voestalpine AG "Ergebnis 3. Quartal 2020/21" (per 31.12.) - 10:00 Telefonkonferenz mit Vorstandsvorsitzendem Eibensteiner

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Kfz-Neuzulassungen Jänner"

* 10:00 WI CI II PK "Nachhaltiges Heizen und Sanieren als Wirtschaftsmotor - Start der Sanierungsoffensive" mit Umweltministerin Gewessler, stv. Bundesinnungsmeister Denk (WKÖ - Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker), GF Haas (Fröling Heizkessel- und Behälterbau) (auch online, Daten nach Anmeldung)

- 10:00 WI CI II Land- und Forstwirtschaftsausschuss des Nationalrates

* GRAFIK 19:00 WI WB IT Bekanntgabe Telekom Austria "Jahresergebnis 2020"

KÄRNTEN

Klagenfurt

* 09:30 WI II PK AMS Kärnten "Der Kärntner Arbeitsmarkt - Bilanz 2020 und Ausblick 2021" mit u. a. GF Wedenig (Anmeldung erforderlich, auch online) (live auf https://ams.business-stream.at/)

NIEDERÖSTERREICH

St. Pölten

- 09:00 WI II PK Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) "Aktuelle Studie zu Wohnbauprojekten in Niederösterreich und Wien" mit Bosak und Grosse von der Firma Exploreal, Edlauer (Fachverband Immobilien- und Vermögenstreuhänder), Obmann Pisecky (Fachgruppe Wien), Obmann Wild (Fachgruppe NÖ) (Anmeldung erforderlich) (auch online, Daten nach Anmeldung)

- 10:30 WI CI PK AMS NÖ, Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) "Gemeinsam im Kampf gegen die Krise: Kooperationsprojekte und Bildungsoffensive im NÖ Modehandel" mit Landes-GF AMS Hergovich, WKNÖ-Vizepräsidentin Stift (Anmeldung erforderlich)

DEUTSCHLAND

Hannover

* 07:00 WA Bekanntgabe TUI AG "Ergebnis 1. Quartal 2020/21"

München

* 07:00 WA Bekanntgabe Osram "Ergebnis 1. Quartal"

Wiesbaden

* 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2020

FRANKREICH

Courbevoie

* 08:05 WA Bekanntgabe Total "Bekanntgabe 4. Quartal sowie Jahresergebnis"

USA

San Francisco

* 22:00 WA IT Bekanntgabe Twitter "Ergebnis 4. Quartal"

San Jose (Kalifornien)

* 22:05 WA Bekanntgabe Cisco Systems "Ergebnis 2. Quartal"

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Mittwoch, 10. Februar 2021

WIEN

* 10:00 WI II PK Arbeiterkammer (AK), Mietervereinigung Österreichs "Wohnen in Coronazeiten - Mieter entlasten" mit Ritt (Leiter der Abt, Kommunalpolitik und Wohnen, AK Wien), Präs. Niedermühlbichler (Mietervereinigung Österreichs), Vors. Hanel-Torsch (Mietervereinigung Wien) (Anmeldung erforderlich, auch online) (live auf https://www.arbeiterkammer.at/wohnen)

- 10:00 WI PK Baumit "Start in die Bausaison 2021" mit GF Bursik, Vertriebsleiter Ofenschiessl (Daten nach Anmeldung)

BURGENLAND

Eisenstadt

* BILD 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung mit u.a. Ex-Novomatic-Geschäftsführer Wohlfahrt, Ex-Landesrätin Resetar und ehemaligem Steuerberater der Bank

KÄRNTEN

Gmünd

- 09:30 WI CI PK "Interkommunales Projekt in der Region Lieser-Maltatal" mit LR Schaar (SPÖ), LR Fellner (SPÖ)

OBERÖSTERREICH

Linz

- 09:30 WI CI Online-PK Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ) "Frischer Fisch aus der Region für die Fastenzeit" mit Vizepräs. Grabmayr, Forellenzüchter-Obfrau Bültermann-Igler (Daten nach Anmeldung)

CHINA

Peking

* 02:30 WA Bekanntgabe chinesische Verbraucherpreise Jänner (Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+8)

DEUTSCHLAND

Berlin

* 07:30 WA WB Bekanntgabe Delivery Hero "Trading Update zum Jahresergebnis"

Duisburg/Essen

* 07:00 WA Bekanntgabe Thyssenkrupp "Ergebnis 1. Quartal 2020/21"

Düsseldorf

* 18:30 WA Bekanntgabe Metro "Ergebnis 1. Quartal 2020/21"

Frankfurt

* 19:00 WA Bekanntgabe Deutsche Börse "Ergebnis 4. Quartal sowie Jahresergebnis"

Wiesbaden

* 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Verbraucherpreise Jänner (endgültig)

FRANKREICH

Paris

* 06:45 WA Bekanntgabe Societe Generale "Ergebnis 4. Quartal sowie Jahresergebnis"

JAPAN

Tokio

* WA Bekanntgabe Toyota "Ergebnis 3. Quartal"

NIEDERLANDE

Amsterdam

* 07:00 WA Bekanntgabe Heineken "Ergebnis 4. Quartal bzw. Jahresergebnis"

USA

Atlanta

* 12:55 WA Bekanntgabe Coca-Cola "Ergebnis 4. Quartal"

Detroit

* 13:30 WA Bekanntgabe General Motors (GM) "Ergebnis 4. Quartal"

San Francisco

* 22:05 WA Bekanntgabe Uber Technologies Inc "Ergebnis 4. Quartal" (Ortszeit: 13:05 Uhr GMT-8)

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Verbraucherpreise Jänner

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Donnerstag, 11. Februar 2021

WIEN

* WI Veröffentlichung des monatlichen OPEC-Ölmarktberichts (früher Nachmittag)

- 15:00 WI CI II Tourismusausschuss des Nationalrates

- 16:00 WI AI Webinar wiiw "Visegrad 4 at 30: economic outlook, regional dynamics, role in the EU" mit Parks und Nic (DGAP), Zalan (EUobserver), Grieveson (wiiw) https://wiiw.ac.at/e-501.html

BURGENLAND

Eisenstadt

- 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung mit u.a. TPA-Gründer Nidetzky, Rechtsanwalt und Ex-SPÖ-Landtagsabgeordnetem Moser und ehemaligem Vorstandsmitglied der Bank

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 07:00 WA Bekanntgabe Commerzbank "Jahresergebnis" - 10:30 Online-Bilanz-PK - 14:00 virtueller Capital Markets Day

GROSSBRITANNIEN

London

* 08:00 WA Bekanntgabe AstraZeneca "Ergebnis 4. Quartal" bzw. "Jahresergebnis"

ITALIEN

Mailand

* 07:00 WA Bekanntgabe UniCredit "Vorläufige Jahreszahlen" - mit Telefonkonferenz

LUXEMBURG

Luxemburg

* 07:00 WA Bekanntgabe ArcelorMittal "Ergebnis 4. Quartal sowie Jahresergebnis"

NIEDERLANDE

Den Haag

* WA Bekanntgabe Royal Dutch Shell "Strategie-Update"

SCHWEIZ

Zürich

* 06:50 WA Bekanntgabe Zurich Insurance Group "Ergebnis 4. Quartal sowie Jahresergebnis"

USA

Burbank (Kalifornien)

* 22:05 WA Bekanntgabe Walt Disney "Ergebnis 1. Quartal"

Purchase (New York)

* 12:00 WA Bekanntgabe PepsiCo Inc "Ergebnis 4. Quartal"

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Freitag, 12. Februar 2021

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Flughafen Wien AG "Verkehrszahlen Jänner"

* 09:00 WI II Bekanntgabe Statistik Austria "Offene Stellen 4. Quartal und Gesamtjahr 2020" (endgültig)

NIEDERLANDE

Amsterdam

* 07:00 WA Bekanntgabe ING Groep "Ergebnis 4. Quartal"

USA

New York

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage)