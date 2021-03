Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 08.03. bis 14.03.

Entwicklungen bei Hygiene Austria - Pandemieentwicklung als Vorzeichnung für weitere Lockdown-Maßnahmen - Termine und Quartalsergebnisse

Vermutlich werden diese Woche noch weitere Details zur Maskenproduktion bei der Hygiene Austria bekanntwerden. Wie es mit den Coronazahlen weitergeht, wird von der Wirtschaft wohl auch mit Argusaugen beobachtet, stehen doch am Montag der Folgewoche wieder eine Überprüfung und mögliche Nachschärfungen der Maßnahmen im Raum. Dazu kommen zahlreiche Termine und Quartalszahlen.

Montag ist Internationaler Frauentag, Termine dazu gab es großteils schon in der Vorwoche. RHI Magnesita präsentiert Jahreszahlen für 2020. In Deutschland urteilt das Höchstgericht zu Schadenersatzansprüchen gegen Audi im VW-Dieselskandal.

Am Dienstag gibt die OECD einen Ausblick auf die Wirtschaft der sieben führenden Industriestaaten (G7). Die heuer virtuelle Tourismusmesse ITB mit Stammsitz in Berlin startet und läuft bis Freitag. Neben einer Studie über erneuerbare Energieträger in Österreich kommen Jahreszahlen von der VIG, auch die Raiffeisen Bausparkassen ziehen Bilanz.

Addiko-Jahreszahlen und ein Ausblick der Gemeinnützigen Bauvereinigungen folgen am Mittwoch.

Am Donnerstag veröffentlicht die Statistik Austria die vorläufigen Zahlen zum österreichischen Außenhandel im Jahr 2020. Die EZB berät über Zinsen und andere geldpolitische Maßnahmen. Lenzing hat ebenso Jahreszahlen wie der Brauereiverband, der Flughafen Wien berichtet über die Verkehrszahlen im Februar.

Jahreszahlen der Post schließen die Woche ab. Möglicherweise gibt es eine Aktualisierung der Rating-Zahlen für Österreich durch Standard & Poor's.

APA - Termine von Mo, 08.03.21 bis Sa, 13.03.21

APA - Termine am Montag, 08. März 2021

WIEN

* 08:00 WI WB Bekanntgabe RHI Magnesita N.V. "Jahresergebnisse 2020"

* 10:00 WI II CI PK Niederösterreichischer Bauernbund "Jahrestag der leeren Supermarktregale" mit Obmann LHStv. Pernkopf (ÖVP), Präs. LKNÖ Abg. Schmuckenschlager (ÖVP) (Anmeldung erforderlich)

* 10:00 WI AI Online-PG Europäisches Parlament - Verbindungsbüro in Österreich "Vorausschau über die Schwerpunkte der Plenartagung: Kapitalmarkt, Invest EU u.a." mit Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments (via Zoom, Daten nach Anmeldung)

BURGENLAND

Eisenstadt

- 11:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): PK FPÖ Burgenland "Die Commerzialbank - Mittel zum Zweck" mit Klubobmann Tschürtz, Landesparteiobmann Petschnig (live auf http://go.apa.at/kpZcF19y)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 10:00 WI II PK "Wege aus der Coronakrise: Impulse für Frauen am Arbeitsmarkt" mit LR Schaar (SPÖ), AMS-GF Wedenig

DEUTSCHLAND

Karlsruhe

* 14:00 WA CA Deutscher Bundesgerichtshof (BGH) urteilt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi

APA - Termine am Dienstag, 09. März 2021

WIEN

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Kfz-Neuzulassungen Februar"

* 09:00 WI Online-PG Raiffeisen Bausparkasse "60 Jahre RBSK - Pandemiejahr 2020 sorgt für Rekord bei Eigenheimfinanzierungen & ressourcenschonendes Bauen und Wohnen im Blickpunkt" mit den GF Vallant und Tritthart (Daten nach Anmeldung)

* 09:30 WI CI Online-PG "Erneuerbare Energien in Österreich - Studienpräsentation und Einschätzung der aktuellen Lage von Uni Klagenfurt, WU Wien, Deloitte und Wien Energie" mit Studienautorin Hampl (Universität Klagenfurt/WU Wien), Marterbauer (Deloitte), GF Strebl (Wien Energie)

* GRAFIK 10:00 WI WB Online-PK Vienna Insurance Group (VIG) "Vorläufige Zahlen 2020 - Ergebnisse 'Agenda 2020'" mit GD Stadler, CFO Hirner - 08:00 Ergebnis-Bekanntgabe

DEUTSCHLAND

Berlin

* WA CA Beginn Online-Messe "ITB Berlin - Internationale Tourismus Börse" (09.03.-12.03.) - nur für Fachbesucher - 9:00 Eröffnungs-PK (virtuell)

FRANKREICH

Paris

* GRAFIK WA AA OECD-Zwischenbericht zu den Wirtschaftsaussichten in Europa, USA, Japan (G7)

APA - Termine am Mittwoch, 10. März 2021

WIEN

* 09:00 WI WB Online-PK Addiko Bank "Jahresergebnis 2020" (Daten nach Anmeldung) - 08:00 Ergebnis-Bekanntgabe

* 09:30 WI II Online-PK Österr. Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) "Ökonomische Wirkungen des gemeinnützigen Wohnbaus" mit Klien (Wifo), Verbandsobmann Rießland, Stv. Pernsteiner (Daten nach Anmeldung)

- BILD 10:00 II CI WI Ibiza-U-Ausschuss - Zeugen Kabinettsmitarbeiter Justizministerium, Oberstaatsanwalt Fuchs, Soko-Tape-Leiter Holzer

- 10:00 WI II Online-PG Diskurs. Das Wissenschaftsnetz "Ein Jahr Coronapandemie: Wie sich die Krise auf die Erwerbsstruktur und die finanzielle Lage von Familien auswirkt" mit den Soziologen Vogtenhuber und Steiber (Universität Wien)

* 11:00 WI II CI PK "Wiener Stadtwerke - Klimaschutz und Innovationen für die Stadt" mit GD Kajcsir, stv GD Weinelt, StR Hanke

- 14:00 WI II CI Wirtschafts-, Industrie- und Energieausschuss des Nationalrates

- 18:00 WI CI II Online-Veranstaltung WU Wien "WU matters. WU talks "Corona-Opfer Tourismus" mit Ass. Prof. Scharitzer (Institut für Marketing-Management, WU), GF Duscher (NÖ Werbung), ÖW-GF Stolba, ÖHV-Präsidentin Reitterer

DEUTSCHLAND

Berlin

* WA CA Forts. Online-Messe "ITB Berlin - Internationale Tourismus Börse" (09.03.-12.03.) - nur für Fachbesucher www.itb-berlin.de

APA - Termine am Donnerstag, 11. März 2021

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Flughafen Wien AG "Verkehrszahlen Februar"

- BILD 09:00 II CI WI Ibiza-U-Ausschuss - Zeuge Ex-Kanzler Kern

* GRAFIK 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Außenhandel (Einfuhren, Ausfuhren) Dezember und Gesamtjahr 2020" (vorläufig)

* 10:00 WI CI Online-PK Verband der Brauereien Österreichs "Jahresbilanz" mit Obman Menz, GF Kaufmann-Kerschbaum

* 11:00 WI WB Online-PK Lenzing AG "Bilanzergebnisse 2020" mit CEO Doboczky, CFO Obendrauf

- 17:00 WI II Online-Round-Table "Mutig durch bewegte Zeiten - #glaubandich - Zukunft nach der Krise" mit Arbeitsminister Kocher, Vorst. Kröpfl (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG), CEO und Co-Founder Ratheiser (Leftshift One Software), CEO und Gründer Grimmer (Efficient Energy Technology)

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 09:00 WA Zinspolitische Sitzung des EZB-Rats - 13:45 Ergebnis erwartet - 14:30 PK

* 14:30 WA Bekanntgabe EZB "Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone"

APA - Termine am Freitag, 12. März 2021

WIEN

* GRAFIK 09:30 WI WB Online-PK Österreichische Post AG "Jahresergebnis 2020" mit GD Pölzl (Anmeldung erforderlich) - 07:30 Ergebnis-Bekanntgabe (Daten nach Anmeldung)

Wien/London/Frankfurt

- WI II AA Ratingüberprüfungen angekündigt für ÖSTERREICH (S&P), Luxemburg (S&P), Malta (S&P), Norwegen (S&P), Portugal (S&P)

DEUTSCHLAND

Berlin

* WA CA Abschluss Online-Messe "ITB Berlin - Internationale Tourismus Börse" (09.03.-12.03.)