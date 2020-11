Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 09.10. bis 15.11. - AKTUALISIERT

Die zweite Woche im neuerlichen Corona-Lockdown in Österreich bringt Quartalsergebnisse von Börse-Schwergewichten wie voestalpine, RBI, Strabag oder Post. Zur Konjunktur, vor allem dem Außenhandel, äußert sich die Nationalbank, außerdem kommt eine neue WIIW-Prognose zu Osteuropa. Der EU-Außenhandelsrat und der EU-Agrarrat tagen virtuell. Moody's und Fitch aktualisieren möglicherweise ihre Österreich-Ratings.

Am Montag stehen die Außenhandelszahlen für August am Programm und neue Zahlen der Statistik Austria zur Insolvenzentwicklung im ersten Halbjahr. Der Infineon-Konzern berichtet zum abgelaufenen Geschäftsjahr, McDonald's zum jüngsten Quartal.

Für Dienstag sind neue Arbeitsmarkt- und Kurzarbeitszahlen zu erwarten, außerdem die Auto-Neuzulassungszahlen von Oktober von der Statistik Austria. OeNB-Vize-Gouverneur Haber berichtet in einer Online-PK über die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Außenwirtschaft sowie das Finanzverhalten der Haushalte und Unternehmen. Halbjahreszahlen kommen von der voestalpine - und im Ausland Quartalsberichte von adidas, Deutscher Post und Henkel.

Der monatliche OPEC-Ölmarktbericht steht am Mittwoch an. Aus dem Ausland werden Quartalszahlen von E.ON und Continental vermeldet. Der US-Anleihemarkt ist wegen des "Veterans Day" geschlossen, Aktienhandel findet aber statt.

Quartalszahlen von Raiffeisen Bank International (RBI), Strabag und Mayr-Melnhof stehen am Donnerstag im Mittelpunkt. Das WIIW wartet mit einer neuen Osteuropa-Wirtschaftsprognose auf. Ihre Jahresbilanzen legen dm Drogeriemarkt in Salzburg und der Siemens-Konzern in München. Über ihr Quartal berichten Deutsche Telekom, Merck, RWE, RTL, Bertelsmann, die Montana-Tech-Batterientochter Varta und Walt Disney. Zudem kommt die US-Inflationsrate Oktober.

Am Freitag bilanziert die Österreichische Post AG ihr drittes Quartal. Die Ratingagenturen legen möglicherweise neue Einstufungen für Österreich. Quartalszahlen von EnBW, Salzgitter und Deutsche Wohnen runden die Berichterstattung ab.