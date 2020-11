Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 09.10. bis 15.11.

Die zweite Woche im neuerlichen Corona-Lockdown in Österreich bringt Quartalsergebnisse von Börse-Schwergewichten wie voestalpine, RBI, Strabag oder Post. Zur Konjunktur, vor allem dem Außenhandel, äußert sich die Nationalbank, außerdem kommt eine neue WIIW-Prognose zu Osteuropa. Der EU-Außenhandelsrat und der EU-Agrarrat tagen virtuell. Moody's und Fitch aktualisieren möglicherweise ihre Österreich-Ratings.

Am Montag stehen die Außenhandelszahlen für August am Programm und neue Zahlen der Statistik Austria zur Insolvenzentwicklung im ersten Halbjahr. In einem Zivilverfahren, das der Tiroler Pema-Gründer Schafferer gegen die Unternehmer Pecik und Benko angestrengt hat, erfolgen die ersten Zeugeneinvernahmen - es geht um Geschäfte mit s-Immo-Titeln in den Jahren 2016 bis 2018; der Kläger behauptet, die beiden hätten ihm die Aktienpakete weggeschnappt, von denen sich der russische Geschäftsmann Abramowitsch damals getrennt hat. Der Infineon-Konzern berichtet zum abgelaufenen Geschäftsjahr, McDonald's zum jüngsten Quartal.

Für Dienstag sind neue Arbeitsmarkt- und Kurzarbeitszahlen zu erwarten, außerdem die Auto-Neuzulassungszahlen von Oktober von der Statistik Austria. OeNB-Vize-Gouverneur Haber berichtet in einer Online-PK über die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Außenwirtschaft sowie das Finanzverhalten der Haushalte und Unternehmen. Halbjahreszahlen kommen von der voestalpine - und im Ausland Quartalsberichte von adidas, Deutscher Post und Henkel.

Der monatliche OPEC-Ölmarktbericht steht am Mittwoch an. Aus dem Ausland werden Quartalszahlen von E.ON und Continental vermeldet. Der US-Anleihemarkt ist wegen des "Veterans Day" geschlossen, Aktienhandel findet aber statt.

Quartalszahlen von Raiffeisen Bank International (RBI), Strabag und Mayr-Melnhof stehen am Donnerstag im Mittelpunkt. Das WIIW wartet mit einer neuen Osteuropa-Wirtschaftsprognose auf. Ihre Jahresbilanzen legen dm Drogeriemarkt in Salzburg und der Siemens-Konzern in München. Über ihr Quartal berichten Deutsche Telekom, Merck, RWE, RTL, Bertelsmann, die Montana-Tech-Batterientochter Varta und Walt Disney. Zudem kommt die US-Inflationsrate Oktober.

Am Freitag bilanziert die Österreichische Post AG ihr drittes Quartal. Die Ratingagenturen legen möglicherweise neue Einstufungen für Österreich. Quartalszahlen von EnBW, Salzgitter und Deutsche Wohnen runden die Berichterstattung ab.

WIEN

* 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Außenhandel (Einfuhren, Ausfuhren) August"

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Insolvenzen 1. Quartal 2019 bis 2. Quartal 2020"

OBERÖSTERREICH

Linz

- 10:30 WI Online-PK Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) "Ergebnisse der aktuellen Studie von Raiffeisen Research 'Immobilien Spezial Österreich' mit Fokus auf OÖ" u.a. mit GD Schaller, Studienleiter Reith (RBI) http://go.apa.at/XmUIPy0t

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

- 10:00 WA AA Online-EU-Außenhandelsrat

DEUTSCHLAND

Neubiberg

* 07:30 WA IT Bekanntgabe Infineon Technologies AG "Jahresergebnis 2019/20" - 11:00 Jahres-PK

Wiesbaden

* 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Handels- und Leistungsbilanz September

USA

Oak Brook (Illinois)

* 13:00 WA Bekanntgabe McDonald's "Ergebnis 3. Quartal" (Ortszeit: 06:00 Uhr GMT-6)

WIEN

* WI II Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie Zahlen zu Kurzarbeit"

* GRAFIK 07:30 WI WB Bekanntgabe voestalpine AG "Ergebnis 2. Quartal bzw. 1. Halbjahr 2020/21" (per 30.9.) - 10:00 Telefonkonferenz mit Vorstandsvorsitzendem Eibensteiner

- 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Kfz-Neuzulassungen Oktober"

* 10:00 WI Online-PK Oesterreichische Nationalbank (OeNB) "Auswirkungen der Pandemie auf Außenwirtschaft, Finanzverhalten von Haushalten und Unternehmen sowie Kredit- und Einlagengeschäft der Banken" mit Vize-Gouverneur Haber (Anmeldung erforderlich) (via Webex - Daten nach Anmeldung)

- 10:00 WI WB o HV Erste Group (virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit)

CHINA

Peking

* 02:30 WA Bekanntgabe chinesische Verbraucherpreise Oktober (Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+8)

DEUTSCHLAND

Bonn

* 07:00 WA Bekanntgabe Deutsche Post "Ergebnis 3. Quartal"

Düsseldorf

* 07:30 WA Bekanntgabe Henkel "Ergebnis 3. Quartal" - 10:30 Telefonkonferenz

* 07:30 WA Bekanntgabe Uniper SE "Ergebnis 3. Quartal"

Herzogenaurach

* 07:30 WA Bekanntgabe adidas "Ergebnis 3. Quartal"

* 08:00 WA Bekanntgabe Schaeffler "Ergebnis 3. Quartal"

Mannheim

* 11:00 WA ZEW-Konjunkturerwartungen November - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Stuttgart

* 10:00 WA Bekanntgabe VW-Dachgesellschaft Porsche Automobil Holding SE "Ergebnis 3. Quartal"

FRANKREICH

Paris

* WA CA Präsentation Internationale Energieagentur (IEA) "Bericht Erneuerbare Energien 2020 - Prognose 2020-22 und Ausblick bis 2025"

* 18:00 WA Bekanntgabe Alstom "Ergebnis 1. Halbjahr"

ITALIEN

Rom

* WA Bekanntgabe Telecom Italia "Ergebnis 3. Quartal"

WIEN

* WI Veröffentlichung des monatlichen OPEC-Ölmarktberichts (früher Nachmittag)

- 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

- 11:00 WI CI Online-Präsentation otago Online Consulting "otago Trendreport 2020 - Corona & Online-Shopping: Kaufen Herr & Frau Österreicher nun mehr im Web ein?" mit Studienleiterin Starecek (Integral), otaga-Gründer und GF Inzinger (Anmeldung erforderlich) (online via Zoom, Daten nach Anmeldung)

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* WI EuGH-Urteil zu DenizBank - Missbrauchsrisiko bei kontaktlosem Zahlen ohne PIN-Code (Rechtssache C 287/19)

DEUTSCHLAND

Essen/Düsseldorf

* 07:00 WA Bekanntgabe E.ON "Neunmonatsergebnis" - 9:00 Presse-Telefonkonferenz

Hannover

* 08:30 WA Bekanntgabe Continental "Ergebnis 3. Quartal"

VIETNAM

Hanoi

* AA WA ASEAN-Gipfel (11.-15.11.)

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Mayr-Melnhof Karton AG "Ergebnisse zum 3. Quartal"

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Strabag SE "Ergebnis 3. Quartal"

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Raiffeisen Bank International AG (RBI) "Ergebnis 3. Quartal" - 14:00 Telefonkonferenz mit CEO Strobl, CRO Mösenbacher (für Analysten und Investoren, auch online unter http://go.apa.at/PpKFuP8d )

- 09:00 WI IT Online-Veranstaltung Austrian Angel Investors Association (aaia) "Investors Day'20 - Start-ups born and made in Europe" u.a. mit Wirtschaftsministerin Schramböck, Flixbus-Gründer Schwämmlein http://www.investorsday.at/

* GRAFIK 10:00 WI AI Online-PG wiiw "Wirtschaftsprognose 2020-2022 für 23 Länder Osteuropas - Coronavirus lässt keine schnelle Erholung zu" (Daten nach Anmeldung)

- WI AI 16:00 Webinar wiiw "Eastern Europe: No quick recovery in sight, with coronavirus risks looming large" https://my.demio.com/ref/CDtl8FEYPlYyMQER

- 10:00 WI AI Online-Veranstaltung IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) "IGP-Dialog - Vom Green Deal zum Innovation Deal: Braucht es eine Agrarpolitik des Ermöglichens?" mit Lins (Vorsitzender Agrarausschuss EU-Parlament), Bauernbund-Präsident Strasser, GF Tesch (Forum Moderne Landwirtschaft) (via Livestream, Daten nach Anmeldung)

* 10:00 WI CI Online-PG Allianz Österreich "Vorsorgebarometer 2020 - Wie die Österreicher ihre finanziellen Perspektiven in Zeiten von Corona sehen" mit Zettl (Head of Market Management), GF Beutelmeyer (market Institut) (Daten nach Anmeldung)

SALZBURG

Salzburg

* 11:00 WI Online-PK dm Drogeriemarkt "Bilanz Geschäftsjahr 2019/20" mit GF-Vors. Engelmann, stv. GF-Vors. Kühner, GF Bauer (Ressort Marketing & Einkauf), GF Mathi-Kogelnik (Ressort Mitarbeiter) (via Microsoft-Teams, Daten nach Anmeldung)

VORARLBERG

Bregenz

* 16:00 WI Online-Veranstaltung Vorarlberger Nachrichten (VN), IV Vorarlberg, Wirtschaftskammer Vorarlberg "Vorarlberger Wirtschaftsforum" u.a. mit BK Kurz

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* WI CI II EuGH-Urteil zu EU-Kommission/Österreich (Sicherheitsbehörde für Eisenbahnverkehr) - Fahrerlaubnisse für Zugführer (Rechtssache C 796/19

DEUTSCHLAND

Bonn

* 07:00 WA Bekanntgabe Deutsche Telekom "Ergebnis 3. Quartal"

Darmstadt

* 07:00 WA Bekanntgabe Merck KGaA "Ergebnis 3. Quartal" - 9:30 Telefonkonferenz

Ellwangen

* 07:00 WA WI WB Bekanntgabe Montana-Tech-Tochter Varta "Ergebnis 3. Quartal"

Essen

* 07:00 WA Bekanntgabe RWE "Ergebnis 3. Quartal" - 10:00 Presse-Telefonkonferenz

Frankfurt

* 10:00 WA Bekanntgabe EZB "Wirtschaftsbericht" (Economic Bulletin)

Gütersloh

* 08:30 WA MA Bekanntgabe Bertelsmann "Ergebnis 3. Quartal"

München

* 07:00 WA Bekanntgabe Siemens AG "Jahresergebnis 2019/20"

Wiesbaden

* 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Verbraucherpreise Oktober (endgültig)

GROSSBRITANNIEN

London

* 10:30 WA WB Bekanntgabe britisches BIP 3. Quartal (1. Veröffentlichung) (Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+0)

* 10:30 WA Bekanntgabe britische Industrieproduktion September sowie Handelsbilanz September (Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+0)

ITALIEN

Triest

* 07:35 WA Bekanntgabe Generali Group "Ergebnis 3. Quartal"

LUXEMBURG

Luxemburg

* 08:00 WA MA Bekanntgabe RTL Group "Ergebnis 3. Quartal"

SCHWEIZ

Zürich

* 06:50 WA Bekanntgabe Zurich Insurance Group "Ergebnis 3. Quartal"

USA

Burbank (Kalifornien)

* 22:05 WA Bekanntgabe Walt Disney "Ergebnis 4. Quartal"

San Jose (Kalifornien)

* 22:05 WA Bekanntgabe Cisco Systems "Ergebnis 1. Quartal"

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Verbraucherpreise Oktober

WIEN

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Österreichische Post AG "Ergebnis 3. Quartal"

Wien/London/Frankfurt

- WI II AA Ratingüberprüfungen angekündigt für ÖSTERREICH (Moody's und Fitch), Frankreich (Fitch), Island (S&P), Niederlande (S&P), Kroatien (Moody's)

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe Eurozone-BIP 3. Quartal (2. Veröffentlichung)

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Handelsbilanz September

DEUTSCHLAND

Bochum

* 07:00 WA Bekanntgabe Deutsche Wohnen AG "Ergebnis 3. Quartal"

Karlsruhe

* 09:00 WA Bekanntgabe Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) "Ergebnis 3. Quartal" - 10:00 Telefonkonferenz

Salzgitter

* 07:30 WA Bekanntgabe Salzgitter "Ergebnis 3. Quartal"

USA

New York

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage)

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Erzeugerpreise Oktober

VIETNAM

Hanoi

- AA WA ASEAN-Gipfel (11.-15.11.)

VIETNAM

Hanoi

- AA WA ASEAN-Gipfel (11.-15.11.)

VIETNAM

Hanoi

* AA WA ASEAN-Gipfel (11.-15.11.)