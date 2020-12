Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 14.12. bis 20.12. - AKTUALISIERT

Wifo/IHS-Prognose und Inflationszahlen - Wifo zu Weihnachtsgeschäft - Diskussion um Wintertourismus und Handel - Brexit-Entscheidung - Commerzialbank-U-Ausschuss - EVN-Bilanz 2019/20

Großthemen diese Woche sind das Einkaufsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher, Vorbereitungen auf den Winter-Tagestourismus in der Weihnachtszeit aber die Einhaltung der EU-Klimaziele. Auch sollte klar werden, ob es zum harten Brexit kommt. Wifo und IHS versuchen sich in einer Vorausschau auf die Wirtschaftsentwicklung 2021. Es tagen die EU-Finanz- und Fischereiminister ebenso wie der Commerzialbank-U-Ausschuss. Die EVN legt Bilanz für 2020/21.

Am Montag diskutieren Wirtschaftskammer und die EU-Kammer Eurochambres über die Klimavorgaben aus Brüssel. Wirtschaftsvertreter aus Oberösterreich und Kärnten ziehen Bilanz über das Covid-Jahr 2020. Dieselfahrer schielen nach Deutschland, wo das Höchstgericht über die Verjährung von Klagen im Dieselskandal entscheidet.

Dienstag ist Tag der Arbeitsmarktzahlen. Der Handel fordert von der Politik Maßnahmen gegen Amazon. Eine Stiftung für Wirtschaftsbildung stellt sich vor. Palfinger wird eine Großinvestition ankündigen und die Oberösterreich-Versicherung ihre Jahreszahlen bekanntgeben.

Am Mittwoch veröffentlicht die EVN ihre Jahreszahlen 2019/20. Die Finanzminister der Eurozone und die für Fischerei zuständigen Ressortchefs der EU-Staaten beraten. Der KSV gibt eine Schätzung für die Insolvenzen 2020 ab. Die US-Notenbank Fed berät über Zinsveränderung und veröffentlicht eine Wirtschaftsprognose. In Eisenstadt tagt der Commerzialbank-U-Ausschuss (auch Donnerstag). Neu kommt am Mittwoch hinzu, dass Wifo und Handelsverband ihre Prognose für das heurige Weihnachtsgeschäft bekanntgeben.

Inflationszahlen für November veröffentlicht die Statistik Austria am Donnerstag. Die Finanzminister der EU-Staaten beraten möglicherweise. Hervis wird über aktuelle Entwicklungen berichten.

Den Freitag nutzen Wifo und IHS für ihre Wirtschaftsprognose.