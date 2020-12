Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 14.12. bis 20.12.

Wifo/IHS-Prognose und Inflationszahlen - Diskussion um Wintertourismus und Handel - Brexit-Entscheidung - Commerzialbank-U-Ausschuss - EVN-Bilanz 2019/20

Großthemen diese Woche sind das Einkaufsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher, Vorbereitungen auf den Winter-Tagestourismus in der Weihnachtszeit aber die Einhaltung der EU-Klimaziele. Auch sollte klar werden, ob es zum harten Brexit kommt. Wifo und IHS versuchen sich in einer Vorausschau auf die Wirtschaftsentwicklung 2021. Es tagen die EU-Finanz- und Fischereiminister ebenso wie der Commerzialbank-U-Ausschuss. Die EVN legt Bilanz für 2020/21.

Am Montag diskutieren Wirtschaftskammer und die EU-Kammer Eurochambres über die Klimavorgaben aus Brüssel. Wirtschaftsvertreter aus Oberösterreich und Kärnten ziehen Bilanz über das Covid-Jahr 2020. Dieselfahrer schielen nach Deutschland, wo das Höchstgericht über die Verjährung von Klagen im Dieselskandal entscheidet.

Dienstag ist Tag der Arbeitsmarktzahlen. Der Handel fordert von der Politik Maßnahmen gegen Amazon. Eine Stiftung für Wirtschaftsbildung stellt sich vor. Palfinger wird eine Großinvestition ankündigen und die Oberösterreich-Versicherung ihre Jahreszahlen bekanntgeben.

Am Mittwoch veröffentlicht die EVN ihre Jahreszahlen 2019/20. Die Finanzminister der Eurozone und die für Fischerei zuständigen Ressortchefs der EU-Staaten beraten. Der KSV gibt eine Schätzung für die Insolvenzen 2020 ab. Die US-Notenbank Fed berät über Zinsveränderung und veröffentlicht eine Wirtschaftsprognose. In Eisenstadt tagt der Commerzialbank-U-Ausschuss (auch Donnerstag).

Inflationszahlen für November veröffentlicht die Statistik Austria am Donnerstag. Die Finanzminister der EU-Staaten beraten möglicherweise. Hervis wird über aktuelle Entwicklungen berichten.

Den Freitag nutzen Wifo und IHS für ihre Wirtschaftsprognose.

WIEN

* WI Veröffentlichung des monatlichen OPEC-Ölmarktberichts (früher Nachmittag)

- 09:30 WI AI Online-Diskussion Eurochambres, Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) "Increased climate ambition and competitive industries - transforming the Green Deal's aspiration into reality" u.a. mit Kunst (ETS Implementation and IT, DG CLIMA), Vizepräsident Dlouhy (Eurochambres), Schwarzer (WKÖ) KÄRNTEN

Klagenfurt

- 11:30 WI CI Virtuelle PK Industriellenvereinigung Kärnten (IV) "Covid-19-Schadensbericht Kärntner Industrie - Ausblick ins neue Jahr" mit IV-Präsident Springer, Christian Helmenstein (Chefökonom der Bundes-Industriellenvereinigung)

OBERÖSTERREICH

Linz

- 11:00 WI Online-PK Wirtschaftskammer OÖ "OÖ Industrie in der Covid-19-Krise - Zwischenbilanz und Ausblick" u.a. mit Obmann Frommwald (Sparte Industrie)

EU

Brüssel

- 10:00 WA AA Online-EU-Rat Verkehr, Telekommunikation und Energie (Energie)

DEUTSCHLAND

Karlsruhe

* 12:30 WA CA Deutscher Bundesgerichtshof (BGH) klärt umstrittene Frage der Verjährung bei Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen

WIEN

* WI Bekanntgabe Bank Austria "Konjunkturindikator Dezember" (vormittags)

- 08:30 WI Online-PK Bauernbund "Regionalitätscheck Butter: Hält der Handel den heimischen Milchbauern in der Krise die Treue?" mit LK-Präsident Strasser, LK-OÖ-Präsidentin Langer-Weninger

* 09:00 WI II XI Online-PK Stiftung für Wirtschaftsbildung "Richtungsweisende Initiative zur Stärkung der Wirtschaftsbildung in Österreich: Gründung der 'Stiftung für Wirtschaftsbildung'" mit u.a. Bildungsminister Faßmann, AK-Präs. Anderl, OeNB-Gouverneur Holzmann, IV-Präs. Knill, WKÖ-Präs. Mahrer, Erste-Stiftung-AR-Präs. Treichl (Anmeldung erforderlich)

* 10:00 WI CI Online-PK Greenpeace, Handelsverband, Gewerkschaft GPA "Bedrohung des Einzelhandels durch Amazon - Forderungen an die Politik" mit GF Will (Handelsverband), Vors. Teiber (GPA), Buchhändlerin Hartlieb, GF Egit (Greenpeace) (Anmeldung erforderlich) (via Zoom, Daten nach Anmeldung)

OBERÖSTERREICH

Lengau

- 11:00 WI Online-PK Palfinger AG "Millioneninvestition in die Zukunft" mit Wirtschaftsministerin Schramböck, CEO Klauser, Aufsichtsratschef Palfinger, LH Stelzer (OÖ) (Anmeldung erforderlich)

Linz

* 10:00 WI PK OÖ Versicherung "Erstes Resümee über das Versicherungsjahr 2020" mit GD Stockinger, GD-Stv. Nagl, Vorstandsdir. Kühtreiber-Leitner

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

- 10:00 WA CA AA EU-Agrar- und Fischereirat (15.-16.12.)

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Burgenland Holding AG "Jahresergebnis 2019/20" (per 30.9.)

* 09:00 WI WB Telefonkonferenz EVN "Jahresergebnis 2019/20" (per 30.9.) mit Vorstandssprecher Szyszkowitz, Vorstandsdirektor Mittermayer - 07:30 Ergebnis-Bekanntgabe

* 09:30 WI PK Kreditschutzverband KSV1870 "Rückblick Insolvenzjahr 2020 - Insolvenzstatistik und Ergebnisse der KSV1870 Umfrage zum 2. Lockdown" mit CEO Vybiral, Götze (Leiter Insolvenz) (Anmeldung erforderlich)

- 10:00 WI CI Online-PK IG Windkraft "Windkraft - Viel mehr Nutzen als Kosten" mit GD-Stv. Karl (RLB NÖ-Wien), Baumüller (WU), GF Püspök (Püspök Group), GF Moidl (IG Windkraft) (Daten nach Anmeldung)

BURGENLAND

Eisenstadt

- 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

- 10:00 WA CA AA EU-Agrar- und Fischereirat (15.-16.12.)

- 14:00 WA AA Online-Treffen der Finanzminister der Eurogruppe

DEUTSCHLAND

München

* 10:00 WA PK Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) zur Konjunkturprognose m. ifo-Präs. Fuest und ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser

USA

Washington

* 20:00 WA US-Notenbank Fed gibt Zinsbeschluss nach Tagung des Offenmarktausschusses (FOMC) bekannt - 20:30 PK mit Fed-Chef Powell

* 20:00 WA Bekanntgabe US-Notenbank Fed "Projektionen zu Wachstum, Inflation, Zinsen und Arbeitslosenrate"

WIEN

* GRAFIK 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Verbraucherpreisindex (VPI) November"

* 09:30 WI Online-PK Hervis "Aktuelle Entwicklungen - Ausblick - Zukünftige Meilensteine des Sportfachmarkts" mit GF Weber

BURGENLAND

Eisenstadt

- 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 08:00 WA Bekanntgabe Europ. Autohersteller-Verband ACEA "Pkw-Neuzulassungen in Europa November"

WIEN

* GRAFIK 10:30 WI II PK Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), Institut für Höhere Studien (IHS) "Konjunkturprognose 2021 und 2022" (Winterprognose) (Sendesperrfrist 10:30 Uhr)