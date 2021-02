Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 15.02. bis 21.02. - WIEDERHOLUNG

Corona, Casinos, Commerzialbank - Lostage für Gastronomen: Keine Lockerungen für Wirte absehbar

Die seit November gesperrte Gastronomie hatte an die nächste Woche große Hoffnungen auf ein Aufsperren im März geknüpft. Ursprünglich - also bevor sich mutierte Viren anfingen breitzumachen. Abhängig von den Corona-Infektionszahlen wollte die Regierung Mitte Februar entscheiden, wie es für die Wirte weitergeht. Zuletzt dominierte Pessimismus. Im Burgenland arbeitet sich der Commerzialbank-Untersuchungsausschuss im Mattersburger Bankskandal vor. Für Konzerne ist Bilanzsaison.

Für heimische Gastronomen wird der Montag damit wieder schicksalhaft, Lockerungsschritte waren am Freitag jedenfalls nicht absehbar. In Brüssel tagen die Euro-Finanzminister. Große Wirtschaftsräume (EU, USA, Japan) liefern Konjunkturdaten zum Jahresende 2020. In der Welthandelsorganisation WTO steht die Besetzung des Chefpostens an, die Chancen, dass erstmals eine Frau und Vertreterin Afrikas an die Spitze kommt, stehen gut.

Wie viele Menschen in Österreich zur Zeit arbeitslos sind und wie viele kurzarbeiten müssen, dazu gibt es am Dienstag ein Update. Die drei großen Telekomfirmen (A1 Telekom Austria, Hutchison Drei, Magenta) äußern sich zusammen zum Stand des 5G-Ausbaus und zum heimischen Telekommarkt an sich. Den Sponsormarkt Österreich 2020 hat das Focus Institut beleuchtet. EHL und Buwog liefern Zahlen zum Wiener Wohnungsmarkt. In Brüssel tagen die Finanzminister in größerer Runde im Ecofin.

Am Aschermittwoch geht der Ibiza-U-Ausschuss (auch Donnerstag) weiter. Von der Statistik Austria werden Details zur Firmeninsolvenzstatistik 2020 bekanntgegeben. Es gibt eine neue Studie zum Homeoffice. Der europäische Autoherstellerverband kann berichten, wie das Autojahr 2021 begonnen hat. Aus den USA kommen zahlreiche Konjunkturzahlen, abendlich gekrönt von den Fed-Protokollen zur Jänner-Sitzung der Notenbanker.

Im Verfahren Ex-Casinos-Vorstand Sidlo gegen den Glücksspielkonzern wird am Donnerstag Sidlo am Handelsgericht einvernommen. Jahreszahlen gibt es vom Versicherungskonzern UNIQA, Quartalszahlen vom Caterer Do&Co, aber auch von Airbus. In Eisenstadt tagt wieder der Commerzialbank-U-Ausschuss, geladen sind unter anderem der burgenländische Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Ex-Wirtschaftslandesrat Karl Kaplan (ÖVP).

Der Freitag steht bisher im Zeichen von Jahresabschlüssen, darunter Rosenbauer (vorläufig), Magna, Allianz. Außerdem kommt die österreichische Kfz-Bestandsstatistik 2020.