Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 15.02. bis 21.02.

Corona, Casinos, Commerzialbank - Lostage für Gastronomen: Keine Lockerungen für Wirte absehbar

Die seit November gesperrte Gastronomie hatte an die nächste Woche große Hoffnungen auf ein Aufsperren im März geknüpft. Ursprünglich - also bevor sich mutierte Viren anfingen breitzumachen. Abhängig von den Corona-Infektionszahlen wollte die Regierung Mitte Februar entscheiden, wie es für die Wirte weitergeht. Zuletzt dominierte Pessimismus. Im Burgenland arbeitet sich der Commerzialbank-Untersuchungsausschuss im Mattersburger Bankskandal vor. Für Konzerne ist Bilanzsaison.

Für heimische Gastronomen wird der Montag damit wieder schicksalhaft, Lockerungsschritte waren am Freitag jedenfalls nicht absehbar. In Brüssel tagen die Euro-Finanzminister. Große Wirtschaftsräume (EU, USA, Japan) liefern Konjunkturdaten zum Jahresende 2020. In der Welthandelsorganisation WTO steht die Besetzung des Chefpostens an, die Chancen, dass erstmals eine Frau und Vertreterin Afrikas an die Spitze kommt, stehen gut.

Wie viele Menschen in Österreich zur Zeit arbeitslos sind und wie viele kurzarbeiten müssen, dazu gibt es am Dienstag ein Update. Die drei großen Telekomfirmen (A1 Telekom Austria, Hutchison Drei, Magenta) äußern sich zusammen zum Stand des 5G-Ausbaus und zum heimischen Telekommarkt an sich. Den Sponsormarkt Österreich 2020 hat das Focus Institut beleuchtet. EHL und Buwog liefern Zahlen zum Wiener Wohnungsmarkt. In Brüssel tagen die Finanzminister in größerer Runde im Ecofin.

Am Aschermittwoch geht der Ibiza-U-Ausschuss (auch Donnerstag) weiter. Von der Statistik Austria werden Details zur Firmeninsolvenzstatistik 2020 bekanntgegeben. Es gibt eine neue Studie zum Homeoffice. Der europäische Autoherstellerverband kann berichten, wie das Autojahr 2021 begonnen hat. Aus den USA kommen zahlreiche Konjunkturzahlen, abendlich gekrönt von den Fed-Protokollen zur Jänner-Sitzung der Notenbanker.

Im Verfahren Ex-Casinos-Vorstand Sidlo gegen den Glücksspielkonzern wird am Donnerstag Sidlo am Handelsgericht einvernommen. Jahreszahlen gibt es vom Versicherungskonzern UNIQA, Quartalszahlen vom Caterer Do&Co, aber auch von Airbus. In Eisenstadt tagt wieder der Commerzialbank-U-Ausschuss, geladen sind unter anderem der burgenländische Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Ex-Wirtschaftslandesrat Karl Kaplan (ÖVP).

Der Freitag steht bisher im Zeichen von Jahresabschlüssen, darunter Rosenbauer (vorläufig), Magna, Allianz. Außerdem kommt die österreichische Kfz-Bestandsstatistik 2020.

APA - Termine von Mo, 15.02.21 bis Fr, 19.02.21

APA - Termine am Montag, 15. Februar 2021

WIEN

* WI Bekanntgabe Bank Austria "Konjunkturindikator Februar" (vormittags)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 09:00 WI XI PK anlässlich Österreichs größter virtueller Lehrlingsmesse mit u. a. LH Kaiser (SPÖ), LHStv. Schaunig (SPÖ)

Live-Übertragung auf www.kaernten.tv

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 15:00 WA AA Treffen der Finanzminister der Eurogruppe

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Industrieproduktion Dezember

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Handelsbilanz Dezember

JAPAN

* 00:50 WA Bekanntgabe japanisches BIP 4. Quartal (1. Veröffentlichung)

SCHWEIZ

* WA AA Welthandelsorganisation (WTO) entscheidet über Besetzung des Chefpostens

USA

- WA WB Feiertagsbedingt geschlossen sind die US-Börsen (NYSE, Nasdaq) und der US-Anleihemarkt

APA - Termine am Dienstag, 16. Februar 2021

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Kapsch TrafficCom "Ergebnis 3. Quartal 2020/21"

* WI II Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie Zahlen zu Kurzarbeit"

- 10:00 WI Online-PK EHL Immobilien, Buwog Group "Wiener Wohnungsmarktbericht" mit Vorst. Riedl (Vonovia, Buwog-Österreich-Geschäft), GF Holler (Buwog Group), GF Ehlmaier (EHL-Gruppe), GF Bauernfeind (EHL Wohnen) (live auf https://www.wohnungsmarktbericht.at/stream/)

- 10:30 WI SI MI Online-PK Focus Institut "Sponsormarkt Österreich 2020" mit Grell (Focus), Beran (Audi Markenleiter) (Anmeldung erforderlich)

- 11:00 WI IT Online-Jahres-PG "Aktuelle Entwicklungen im Telekomsektor und 5G-Ausbau in Österreich" mit CEO Grausam (A1 Telekom Austria), CEO Schrefl (Hutchison Drei), CEO Bierwirth (Magenta) (Daten nach Anmeldung)

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 10:00 WA AA II Informeller Online-EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe Eurozone-BIP 4. Quartal (2. Veröffentlichung)

DEUTSCHLAND

* 11:00 WA ZEW-Konjunkturerwartungen Februar - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

APA - Termine am Mittwoch, 17. Februar 2021

WIEN

* BILD II CI WI Ibiza-U-Ausschuss

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Unternehmensinsolvenzen 2020"

- 11:30 WI CI Online-Präsentation Starface "Integral-Umfrage zu Homeoffice - Zwischen Kids, Katzen und (Daten-)Chaos" mit Studienleiterin Starecek (Integral), Gründer und GF Buzin (Starface), Country-Manager Hable (Anmeldung erforderlich) (live auf http://go.apa.at/JS8WxDty)

STEIERMARK

Bad Gleichenberg

* 11:00 WI CI Online-PK Tourismusschulen Bad Gleichenberg, bmm "Urlauberstudie 2021" mit Brandstätter, Brollie, Pfandl (Anmeldung erforderlich) www.tourismusschule.com

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 08:00 WA Bekanntgabe Europ. Autohersteller-Verband ACEA "Pkw-Neuzulassungen in Europa Jänner"

USA

* US-Einzelhandelsumsatz Jänner, US-Erzeugerpreise Jänner, US-Industrieproduktion Jänner, US-Lagerbestände Dezember

* 20:00 WA Bekanntgabe US-Notenbank Fed Protokoll der FOMC-Sitzung vom 26./27. Jänner ("Minutes")

APA - Termine am Donnerstag, 18. Februar 2021

WIEN

* BILD II CI WI Ibiza-U-Ausschuss

* WI WB Bekanntgabe DO & CO "Ergebnis 3. Quartal 2020/21" (per 31.12.)

- 09:30 WI CI Online-PG AgrarMarkt Austria (AMA) "Bio-Markt 2020" anl. Online-Messe Biofach in Nürnberg (17.-19.2.) u.a. mit Obfrau Grabmann (Bio Austria), GF Blass (AMA-Marketing), Köcher-Schulz (AMA-Bio-Marketing) (live auf http://events.streaming.at/ama-20210218)

* BILD 09:40 WI II Casinos Austria - Klage Ex-Casinos-Vorstand Sidlo gegen Casinos - Einvernahme von Kläger Sidlo

* 10:00 WI WB Online-PG UNIQA "Vorläufige Zahlen 2020" mit CEO Brandstetter, CFO Svoboda, Kindl, Humer, Knapp - 07:30 Ergebnis-Bekanntgabe (Daten nach Anmeldung)

- 18:00 WI CI Online-Diskussion IG Windkraft "Energiecharta-Vertrag: Geheimwaffe der fossilen Konzerne" mit Bernhard (NEOS), Hammer (Die Grünen), Herr (SPÖ), Bürger (Attac), Moidl (IG Windkraft) http://go.apa.at/Lt4XnChr (Daten nach Anmeldung)

- 18:30 WI II Online-Salon-Z "Entwicklungen am Arbeitsmarkt" mit Arbeitsminister Kocher (Anmeldung erforderlich) (via Zoom, Daten nach Anmeldung)

BURGENLAND

Eisenstadt

- BILD 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung mit u.a. Alt-Landeshauptmann Niessl, Bgm. Posch-Gruska (Hirm) und Strommer, ehemaliger Dritter Landtagspräsident

KÄRNTEN

Klagenfurt

* 10:30 WI CI PG Arbeiterkammer Kärnten "AK-Rechtsschutzbilanz 2020" mit u. a. AK-Präsident Goach Übertragung auf ktn.ak.at/livestream

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 13:30 WA Bekanntgabe EZB "Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 21. Jänner"

NIEDERLANDE

* 06:30 WA Bekanntgabe Airbus Group "Ergebnis 4. Quartal sowie Jahresergebnis"

USA

Washington

* US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche), US-Import- und Exportpreise Jänner, US-Baubeginne Jänner

APA - Termine am Freitag, 19. Februar 2021

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Rosenbauer International AG "Vorläufige Ergebnisse 2020"

* WI Bekanntgabe Statistik Austria "Kfz-Bestand 2020"

KANADA

Ontario

* WA WI Bekanntgabe Magna "Ergebnis 4. Quartal" und "Jahresergebnis 2020"