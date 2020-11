Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 16.11. bis 22.11.

Folgen der Ausgangsbeschränkungen - Von Commerzialbank-U-Ausschuss bis Inflationsrate - Quartalszahlen - Warten auf Grasser-Urteil

Die Folgen der Ausgangsbeschränkungen, möglicherweise mit einer zusätzlichen Verschärfung im Laufe des Wochenendes, werden das Wirtschaftsgeschehen auch kommende Woche dominieren. Daneben laufen zwei Sitzungen des Commerzialbank-U-Ausschusses in Eisenstadt. Inflationszahlen für Oktober werden veröffentlicht und zahlreiche Quartalszahlen aus dem In- und Ausland. Ob es diese Woche schon ein Grasser-Urteil gibt ist noch offen.

Am Montag beraten die Agrarminister der EU-Länder per Video. In Österreich veröffentlicht die Bank Austria den Konjunkturbarometer für November. EU-Forschungskommissar Gabriel ist beim Vienna Economic Forum. Umweltministerin Gewessler spricht über Österreichs Maßnahmen am Weg zur Klimaneutralität.

Quartalszahlen vom Flughafen Wien und Rosenbauer sind für Dienstag angekündigt. Die Wirtschaftskammer Steiermark zerbricht sich den Kopf über das Weihnachtsgeschäft in Coronazeiten.

Der Mittwoch bringt Inflationszahlen vom Oktober und Quartalszahlen von Kapsch TrafficCom. In Deutschland gibt es eine Gläubigerversammlung zum Konkurs von Wirecard. Auch europaweite Pkw-Neuzulassungen im Oktober sind angesagt

Do&Co und Semperit veröffentlichen am Donnerstag Quartalszahlen, die UNIQA außerdem auch noch ihre neue Mittelfrist-Strategie. Die für Industrie und Binnenmarkt zuständigen Minister der EU-Länder kommen digital zusammen. Die Arbeiterkammer wirbt in einer Veranstaltung mit dem deutschen Wirtschaftsweisen Truger für öffentliche Ausgaben, um die Wirtschaft in der Coronapandemie wieder anzukurbeln.

Die Volksbank-Wien hat für Freitag eine Unternehmer-Studie parat. In Frankfurt gibt es einen Bankenkongress mit Spitzenvertretern von EZB und EBA. In einem virtuellen Treffen der zuständigen Minister der EU-Länder geht es um die Raumfahrt.

APA - Termine von Mo, 16.11.20 bis Fr, 20.11.20

APA - Termine am Montag, 16. November 2020

WIEN

* WI Bekanntgabe Bank Austria "Konjunkturindikator November" (vormittags)

* 11:00 WI AI IT Online-Veranstaltung "Vienna Economic Forum (VEF) - "Economy meets Politics in a Digital World" mit EU-Forschungs- und Innovationskommissarin Gabriel (Anmeldung erforderlich)

* 13:00 WI CI PG Umweltministerium "Upgrade Österreichs am Weg zu Klimaneutralität" - Notwendige Schritte mit Klimaschutzministerin Gewessler, Dir. Graichen (Think Tank Agora Energiewende, Deutschland) (Anmeldung erforderlich)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 10:00 WI II Online-PK "Gemeinsam für Kärnten - Die Zukunftsstrategie für den Arbeitsmarkt 2021+" mit u. a. LHstv. Schaunig (SPÖ), AMS-GF Wedenig, WK-Präsident Mandl (über kaernten.tv live)

OBERÖSTERREICH

Linz

- 11:30 WI Online-PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) "Oö. Exportmotor am Laufen halten" mit u.a. Präs. Hummer, LR Achleitner (ÖVP)

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

- 10:00 WA CA AA Online-EU-Agrar- und Fischereirat

APA - Termine am Dienstag, 17. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Rosenbauer International AG "Ergebnis 3. Quartal"

* 08:00 WI WB Bekanntgabe Flughafen Wien AG "Ergebnis 1.-3. Quartal" sowie "Verkehrszahlen Oktober"

- 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

- 14:00 WI AI "Brexit-Webinar" Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) "Brexit und Wirtschaft - Risiken und Chancen"

STEIERMARK

Graz

- 11:00 WI CI PG WK Steiermark "Weihnachtsgeschäft in Zeiten von Corona" u.a. mit Spartenobmann Wohlmuth

TIROL

Innsbruck

- 10:00 WI CI Online-PK Wirtschaftskammer Tirol "Jetzt erst recht: Ja zu Tirol" u.a. mit WK-Präsident Walser, Unterberger (Obmann Sparte Handel), Jirka (Obmann Sparte Gewerbe und Handel)

APA - Termine am Mittwoch, 18. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Kapsch TrafficCom "Ergebnis 1. Halbjahr 2020/21"

- 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

* GRAFIK 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Verbraucherpreisindex (VPI) Oktober"

- 13:00 WI CI Online-Diskussion Österreich Werbung (ÖW) "ÖW Global Talk - Reiselust versus Coronafrust" mit ÖW-GF Stolba, Quiring und Beaufils (Studienleiter des Rheingold Instituts), Lanner, Kolzer, Größwang, Riebler

BURGENLAND

Eisenstadt

- WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 08:00 WA Bekanntgabe Europ. Autohersteller-Verband ACEA "Pkw-Neuzulassungen in Europa Oktober"

Luxemburg

* WA AA EuGH-Urteil zu Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zu MwSt-Erstattung von Unternehmen aus anderen EU-Ländern

* GRAFIK 11:00 WA Bekanntgabe Verbraucherpreise EU/Eurozone Oktober

DEUTSCHLAND

München

* WA Gläubigerversammlung im Konkurs von Wirecard

APA - Termine am Donnerstag, 19. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Semperit AG Holding "Ergebnis 3. Quartal"

* WI WB Bekanntgabe Staatsdruckerei "Ergebnis 1. Halbjahr 2020/21" (per 30.9.)

* WI WB Bekanntgabe DO & CO "Ergebnis 1. Halbjahr 2020/21" (per 30.9.)

* 07:30 WI WB Bekanntgabe UNIQA "Ergebnis 1.-3. Quartal"

- 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

* 11:00 WI WB Online-PG UNIQA anl. Präsentation "Strategieprogramm 'UNIQA 3.0'" mit CEO Brandstetter, Vorständen Humer, Kindl, Knapp, Sobotka

- 15:00 WI AI Online-Veranstaltung Arbeiterkammer (AK) "Mit Wohlfahrtsstaat und öffentlichen Investitionen aus der Covid-Krise" mit dem deutschen Wirtschaftsweisen Truger

BURGENLAND

Eisenstadt

- WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb): U-Ausschuss-Sitzung

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 09:00 WI II "Kärntner Investitions- und Konjunkturkonferenz 2020-Q4" mit u.a. LH Kaiser (SPÖ), LHStv. Schaunig (SPÖ), LR Gruber (ÖVP), LR Schuschnig (ÖVP)

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

- 10:00 WA AA Online-EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt und Industrie)

APA - Termine am Freitag, 20. November 2020

WIEN

* 07:15 WI WB Bekanntgabe FACC "Bericht 3. Quartal"

- 08:30 WI Zeugeneinvernahmen zu Zivilklage von Tiroler Immounternehmer Pema-Gründer Schafferer gegen Pecik, Benko wegen s-Immo-Aktiengeschäften von 2016 bis 2018

* 10:00 WI Online-Präsentation Volksbank Wien "Unternehmer-Studie 2020" mit GD Fleischmann, COO Fronaschütz (Gallup Institut)

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 10:00 WA AA XA Online-EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (Raumfahrt)

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 09:00 WA AA "European Banking Congress" (EBC) u.a. mit EZB-Präs. Lagarde, Deutsche-Bank-Chef Sewing, Bundesbank-Präs. Weidmann (14:00), EBA-Chef Campa (14:15) und EU-Kommissionsvizepräs. Timmermans (15:15)