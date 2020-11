Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 23.11. bis 29.11.

Handel, Gastronomie und Tourismus im Lockdown - Nationalbank zur Finanzlage - Tourismus im Sommerhalbjahr - Quartalsergebnisse

Handel, Gastronomie und Tourismus kämpfen weiter mit den Folgen des Lockdowns. Dazu passend wird es eine Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten geben. Die Nationalbank veröffentlicht Zahlen zur Finanzlage von Haushalten und Unternehmen, die Statistik Austria zum Sommerhalbjahr im Tourismus. Dazu kommen zahlreiche Quartalsergebnisse heimischer Unternehmen, während die internationale Berichtssaison ausklingt.

Die IG Windkraft stellt am Montag ihre Position zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz vor.

Am Dienstag gibt es die wöchentlichen Zahlen zum Arbeitsmarkt. Die Arbeiterkammer berichtet über Homeoffice. Quartalszahlen kommen von der s Immo.

Die Nationalbank gibt am Mittwoch eine Pressekonferenz zur finanziellen Lage im Land. Quartalszahlen haben CA Immo, Immofinanz und Montana Tech angekündigt.

Mit UBM und Porr folgen am Donnerstag weitere Baukonzerne mit ihren Quartalszahlen. Außerdem präsentieren VIG, SBO und Marinomed Ergebnisse. Die Bank Austria präsentiert einen aktualisierten Wirtschaftsausblick. Die OECD berichtet über Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der Coronapandemie - und danach.

Der Freitag bringt Tourismuszahlen für Oktober und damit das Sommerhalbjahr, die Energiebilanz 2019 für Österreich und Quartalszahlen der Drei-Banken-Gruppe.

APA - Termine von Mo, 23.11.20 bis Fr, 27.11.20

APA - Termine am Montag, 23. November 2020

WIEN

- 09:30 WI CI II Online-PK IG Windkraft "EAG - Klimaschutz am Scheideweg" mit Umweltökonomie-Professor Wagner (New York University), GF Kettwig (Enercon), GF Moidl (IG Windkraft)

- 20:15 WI II CI "Corona-Bürgerforum mit Schwerpunkten Arbeit, Wirtschaft und Tourismus" auf Puls 4 und Puls 24 mit Vizekanzler Kogler, Wirtschaftsministerin Schramböck, Tourismusministerin Köstinger, Arbeitsministerin Aschbacher (live auf www.puls24.at)

APA - Termine am Dienstag, 24. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe s Immo AG "Ergebnis 1.-3. Quartal"

* WI II Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie Zahlen zu Kurzarbeit"

- 09:30 WI Online-Konferenz Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) "Automatisierung und Digitalisierung: Wie der Einkauf zukunftsfähige Lösungen steuert" u.a. mit Vollmer (The Boston Consulting Group), Janssen (RBI), Vizepräs. Schäffer (BMÖ)

* 10:00 WI II CI Online-PK Arbeiterkammer (AK) "So arbeitet Österreich im Homeoffice - Jetzt und in Zukunft" mit AK-Präsidentin Anderl, IFES-GF Zeglovits

OBERÖSTERREICH

Linz

- 10:30 WI II PK Oö. Bauernbund "Starke Kandidaten und ein zukunftsfähiges Programm zur LK-Wahl 2021" mit u.a. Obmann Hiegelsberger

- 13:00 WI Online-PK "Anlageverhalten im Coronajahr unter dem Aspekt marktpsychologischer Analysen" mit Finanzwissenschafter Teodoro Cocca, GD-Stv. Keplinger-Mitterlehner (RLB OÖ), GF Lassner-Klein (Kepler-Fonds KAG)

APA - Termine am Mittwoch, 25. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe CA Immo AG "Ergebnis 3. Quartal" (abends, nach Börseschluss)

* WI WB Bekanntgabe Immofinanz AG "Ergebnis 3. Quartal" - abends, nach Börsenschluss

* WI WB Bekanntgabe Montana Tech Components AG (MTC) "Ergebnis 3. Quartal"

* 10:00 WI Online-PK Oesterreichische Nationalbank (OeNB) "Financial Stability Report 40" mit OeNB-Gouverneur Holzmann, Vize-Gouverneur Haber, Dir. Ritzberger-Grünwald (Anmeldung erforderlich) (nur mit Einladung)

USA

New York

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage)

APA - Termine am Donnerstag, 26. November 2020

WIEN

- WI WB Bekanntgabe Immofinanz AG "Finanzbericht zum 3. Quartal"

* WI WB Bekanntgabe UBM Development AG "Ergebnis 3. Quartal"

* WI WB Bekanntgabe Porr AG "Ergebnis 3. Quartal"

* WI WB Bekanntgabe Marinomed "Ergebnis 3. Quartal"

* 08:00 WI WB Bekanntgabe Vienna Insurance Group (VIG) "Ergebnis 3. Quartal"

* 08:00 WI WB Bekanntgabe Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) "Ergebnis 3. Quartal"

- 09:45 WI Anglo Austrian (früher Meinl Bank) Bank (AAB) - Erste Gläubigerversammlung, Berichtstagsatzung und allgemeine Prüfungstagsatzung im Konkursverfahren

* 10:00 WI Bekanntgabe Bank Austria "Einkaufsmanagerindex November"

- 10:00 WI MI Online-Veranstaltung AgrarMarkt Austria (AMA) "AMA-Forum - Alles Fake! Helfen Informationen gegen Verschwörungstheorien?" u.a. mit GF Blass (AMA-Marketing), Vorstand Beutelmeyer (Market Institut) (Anmeldung erforderlich) (nur mit Einladung)

* 10:00 WI Online-PK Bank Austria "Ausblick auf die Weltwirtschaft und Österreich 2021/22 - Nach einem harten Winter kommt der Frühling" mit Chefökonom Bruckbauer, Ökonom Pudschedl

- 16:00 WI II CI Online-Podiumsdiskussion "Arbeitsplätze versus Klimaschutz? Krisenpolitik und die Rolle der Gewerkschaften" mit Umweltministerin Gewessler, Bundes-GF Dürtscher (GPA-djp), Pichler (Politikwissenschafterin, Universität für Bodenkultur), Bacher (System Change Not Climate Change)

DEUTSCHLAND

Berlin

* 10:00 WA MA Online-HV Axel Springer u.a. mit Beschlussfassung über Squeeze-Out

* 11:00 WA AA Webinar OECD "Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond" u.a. mit Bellmann (Institute for Employment Research IAB, Nürnberg), Senior Economist Hijzen (OECD) https://events.oecd-berlin.de/events.html?id=51

USA

New York

- WA WB Feiertagsbedingt geschlossen sind die US-Börsen (NYSE, Nasdaq) und der US-Anleihemarkt

APA - Termine am Freitag, 27. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Warimpex "Ergebnis 3. Quartal"

- WI WB Online-Veröffentlichung Oberbank AG "Bericht 1.-3. Quartal"

- WI WB Online-Veröffentlichung Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) "Zwischenbericht 3. Quartal"

- WI WB Bekanntgabe BKS Bank "Zwischenbericht 3. Quartal"

* GRAFIK 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Energiebilanz 2019" (endgültig)

* GRAFIK 09:00 WI CI Bekanntgabe Statistik Austria "Tourismus-Zahlen Oktober" (Ankünfte und Nächtigungen) sowie Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober)

EU

Brüssel

* 11:00 WA Geschäftsklimaindex Eurozone und Index Wirtschaftsstimmung November

USA

New York

- WA WB Feiertagsbedingt verkürzter Handel an US-Börsen NYSE (bis 19 Uhr MEZ) und Nasdaq (bis 19 Uhr MEZ) sowie am US-Anleihemarkt (bis 20 Uhr MEZ)