Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 30.11. bis 6.12.

Vor möglichen Lockerungen des Lockdowns - Arbeitslosenzahlen November - BIP im 3. Quartal - Treffen Finanzminister der EU - Mattersburg-U-Ausschuss - Grasser-Urteil am Freitag

Die dritte Woche im Lockdown sollte zeigen, wie es mit Lockerungen ab 7. Dezember bestellt ist. Erleichterungen für Schulen und Handel wären möglich. Details will die Regierung diese Woche bekanntgeben. Vielleicht gibt es in der Woche auch Bewegung beim Thema Ski-Lockdowns. Weiters kommen Zahlen zu Arbeitslosen in Österreich und von der OECD zu Maßnahmen zum Erhalt von Jobs. Die US-Notenbank Fed gibt einen Konjunkturausblick. Am Freitag kommt das Grasser-Urteil.

Abgesehen von Corona- und Konjunkturüberlegungen gibt es weitere Sitzungen des Landtags-U-Ausschusses zur Pleite der Commerzialbank Mattersburg. Auch Quartalsergebnisse stehen an. Die Ölminister der OPEC und ihrer Partnerländer treffen sich in Wien. Digital kommen die Finanzminister der EU-Länder zusammen.

Am Montag kommen die Ölminister der OPEC in Wien zusammen. Die Statistik Austria gibt die Zahlen der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal bekannt. Infineon berichtet über das Geschäftsjahr 2019/20. In der digitalen Welt beraten die Finanzminister der Euroländer.

Arbeitslosenzahlen für November stehen am Dienstag an, passend dazu berichten die Sozialwirtschaft Österreich und andere über Jugendarbeitslosigkeit. Die OECD präsentiert ihre Herbstprognose für die Weltkonjunktur. Die Finanzminister der EU-Länder treffen sich digital, die Energieagentur präsentiert einen Heizkostenvergleich. Von den EU-Statistikern kommt eine Vorausschätzung der Inflation der Eurozone im November, von Zumtobel Halbjahreszahlen.

Ibiza- und Commerzialbank-U-Ausschüsse stehen am Mittwoch (und Donnerstag) am Programm. Die US-Notenbank Fed gibt einen Konjunkturausblick.

Die Pensionskassen stellen am Donnerstag einen neuen Ombudsmann vor. Am Abend wird über das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz diskutiert.

Am Freitag wird das Urteil im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser verkündet. Aus den USA sínd Konjunkturdaten angekündigt.

APA - Termine von Mo, 30.11.20 bis Fr, 04.12.20

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Montag, 30. November 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Rath AG "Bericht 3. Quartal"

* WA WI OPEC-Ölministertreffen

* GRAFIK 09:00 WI II Bekanntgabe Statistik Austria "Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Hauptaggregate 3. Quartal"

* 09:00 WI Online-PK anl. Präsentation "Kaufhaus Österreich - Eine neue E-Commerce-Plattform" mit Wirtschaftsministerin Schramböck, WKÖ-Präsident Mahrer (Anmeldung erforderlich) (live auf https://www.facebook.com/wirtschaftskammer) (via Skype) - 09.30 Pressestatements ausschließlich für TV- und Radioteams

* 10:00 WI Online-PG Infineon Austria "Zahlen, Daten und Fakten des Geschäftsjahres 2019/20" mit Vorstandsvorsitzender Herlitschka, Finanzvorstand Heinrich, Vorstand Reisinger (Anmeldung erforderlich, Daten nach Anmeldung)

- 10:00 WI AI Online-Konferenz Arbeiterkammer (AK), Gewerkschaft vida, European Transport Workers Federation (ETF), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) "Europa auf dem Holzweg? Grenzüberschreitend Arbeiten auf der Schiene - Das EuGH-Urteil Dobersberger 'Henry am Zug' und die möglichen Folgen" u.a. mit vida-Vors. Hebenstreit, AK-Arbeitsrechtsexperten Gagawczuk, Wixforth (DGB), Tilling (ETF) http://go.apa.at/bJsTZZQg (Daten nach Anmeldung)

- 14:00 WI WB o HV Autobank (virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit)

- 17:30 WI Online-Diskussion Wirtschaftspolitisches Zentrum Wien (WPZ), ÖVFA, CFA Austria "Wagniskapital in Österreich - Wie finanzieren wir Wachstum und Innovation nach Covid-19?" mit Keuschnigg (Leiter des WPZ St. Gallen-Wien), Bobek (Erste Asset Management), Brunner (RBI), Präs. Kinsky (AVCO), Lininger (Wiener Börse) (Anmeldung erforderlich)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 09:00 WI II Online-PK "Gemeinsam für Kärnten - Territorialer Beschäftigungspakt 2021" mit u. a. LH Kaiser (SPÖ), Peter Wedenig (AMS) (über MS-Teams und www.kärnten.tv, Fragen an abt1.lpd@ktn.gv.at)

SALZBURG

Salzburg

- 09:30 WI Online-PG Spar European Shopping Centers (SES) "Digitales Kunden-Tool für alle stationären Händler in Österreich" mit COO Andexlinger (SES), CEO John (Loop New Media) (Anmeldung erforderlich)

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 14:00 WA AA Online-Treffen der Finanzminister der Eurogruppe

DEUTSCHLAND

Wiesbaden

* 14:00 WA Bekanntgabe deutsche Verbraucherpreise November (vorläufig)

JAPAN

Tokio

* 00:50 WA Bekanntgabe Industrieproduktion Oktober

USA

Chicago

* 15:45 WA Bekanntgabe US-Index Einkaufsmanager Chicago November

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Dienstag, 01. Dezember 2020

WIEN

* GRAFIK WI II Bekanntgabe Arbeitsmarktdaten November

* WA WI Treffen OPEC und Nicht-OPEC-Minister (OPEC+)

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Zumtobel AG "Ergebnis 1. Halbjahr 2020/21" (Mai bis Oktober)

- 09:00 WI CI II Land- und Forstwirtschaftsausschuss des Nationalrates

- 09:00 WI Online-PG Magenta (früher T-Mobile), Austrian Real Estate (ARE), JP Immobilien "Digitalisierung in der Immobilienbranche" mit CCO Zesch (Magenta), CEO Weiss (ARE), GF Jelitzka (JP Immobiliengruppe) (via WebEx-Meeting)

- 09:00 WI II IT Online-PK Verein fit4internet, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) "Berufsbezogene digitale Kompetenzen" mit Wirtschaftsministerin Schramböck, GF Immitzer (Porsche Informatik GmbH), GF-Mitglied Raffaseder (FH St. Pölten) (via Cisco Webex)

* 09:30 WI CI Online-PG Österreichische Energieagentur "Heizkostenvergleich" mit GF Traupmann, Projektleiter Trnka (via MS Teams)

- 10:00 WI Online-Veranstaltung Handelsverband "Handelskolloquium - Connecting the Dots" u.a. mit Wirtschaftsministerin Schramböck, CEO Helm (Müller Drogeriemarkt), CEO Stadlhuber (Signa), Vorstandsvors. Drexel (Spar), Country-Dir. Antlanger-Winter (Google), GF Will (Handelsverband) (Anmeldung erforderlich) (kostenpflichtig) www.handelskolloquium.at

- 10:30 WI CI II Verkehrsausschuss des Nationalrates

- 11:00 WI Online-PK Sozialwirtschaft Österreich, dabei-austria, arbeit plus "Jugendarbeitslosigkeit darf sich nicht verfestigen" mit Berger (Sozialwirtschaft Österreich), GF Hashemi (arbeit plus), GF Schneyder (dabei austria) (live auf https://tinyurl.com/y4os7d2a) (via Zoom)

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* 10:00 WA AA II Online-EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung)

DEUTSCHLAND

Berlin

* 09:00 WA AA IT "Digital-Gipfel" (virtuell) u.a. mit Reden von Wirtschaftsmin. Altmaier (09:30), EU-Kommissionspräs. von der Leyen (11:00), Bitkom-Präs. Berg (13:30) sowie von Kanzlerin Merkel (14:00)

Frankfurt

* 10:00 WA Bekanntgabe Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Deutschland, EU und Eurozone November (2. Veröffentlichung)

Nürnberg

* 10:00 WA AA Bekanntgabe deutsche Arbeitsmarktdaten November

FRANKREICH

Paris

* GRAFIK 11:00 WA AA Präsentation OECD "Neuer halbjährlicher Wirtschaftsausblick 'Economic Outlook No. 108 - Herbstprognose'" mit Generalsekretär Gurria, Chefökonomin Boone (live auf http://go.apa.at/KQszzwrk)

14:00 Webinar zu den wichtigsten Prognosen für die mittel-osteuropäischen Staaten mit den Wirtschaftsexperten Pereira, Diagne, Goujard und Silva

SCHWEIZ

Bern

* 07:45 WA Bekanntgabe Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) "Schweizer BIP im 3. Quartal"

Zürich

- 22:15 WA WB Ergebnis der Überprüfung des europäischen Stoxx-Blue-Chip-Indices Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 (sowie des Stoxx-600)

USA

Washington

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Bauausgaben Oktober

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Mittwoch, 02. Dezember 2020

WIEN

* WI WB ATX-Komitee - Turnusmäßige Sitzung zur Neugewichtung des Index (für Abend erwartet, ca. 19 Uhr)

* BILD 10:00 II CI WI Ibiza-U-Ausschuss - Auskunftspersonen: - Alexander Merwald (Novomatic), Markus Braun (Sigma), Stefan Krenn (Novomatic)

- 14:00 WI II CI Wirtschafts-, Industrie- und Energieausschuss des Nationalrates

- 14:00 WI AI "Brexit-Webinar" Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) "Brexit und Dienstleistungen - Freizügigkeit auf Sparflamme" https://bit.ly/3ksYioV

BURGENLAND

Eisenstadt

* 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb) "U-Ausschuss-Sitzung"

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Arbeitsmarktdaten Oktober

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Erzeugerpreise Oktober

DEUTSCHLAND

München

* WA Bekanntgabe Osram "Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020"

USA

Washington

* 20:00 WA US-Notenbank Fed veröffentlicht Konjunkturbericht "Beige Book"

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Donnerstag, 03. Dezember 2020

WIEN

* BILD 09:00 II CI WI Ibiza-U-Ausschuss - Auskunftspersonen: Ilse Vrabl-Sanda (WKStA), Alfred Hacker (Finanzministerium), Peter Erlacher (Casinos Austria)

- 09:30 WI Online-PG anl. Studienpräsentation "Covid-19 führt zu tiefgreifenden Veränderungen im Zahlungsverkehr" mit Studienleiterin Kraft-Kinz (PF19), CEO Pirkner (Blue Code International AG), Gruber (Neobank bunq), Sprengseis (mobile-pocket) (via Zoom)

* 10:00 WI II Online-PG WKÖ - Fachverband der Pensionskassen "Präsentation der neuen Ombudsstelle" (via Zoom)

- 10:00 WI Online-Mediengespräch "Meilensteine für den Weg aus der Systemkrise: Wirtschaftspolitische Akzente jetzt und nach Corona" mit Prof. Hacker (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin), Schulmeister (Wirtschaftsforscher) (Anmeldung erforderlich) (live auf http://go.apa.at/umEV9On5) (Online via Zoom)

* 18:30 WI CI II Digitales Trendforum Oesterreichs Energie "Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und die Politik" mit Präs. Strugl (Oesterreichs Energie), Generalsekretärin Schmidt (Oesterreichs Energie), ÖVP-Energiesprecherin Graf, Grünen-Energiesprecher Hammer, FPÖ-Energiesprecher Kassegger, NEOS-Energiesprecher Schellhorn, SPÖ-Energiesprecher Schroll http://www.oesterreichsenergie.at/trendforum-digital.html

- 19:00 WI Online-Veranstaltung "Das gute Geld - 4. Forum für nachhaltige Geldanlagen, alternative Investments und Green Banking" www.gutesgeld.at

BURGENLAND

Eisenstadt

* 10:00 WI II Commerzialbank Mattersburg (Cb) "U-Ausschuss-Sitzung"

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Einzelhandelsumsatz Oktober

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 10:00 WA Bekanntgabe Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Deutschland, EU und Eurozone November (2. Veröffentlichung)

* 22:10 WA WB Turnusmäßige vierteljährliche Sitzung des Arbeitskreis Indizes der Deutsche Börse AG über mögliche Änderungen der Indizes der DAX-Familie (Ergebnis am Abend ca. 22.10 Uhr zu erwarten)

USA

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Freitag, 04. Dezember 2020

WIEN

* GRAFIK WI II Bekanntgabe Statistik Austria "NUTS 2 - Regionales BIP und Hauptaggregate 2019"

* BILD VIDEO 10:30 WI II CI Urteilsverkündung im Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

OBERÖSTERREICH

Linz

- 11:30 WI CI Online-PK Arbeiterkammer OÖ "Leistungen der oberösterreichischen Beschäftigten in der Coronakrise" mit AK-OÖ-Präsident Kalliauer

DEUTSCHLAND

Berlin

* 08:00 WA Bekanntgabe deutscher Auftragseingang Oktober

USA

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Arbeitsmarktdaten November

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Handelsbilanz Oktober

* 16:00 WA Bekanntgabe US-Auftragseingang Industrie Oktober