Sieben Terrorverdächtige in Dänemark in Untersuchungshaft genommen

Angeblich einen oder mehrere Angriffe geplant

In Dänemark sind insgesamt sieben Menschen wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft genommen worden. Wie der dänische Geheimdienst PET am Donnerstag mitteilte, wurden sie bei einem großen Anti-Terror-Einsatz vom Samstag bis Montag festgesetzt. Sie werden beschuldigt, einen oder mehrere Terrorangriffe geplant oder anderweitig an versuchten Terrortaten mitgewirkt zu haben.

Den Angaben zufolge sollen sie Mittel für die Herstellung von Sprengstoff sowie Waffen angeschafft haben oder daran beteiligt gewesen zu sein. Sechs weitere Personen sollten noch am Donnerstag in der Stadt Holbæk rund 50 Kilometer westlich von Kopenhagen einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie sollen eine Verbindung zu dem Fall haben.

Darüber hinaus wurde nach PET-Angaben im selben Fall eine weitere Person in Deutschland festgenommen. Ob es sich um denselben Fall wie die zuvor bekannt gewordene Festnahme dreier Syrer in Deutschland oder Dänemark handelte, wollte eine PET-Sprecherin nicht bestätigen.

Die Polizei in Deutschland und Dänemark hatte drei Brüder aus Syrien festgenommen, die womöglich in Europa einen Terroranschlag geplant hatten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde einer von ihnen am vergangenen Wochenende in Hessen festgenommen. Seine beiden Brüder, von denen einer in Dessau-Roslau ansässig war, hat die Polizei den Angaben zufolge in Dänemark festgesetzt. Dort seien auch die Chemikalien gefunden worden, hieß es. Über die Festnahme hatte zuerst der "Spiegel" berichtet.