Sieben Tote bei Absturz von Militärflugzeug in Nigeria

Besatzung sollte nach entführten Schülern suchen

Beim Absturz eines Militärflugzeugs in Nigeria sind alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Soldaten verunglückten am Sonntag nach Militärangaben bei der Suche nach 42 Geiseln, die am Mittwoch aus einer Schule im Bundesstaat Niger entführt worden waren. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Ein Armeesprecher sagte, auf dem Rückweg von der "Beobachtungsmission" habe der Pilot einen Triebwerksausfall gemeldet.

Schwer bewaffnete Angreifer in Militäruniformen hatten am Mittwoch eine staatliche Schule in Kagara überfallen. Sie töteten einen Schüler und nahmen 42 Geiseln, darunter 27 Schüler und drei Lehrer. Präsident Muhammadu Buhari wies die Armee und die Polizei an, die Entführten zu befreien.

Im Nordwesten und im Zentrum Nigerias gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Entführungen. Im Dezember waren im Nordwesten Nigerias mehr als 300 Schulkinder entführt worden. Zu dieser Tat hatte sich die Islamistengruppe Boko Haram bekannt, die Schüler kamen später wieder frei.