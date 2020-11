Sieben Waldrappen in Italien von Wilderern getötet

Schwarzes Jahr für die Zugvögel, die in der Nähe von Salzburg im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts ausgewildert werden

Sieben Waldrappen, die in Österreich im Rahmen eines europäischen Wiederansiedlungsprojekts ausgewildert worden und in diesem Jahr in Richtung Süden geflogen sind, sind in Italien getötet worden. Das ist die negativste Bilanz seit Beginn des Wiederansiedlungsprojekts "Life+" vor sechs Jahren. In den vergangenen Jahren waren bereits 15 Waldrappen getötet worden.

Wie aus dem Park "Natura Viva" in Bussolengo bei Verona - italienischer Partner des Salzburger Waldrappteams - verlautete, wurden die Zugvögel vor allem entlang der Küstenstrecke zwischen der ligurischen Hafenstadt La Spezia und dem toskanischen Grosseto erschossen. Dies sei ein heikler Korridor für die Migration von Zugvögeln, da diese hier oft Opfer von Wilderern seien, sagte Cesare Avesani Zaborra, wissenschaftlicher Direktor des Parks "Natura Viva". Er forderte das italienische Umweltministerium zur Einrichtung eines Korridors zum Schutz der Zugvögel auf.

150 Waldrappen fliegen zwischen Italien, Österreich und Deutschland. "Auch für sie war das Pandemie-Jahr 2020 das schlimmste, mit dem sie sich bisher konfrontieren mussten", sagte Avesani Zaborra.

Die gänsegroßen, glatzköpfigen Waldrappen lebten bis ins 17. Jahrhundert im Alpen- und Mittelmeerraum. Heute sind die Zugvögel in freier Wildbahn praktisch ausgestorben. Die illegale Jagd ist dafür die Hauptursache, auf die drei Viertel der Todesfälle zurückzuführen sind. Im Rahmen des EU-Projektes soll die schwarz-grün-violett schillernde Ibis-Art wieder angesiedelt werden - seit 2011 laufen Projekte im bayrischen Burghausen und bei Salzburg. Angeleitet von Ultraleichtfluggeräten lernen die Vögel, in ihr toskanisches Winterquartier nahe Grosseto zu ziehen.

Die Zugvögel müssen im ersten Jahr von den Eltern die Flugroute nach Italien erlernen. Von Menschen aufgezogene Jungvögel kennen den Weg nicht. Menschliche Zieheltern, auf die sie geprägt sind, geleiten sie jedes Jahr mit Leichtflugzeugen und fliegen ihnen voraus.