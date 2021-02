Per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Eine Siebenjährige ist am Montag in Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) bei einem Skiunfall verletzt worden. Das Mädchen war Polizeiangaben zufolge bei der Abfahrt auf einer sogenannten roten Piste über einen Sperrbaum fünf Meter abgestürzt und auf einer Straße gelandet. Die Wienerin wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in ein Krankenhaus geflogen.