Siebenjährige in Wien nach Unterricht vermisst - wieder aufgetaucht

Wollte alleine nach Hause gehen - Pkw-Lenker brachte Mädchen in Sicherheit, als es beim Margaretengürtel über Fahrbahn laufen wollte

Mit dem Schrecken ist am Montagnachmittag eine Familie in Wien-Favoriten davon gekommen: Ein siebenjähriges Mädchen war nach der Schule nicht mehr auffindbar. Die Polizei organisierte eine groß angelegte Personenfahndung mit u.a. Polizeihundeeinheit und Polizeihubschrauber, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die Suche ging gut aus: Das Mädchen tauchte wieder auf - es dürfte versucht haben, nach dem Unterricht alleine nach Hause zu gehen statt auf die Mutter zu warten.

Gefunden hat das Kind ein 37 Jahre alter Mann, der mit seinem Pkw unterwegs war. Als das Mädchen versucht hatte, im Bereich des Margaretengürtels über die Fahrbahn zu laufen, hielt er an, "sprang aus dem Fahrzeug und brachte es in Sicherheit", schilderte ein Sprecher der Polizei der APA.

Der Mann fand im Schulrucksack des Kindes Notfallnummern von Verwandten, die er kontaktierte, um mitzuteilen, dass das Kind gefunden sei, schilderte der Sprecher weitere Details. Eine Funkwagenbesatzung des Stadtpolizeikommandos Favoriten holte das Mädchen schließlich ab und brachte es wohlbehalten und unverletzt nach Hause.