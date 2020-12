Josef Zauner übergibt an Sohn Philipp

In der seit 1832 familiengeführten Traditionskonditorei Zauner in Bad Ischl schwingt mittlerweile die siebente Generation den Rührlöffel: Nach 54 Jahren übergibt Josef Zauner die Geschicke der "k.u.k. Hofzuckerbäckerei" an seinen Sohn Philipp. Der gelernte Konditor, studierte Betriebswirt und "Botschafter der österreichischen Mehlspeiskultur" wurde mit November zum Geschäftsführer bestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.