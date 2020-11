Siemens Healthineers kommt bei Varian-Übernahme voran

Deutscher Konzern will Zusammenschluss mit US-Krebsspezialisten bis zur Jahreshälfte 2021 vollzogen haben

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers macht Fortschritte bei der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian. Nach der Federal Trade Commission (FTC) gab auch der für Investitionen ausländischer Unternehmen zuständige Ausschuss CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) grünes Licht. CFIUS habe keine Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit, wie die Siemens-Tochter mitteilte.

Siemens Healthineers gehe weiterhin davon aus, dass der Zusammenschluss mit Varian in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 vollzogen werde.