Signa hat ersten Mieter für Elbtower in Hamburg

Baufertigstellung des 64-stöckigen Turms ist 2025 geplant, Tiefbauarbeiten starten im Frühjahr 2021 - Das künftig höchste Gebäude der Hansestadt entsteht

Der österreichische Immobilienkonzern Signa baut bis 2025 einen Wolkenkratzer in Hamburg und hat dafür auch schon einen ersten Mieter gefunden. Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) wird Büroflächen im Umfang von mindestens 11.000 Quadratmeter (mit Option auf weitere 2.000 Quadratmeter) für mindestens zehn Jahre (mit Option für weitere fünf Jahre) übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

"Noch vor dem offiziellen Vermarktungsstart der Flächen im Frühjahr 2021 haben wir die ersten großen Mieter für den Elbtower gefunden", betonte der CEO von Signa Real Estate Germany, Timo Herzberg.

Die Auswahl eines Hotelbetreibers sei ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Die vollständige Vermietung des Sockels stehe bevor. Namhafte internationale Luxus-Lifestyle-Konzepte, die bisher nicht in Hamburg vertreten seien, hätten sich um Flächen in dem letztlich 245 Meter hohen Turm beworben. Der Elbtower in der HafenCity wird das höchste Gebäude in der Hansestadt und den Angaben zufolge das dritthöchste in Deutschland. Der Beginn der Tiefbauarbeiten ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Als gemischt genutztes Hochhaus mit 64 Stockwerken wird der Elbtower einen öffentlichen, vielfältig genutzten Sockel mit Einzelhandel und Gastronomie, halböffentliche Nutzungen wie Hotel, Fitness- und Wellnessbereiche und Co-Working-Flächen bis hin zu modernen und flexibel gestaltbaren Büroflächen in den Turmgeschoßen beheimaten. Im 55. Obergeschoß ist eine öffentliche Dachterrasse mit gastronomischer Nutzung vorgesehen.