Sikhs als Religiöse Bekenntnisgemeinschaft in Österreich anerkannt

Mindestens 300 Mitglieder mit Wohnsitz im Land erforderlich

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0224 vom 29.12.2020 muss es im dritten Absatz, ersten Satz richtig heißen: zehn (nicht: neun) ---------------------------------------------------------------------

Der Sikhismus ist als Religiöse Bekenntnisgemeinschaft in Österreich anerkannt worden. Die Anerkennung erfolgte mit Bescheid vom 17. Dezember, bestätigte das Kultusamt am Dienstag gegenüber der APA. Für die Anerkennung als Religiöse Bekenntnisgemeinschaft sind mindestens 300 Mitglieder mit Wohnsitz in Österreich erforderlich. Die Zahl der hier lebenden Sikhs ist dem Kultusamt nicht bekannt.

Der Antrag auf Anerkennung als Religiöse Bekenntnisgemeinschaft wurde vor rund einem Jahr gestellt. Neben der Mindestanzahl von 300 Mitgliedern ist auch die Vorlage von Statuten nötig. Für Kirchen und Religionsgesellschaften ist eine wesentlich höhere Zahl, rund 18.000 Personen, nötig. Bei Kirchen und Religionsgesellschaften handelt es sich außerdem um Körperschaften Öffentlichen Rechts, das ist bei Bekenntnisgemeinschaften nicht der Fall, erklärte der Leiter des Kultusamts, Florian Welzig.

In Österreich gibt es mit den Sikhs nun zehn Religiöse Bekenntnisgemeinschaften. Als Organisation haben sie nun einen speziellen Status verliehen bekommen, der vor allem in der Außenwahrnehmung wirkt. Sonderrechte sind damit keine verbunden.