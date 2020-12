Silvester - Auch Skandinavien begrüßt das neue Jahr

Vom Sessel springen soll Glück bringen

Parallel mit den Österreichern haben auch die etwa 21 Millionen Skandinavier in Dänemark, Norwegen und Schweden das neue Jahr willkommen geheißen. Es galten auch dort Corona-Beschränkungen für den Silvesterabend, darunter eine Teilnehmerbegrenzung für Zusammenkünfte. Feuerwerk war grundsätzlich nicht untersagt, wie sich etwa am Himmel über der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zeigte.

Dort und anderswo beim nördlichsten deutschen Nachbarn stellten sich viele Dänen wenige Momente vor Mitternacht auf einen Stuhl, den Tisch oder das Sofa, um pünktlich zum Jahreswechsel wieder hinabzuspringen - das soll laut altem dänischen Aberglauben Glück im neuen Jahr bringen. Die Regierung hatte im Voraus jedoch eindringlich darum gebeten, mit möglichst wenigen Menschen ins neue Jahr zu feiern. Der Verkauf von Alkohol war in Dänemark in der Neujahrsnacht ebenso wie in anderen Teilen Skandinaviens verboten.

Der Kopenhagener Rathausplatz - eigentlich einer der zentralen Versammlungsorte für viele dänische Hauptstädter zu Silvester - war coronabedingt abgesperrt worden. Auch anderswo in Nordeuropa prägte die Pandemie den Abschied aus dem Corona-Jahr 2020: In der norwegischen Hauptstadt Oslo fiel das große Feuerwerk ebenso aus wie in Helsinki und weiteren Städten in Finnland, wo die Menschen bereits eine Stunde zuvor das neue Jahr begrüßen konnten.

In Schweden hat Stockholm seine offizielle Neujahrsfeier abgesagt. Das im Fernsehen übertragene Feuerwerk im Freilichtmuseum Skansen sollte gezündet werden, allerdings diesmal ohne Publikum vor Ort. Schon am frühen Abend hatten die 13 Kathedralen des Landes zehn Minuten lang geläutet - in erster Linie nicht, um das neue Jahr zu begrüßen, sondern um den mehr als 8.700 Menschen zu gedenken, die 2020 in Schweden in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben sind.